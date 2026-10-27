정은경 "'납 주사' 과다 공급처 행정조사... 비만치료제 관리급여 검토"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 27일 국회 보건복지위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최근 노동자들의 혈중 납 농도를 낮추기 위해 투약했다는 의혹이 제기된 '킬레이션 주사제'와 관련해, 정은경 보건복지부 장관이 "과도하게 공급된 기관에 대해서는 행정조사를 시행하겠다"고 밝혔다. 또한 피로회복·항노화 주사로 둔갑한 비만치료제의 무분별한 처방을 막기 위해 관리급여 편입도 검토하고, 산후조리원의 부가서비스 요금과 불공정 거래 실태도 조사하기로 했다.27일 국회 보건복지위원회 종합국정감사에서 정 장관은 킬레이션 주사제 관리 강화를 위해 "비급여 보고 항목으로 추가해 모니터링을 하겠다"며 "한국보건의료연구원을 통해 임상적 근거와 처방의 적정성에 대한 평가 연구를 시작하겠다"고 말했다.에데트산칼슘디나트륨 성분의 킬레이션 주사는 납 등 체내 중금속을 소변으로 배출시키는 치료제로, 신장 손상과 전해질 불균형 등 심각한 부작용을 일으킬 수 있다. 세계보건기구(WHO)는 심각한 중독 상황에서만 투약할 것을 권고하고 있다.이날 국감에서는 자동차 배터리 제조업체 디엔(DN)오토모티브 울산공장에서 특수건강진단을 앞두고 노동자들에게 이 주사제를 비타민 주사라고 속여 투약했다는 의혹이 집중 제기되면서 관리 사각지대 문제가 불거졌다.전진숙 더불어민주당 의원에 따르면 지난해 급성 금속 독성으로 건강보험 진료를 받은 환자는 1127명이었지만 킬레이션 주사제 공급량은 13만6360개에 달했다. 같은당 박용갑 의원실 자료에서도 최근 5년간 주사제 74만여 개가 국내에 공급된 반면, 국내 납중독 환자는 연평균 322명에 그친 것으로 나타났다.남인순 의원도 회사가 직업병 진단을 앞두고 노동자들의 혈중 납 농도를 낮추려했다는 의혹과 관련해 의료기관의 공모 여부와 의료법 위반 가능성을 철저히 조사해야 한다고 지적했다. 정 장관은 "부적절하고 잘못됐다"며 "현재 수사가 진행 중이다. 저희도 행정조사를 검토하겠다"고 답했다.비만치료제의 오남용 방지 대책도 도마 위에 올랐다. 남인순 의원이 비만치료제를 관리급여에 편입하는 방안을 검토해 달라고 요구하자, 정 장관은 "관리급여 검토체계 안에 넣어서 검토하겠다"고 밝혔다.관리급여는 비급여 항목을 건강보험 체계 안에서 관리하면서 가격과 진료 기준을 정하되, 환자가 비용의 95%를 부담하도록 하는 제도다. 정 장관은 제약사가 급여를 신청한 것으로 알고 있다고 설명했지만, 구체적인 대상 약제와 적용 시기는 제시하지 않았다.비만치료제의 중복 처방 문제도 제기됐다. 서영석 민주당 의원이 건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면, 'GLP-1 계열 비만치료제'의 동일 성분 중복 처방 경고에도 처방이 유지된 사례는 2024년 10월부터 올해 8월까지 7만18건이었다. 정 장관은 식품의약품안전처가 오남용 의약품 지정을 추진하고 있으며, 의료계와 처방 개선 대책을 협의하고 있다고 밝혔다. 불법 판매 의혹 관련해서는 "상위 20개 기관을 대상으로 현장 실태조사를 시작했다"고 말했다.산후조리원의 고가 부가서비스와 불공정 거래도 조사 대상에 올랐다. 백선희 조국혁신당 의원은 일부 산후조리원이 마사지 등 부가서비스를 선택해야 예약을 받아주는 문제를 지적했다.정 장관은 "부가서비스에 대해 조사를 시행하겠다"며 "결과는 국민이 알 수 있도록 정보 공개 방안도 마련하겠다"고 밝혔다. 이어 "부가서비스를 거부했을 때 예약을 받지 않는 부분을 포함한 불공정 거래와 관련해 한국소비자보호원, 공정거래위원회와 협의해 개선 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.국민연금의 국내주식 리밸런싱(자산재조정) 유예를 둘러싼 공방도 이어졌다. 김태호 국민의힘 의원은 기금운용위원회 회의록과 리밸런싱 유예에 따른 손익 분석자료 제출을 요구하며 "원칙을 바꾼 결정에는 반드시 설명과 책임이 있어야 한다"고 주장했다.정 장관은 회의록에 대해 "국민연금의 수익성과 안정성에 영향을 미칠 수 있어 비공개하기로 결정한 점을 양해해달라"고 말했다. 손익 분석자료에 대해서는 "내부적으로 검토했지만 고려해야 할 변수가 너무 많다"며 "여러 가정을 전제로 손익을 추정하기가 굉장히 어렵고, 잘못된 정보를 제공할 수 있다는 판단을 내렸다"고 설명했다.이에 김 의원은 "국민연금을 가정법으로 국민들에게 설명할 수 있느냐"며 반발했다. 반면 남인순 의원은 회의록이 법에 따라 4년 후 공개되는 자료라며 여야 합의 없는 반복적인 자료 요구가 국감 진행을 방해한다고 맞섰다.국민의힘 소속 이만희 보건복지위원장은 국민연금법에 따라 국회 소관 상임위원회가 요구하면 회의록을 비공개로 제출해야 한다고 반박했다. 국민연금 운용의 독립성과 자료 공개 범위를 둘러싼 여야 간 이견은 국감 막판까지 이어졌다.