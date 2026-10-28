북향민으로 조사 받던 날, 잊히지 않는 그 과자 맛

'아, 이제 됐다.'

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큰사진보기 ▲하나원 퇴소하기 전 필자의 기념사진하나원 퇴소하기 전 모두 한복을 입고 기념사진을 찍었음. ⓒ 본인소장용 관련사진보기

북향민들이 한국에 처음 도착했을 때 인천공항의 규모와 시설을 보고 놀랐다는 이야기를 종종 듣는다. 그런데 내게는 그런 기억이 없다. 대신 비행기에서 내려 공항에 마중 나온 한국 측 기관의 선생님들을 보는 순간 느꼈던 감정은 지금도 생생하다.중국에서 북송된 경험이 있었기에 더 이상 숨어 다니지 않아도 되는 대한민국 땅을 밟았다는 사실만으로도 안도의 숨이 나왔던 것 같다.한편 한국이 그다지 낯설지 않았던 이유는 중국에서 한국 의류를 판매하며 일찍부터 한국 제품과 문화를 접했기 때문인지도 모른다. 북한 감옥에 수감되어 있을 때에도 다른 사람들이 고기와 밥을 먹고 싶어 할 때 나는 한국 신라면이 먹고 싶었을 정도였으니까 말이다.지난 연재에서는 북향민들이 북한을 떠나 중국과 제3국에서 어떤 삶을 살았고, 왜 다시 대한민국으로 향해야 했는지 이야기했다. 이제부터는 그렇게 한국에 도착한 북향민들이 어떤 삶을 시작했는지 이야기하려 한다. 나의 경험을 중심으로 풀어가되, 앞으로는 다른 북향민들의 다양한 경험과 시선도 조금씩 함께 나누고 싶다. 같은 북한에서 왔어도 대한민국에서 살아온 삶의 모습은 저마다 다르기 때문이다.한국에 들어오기 전 제3국에서 누구를 만나고 어떤 경험을 했느냐는 한국에서의 삶에도 영향을 미칠 수 있다. 나는 태국 방콕의 한인교회에서 3개월을 머물며 한국 사람들의 도움을 받았고, 그곳에서 시작된 신앙생활은 한국에 와서도 내 삶의 중요한 기준이 되었다. 어쩌면 내게 한국 사회와의 첫 만남은 인천공항보다 먼저 시작된 셈이다.북향민들은 대한민국에 입국하면 신원과 입국 경위 등을 확인하는 조사 절차를 거친다. 이후 하나원에서 한국 사회에 적응하기 위한 교육을 받고 각자의 정착지로 향한다.내가 입국했을 당시에는 흔히 '대성공사'라고 부르던 곳에서 조사를 받았다. 북한에서 어떻게 살았고 어떤 경로로 한국에 왔는지를 확인하는 과정으로, 조사 기간은 개인의 상황에 따라 달랐다. 그런데 정작 무엇을 하며 보냈는지는 기억나지 않는 날이 더 많다. 일주일 정도 독방에서 북한에서 살아온 이야기를 적어냈던 일과 조사관이 들어와 면담했던 장면 정도가 어렴풋이 남아 있을 뿐이다.중국 쿤밍에서 태국까지 이동했던 여정도 비슷하다. 캄보디아 국경을 넘기 위해 칠흑 같은 밤에 진펄길을 걷고, 산비탈을 미끄러지듯 내려가며 온갖 교통수단을 갈아탔던 몇몇 장면만 기억난다. 왜 그 많은 시간이 흐릿하게 남아 있는지는 나도 잘 모르겠다.그런데 조사시설에서 일요일마다 외부에서 사람들이 들어와 예배를 드리던 시간은 또렷이 기억난다. 그날이 얼마나 기다려지고 행복했는지 모른다. 그리고 또 하나, 그때 맛있게 먹었던 '프렌치파이'다. 지금도 가끔 그 과자를 보면 당시의 기억이 떠오른다. 북한에서의 삶을 낱낱이 적어내던 날들은 흐릿한데, 딸기 과자의 맛은 이렇게 선명하다니 참 신기한 일이다.대성공사와 달리 하나원에는 좋은 추억이 많다. 하나원은 북향민들이 대한민국에서 살아가는 데 필요한 경제·금융·취업·문화 등 사회 전반에 대한 정착교육을 받는 곳이다.태국에서 우리를 돌봐주셨던 목사님은 하나원에 가면 타자 경연대회가 있는데 1등을 하면 상금 100만 원을 탈 수 있다며 연습을 열심히 하라고 말씀하시곤 했다.나는 그 말을 듣고 태국에서 신약성경을 타자로 다 써볼 만큼 열심히 연습했다. 하나원에서도 계속 연습한 결과 1분에 450타가 넘는 실력으로 1등을 했다. 수업 시간에도 늘 앞에서 두 번째 줄에 앉아 하나라도 놓칠세라 공부했고, 결국 우리 기수에서 두 명에게 주어지는 가장 큰 상을 받기도 했다.그러나 하나원 생활이 마냥 즐겁기만 했던 것은 아니다. 공부도 열심히 하고 모범적으로 생활하는 나를 못마땅하게 여겼는지, 일부 고향 동기들이 나를 따돌리려 했다. 당시 나는 하나원 교회에 매일 새벽기도를 나갔고, 동기들도 내가 하나님을 믿는다는 사실을 알고 있었다. 그런 내가 그들과 맞서 싸운다면 하나님의 이름을 욕되게 하는 일이라고 생각했기에 죽을 만큼 힘들었지만 참았다.하나원 졸업을 앞둔 어느 날, 담당 선생님이 나를 조용히 불렀다. "어떻게 그렇게 참았어요? 보통 그런 상황이면 다 싸우는데..." 선생님은 끝까지 참고 견딘 내가 신기하다고 하셨다. 돌이켜보면 나는 하나원에서 한국 사회에 적응하는 방법뿐 아니라 사람 사이의 갈등을 참고 견디는 훈련도 하고 있었던 셈이다.물론 가까워진 고향 동기들도 있었고, 대성공사와 하나원에서 만난 남한 출신 선생님들 가운데는 20여 년이 지난 지금도 기억에 남는 분들이 여섯일곱 명이나 된다. 같은 고향에서 왔다고 모두 가까워지는 것도, 처음 만난 남한 사람이라고 모두 낯선 사람으로 남는 것도 아니었다. 한국 사회에 대한 배움은 그렇게 사람들과의 관계 속에서도 시작되고 있었다.하나원에 있을 때 나는 한 가지 결심을 했다. 퇴소하면 배낭 하나 둘러메고 3년 동안 대한민국 곳곳을 돌아다녀 보겠다는 것이었다. 성공하기 위해서는 앞으로 살아갈 나라를 직접 보고 알아야 한다는 이유 때문이었다. 물론 그 계획을 실천하지는 못했지만 말이다.그런 꿈을 안고 하나원을 퇴소하여 지역 동사무소에서 전입신고를 하고 열쇠뭉치를 받았던 순간을 지금도 잊을 수 없다. 당시에는 지금과 같은 지역적응센터가 없었고 신변보호담당관의 도움을 받던 시절이었다.열쇠를 들고 임대아파트 7층에 올라가 처음으로 내 집의 문을 열었다. 새로 도배된 텅 빈 집이 나를 기다리고 있었다. 묘한 감동이 휘몰아쳤다. 베란다에는 비둘기 배설물이 가득했지만 청소가 힘든 줄도 몰랐다. 곧 겨울이 다가오는데 베란다에 창문이 없어 여기저기 알아보다가 '샷시'라는 생소한 단어도 처음 배웠다. 그렇게 샷시를 설치하고 하나씩 살림을 준비했다.하나원을 퇴소하면서 받은 얼마 되지 않는 정착금 중 일부를 한국에 올 수 있도록 돈을 빌려주었던 중국의 재중동포에게 보내고 나니, 수중에는 아주 조금의 돈만 남았다. 함께 퇴소한 동기들도 주변 아파트에 배정되어 서로 집 구경을 하고 청소도 도와주었다.인천공항에서 느꼈던 것이 더 이상 숨어 살지 않아도 된다는 안도감이었다면, 내 집의 문을 처음 열었을 때는 이제 내 삶을 시작할 수 있다는 기쁨이었다.벌써 24년 전의 일이지만 어제 일처럼 생생하다. 그때만 해도 나는 오늘의 나를 상상하지 못했다. 그저 성공해야겠다는 열정과 새로운 세상에 대한 기대를 가득 품은 스물일곱 살의 청년이었다.하나원에서 배운 대한민국과 실제로 살아가야 할 대한민국은 또 다른 세계였다. 나는 아직 그 차이를 알지 못했다.