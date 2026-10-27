난민심사를 받기도 전에 난민이 아니라고 할 수 있을까

큰사진보기 ▲2026. 4. 8. 공항난민 불법구금 관련 유엔의 한국정부에 대한 권고결정 발표 기자회견 ⓒ 민주사회를 위한 변호사모임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 터미널 ⓒ CJ엔터테인먼트 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김상헌(민변 공익인권변론센터) 변호사가 썼습니다. 민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 2016년 4월 21일 민변 변호사들의 공익인권변론활동을 체계적으로 지원하고자 설립되었습니다. 민변 공익인권변론센터 월간변론 편집팀의 '시선'은 민변 회원들에게 매월 발송되고 있는 '월간변론'에 회원들이 기고하는 글입니다. '시선'은 최근 판례와 주요 인권 현안에 대한 편집위원 및 회원들의 단상을 담고 있습니다.

설레는 해외여행 때 반드시 들르게 되는 인천공항, 그 한구석에는 구금된 사람들이 있다. 이른바 '공항난민'이라 불리는 사람들이다.민변의 공익전업변호사가 되기는 했으나 무엇을 해야 할지 몰랐던 시절, 공익법단체 두루의 이상현 변호사께서 '공항난민 사건' 같이 해보지 않겠냐고 연락을 주셨다. 난민이 무엇인지는 알았으나 공항난민은 무엇인지 몰랐던 나는 큰 고민 없이 하겠다고 나섰다. 당시 두루에 새로 합류하신 최호연 변호사님의 강력한 추진 아래 사건이 진행되었고 오랜 기간 난민 사건을 공익변론 해 오신 지평의 문수생 변호사님도 소송의 방향을 지도해주셨다.우리나라의 보호를 받고자 하는 외국인은 난민신청을 해야하며, 난민신청을 하면 난민인지 여부를 정식으로 심사받게 된다. 그런데 공항에서 난민신청을 한 사람에게는 그에 앞서 '난민인정심사 불회부결정'이 내려질 수 있다. 이 결정은 난민인지 아닌지를 판단한 결과가 아니다. 정식 난민심사에 들어갈 만한 사유가 없다고 보아, 난민인지 여부를 판단받을 기회 자체를 주지 않는 결정이다.불회부결정을 받은 사람은 한국에 들어가지 못한 채 공항에 머물게 된다. 그래서 이들을 '공항난민'이라고 부른다. 예전에는 머물 곳이 없어 공항 바닥에서 지내야 했다. 이후 공익단체들의 문제 제기와 활동으로 공항 안에 대기할 공간이 마련됐지만, 그곳에 머무는 사람들은 여전히 공항 밖으로 나가지 못한 채 불회부결정에 대한 소송 결과를 기다린다.공항난민인 원고와 직접 이야기를 나누기 위해서는 인천공항으로 가야 했다. 해외여행이 아닌 이유로 인천공항에 온 적은 없어서 기분이 묘했다. 이후 공항 직원의 안내에 따라 공항 구석으로 향했고, 입국수속을 마쳐야 들어갈 수 있는 면세점 구역으로 쪽문을 통해 들어갔다. 그러자 면세점 구역 한구석에 한 번도 눈여겨보지 않았던 공간이 있는 것을 알게 됐다. 출입국 공무원의 간단한 변호사 신분증 검사 후 공항난민 당사자를 보러 갈 수 있었다.나중에 들어보니, 원래는 공항난민들의 변호인 접견이 인정되지 않았다고 한다. 공익변호사 단체들은 접견을 거부한 처분을 하나씩 소송으로 다투었고, 오랜 다툼 끝에 공항난민에게도 변호인을 만날 권리가 인정된 것이다(헌법재판소 2018. 5. 31. 선고 2014헌마346결정). 당사자와 조력자들이 법정에서 다투며 조금씩 열어 온 것이다. 이렇게 제도의 경계선에 서 있는 사람들에게는 당연해 보이는 권리도 당연하지 않다.출입국 당국은 난민인정심사불회부 제도를, 실질적으로는 난민인정심사 제도를 우회하기 위해 활용해왔다. 박은정 의원실에 따르면, 난민인정심사 불회부결정은 2024년 75%를 넘어섰다. 공익법단체 두루에 따르면, 2024년 공항난민 사건의 원고 승소율은 65%에 달한다(출처: [통계] 2025 외국인 구금제도 현황 (4) 공항에 구금된 난민 현황). 행정청이 자의적으로 제도를 운용하고 있지는 않은가 의문을 낳는 수치이다. 여러 건의 불회부결정취소 판결이 이어졌음에도, 아직까지도 난민인정심사 불회부 결정률은 높은 편이다. 개별 소송에서 위법성이 확인되더라도 그 판단이 행정청의 관행을 바꾸는 데까지 이어지지 않는다는 점에서, 사법통제의 한계도 드러난다.여러 불회부결정에 대한 소송이 이어지던 와중 대법원은 2025년, 난민신청이 '명백히 이유 없는 경우'란 신청 내용 자체로 법리상 받아들일 수 없음이 드러나거나, 주요 사실에 심각한 모순이 있거나 객관적 자료와 현저히 배치되는 경우라고 판시했다. 사실관계를 조사해야 비로소 신청 이유가 없다는 점을 알 수 있다면, 불회부할 수 없다는 것이다(대법원 2025. 6. 26. 선고 2024두64000 판결).이 사건의 원고는 자신이 동성애자이며, 동성애에 대한 사적 처형이 발생하는 국가에서 왔다. 귀국할 경우 박해를 당할 수 있기에 인천공항에서 난민신청을 하였다. 출입국 당국은 원고가 동성애자이면서도 BDSM의 약자를 모른다는 점, SNS에서 이성의 사진에 '좋아요'를 눌렀다는 점을 들어, '거짓서류를 제출하는 등 사실을 은폐한 경우''에 해당한다고 판단하여 난민인정심사불회부결정을 하였다. 이러한 결정은 위 대법원 판결이 있은 이후에 내려졌다.우리 대리인단은 원고 진술의 신빙성을 직접 다투기보다, 그 신빙성 판단 자체가 회부 단계에서 이루어져서는 안 된다는 점을 주장했다. 즉, 진술의 신빙성 문제는 난민인정심사에서 다뤄질 문제이지, 불회부결정 단계에서 다룰 문제가 아니라고 주장하였다. 특히 출입국 당국의 결정이 2025년 대법원 판결에 정면으로 반한다는 점을 강조하였다.결국 법원은 우리의 주장을 받아들여, 동성애자인지 여부에 대한 판단은 난민심사 본안에서 다뤄질 문제라고 판단하였고, 그렇게 나는 변호사로서 첫 승소를 하게 되었다.이 사건은 개인적으로는 나의 변호사 생활 첫 승소라는 점에서 의의가 있었다. 외적으로는, 이 판결은 법률상 제한적으로 활용하라고 규정된 난민인정심사불회부제도를 자의적으로 활용하는 출입국 당국의 관행에 제동을 건 판결로 평가할 수 있다. 특히 이런 관행에 제동을 거는 대법원 판결이 있었음에도 해당 관행을 반복하는 행정청을 막았다는 점에서 행정청에 대한 사법통제가 사후적으로나마 이뤄졌다는 점에 그 의의가 있다.출입국관리행정분야는 법원의 사법통제가 가장 이뤄지지 않는 분야 중 하나이다. 이주민이 인구의 5%를 넘는 이민사회로 나아가는 지금, 출입국관리행정 역시 법률에 근거해 이루어지고 사법부의 판단을 존중하는 행정의 한 분야로 자리 잡기를 바란다.