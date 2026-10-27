이 대통령 '엄정 감찰' 지시에도... 집단퇴정 검사 정식 징계 '0명'

큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령이 엄정 감찰과 수사를 지시했던 수원지검 검사들의 법정 집단퇴정 사건이 정식 징계 없이 마무리됐다. 법무부 검사징계위원회는 당시 부장검사의 비위사실을 인정하면서도 표창 공적 등을 감경사유로 받아들여 정식 징계를 하지 않았다. 법무부가 두 검사에게 견책을 청구했지만, 최종 결론은 '불문경고'와 '무혐의'였다.27일 오후 법무부에 따르면, 검사징계위원회는 지난 21일 이화영 전 경기도 평화부지사 국회 위증 사건 재판에서 발생한 검사 집단퇴정과 관련해 김현우 검사 '불문경고', 서현욱 검사 '무혐의'를 의결했다.법무부는 "김 검사의 비위사실에 대하여는 징계사유가 인정되나, 표창 공적 등이 감경사유로 인정되어 '불문경고'로 의결했다"고 밝혔다. 서 검사에 대해서는 "수원지검의 기피신청권 행사에 관한 의사결정과정, 관여 정도 등을 종합할 때 징계사유를 인정하기 어렵다"고 설명했다.불문경고는 징계사유를 인정하면서도 정식 징계는 하지 않는 조치다. 서 검사는 징계사유 자체가 인정되지 않았다. 두 검사 모두 검사징계법상 정식 징계 처분을 받지 않은 것이다.검사들의 법정 집단퇴정 사건은 지난해 11월 25일 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)가 진행한 10차 공판준비기일에서 발생했다.당시 검찰은 이 전 부지사가 국회에서 제기한 '검사실 연어·술파티' 의혹이 허위라는 점을 입증하겠다며 교도관 42명을 포함해 증인 64명을 신청했다. 송병훈 재판장은 법무부에서 송부한 자료에 특정된 술반입 의혹 날짜를 언급하며 관련 핵심 증인 일부만 채택하고 검찰의 나머지 증인 신청을 대거 기각했다.검찰은 즉각 반발했다. 공판검사들은 "한정된 신문만 하라는 것은 사실상 입증책임을 포기하라는 것"이라며 "불공정한 소송지휘를 따를 수 없다"고 주장했다. 이어 재판부 기피신청 의사를 밝힌 뒤 검사 4명이 전원 법정에서 퇴정했다.기피신청에 대한 판단이 확정될 때까지 재판은 멈췄고, 그해 12월 15일부터 예정됐던 국민참여재판 일정에도 차질이 생겼다. 국민참여재판은 반년 뒤인 올해 6월에야 열렸다.집단퇴정 다음 날 이 대통령은 검사들의 행동에 우려와 유감을 표명하며 엄정한 감찰과 수사를 지시했다.이후 대검찰청 감찰위원회는 해당 검사들을 징계하기 어렵다고 판단했지만, 법무부는 별도 감찰을 거쳐 지난 8월 김현우·서현욱 검사 견책 징계를 청구했다.김 검사에 대한 징계 청구 사유는 재판부 기피신청 관련 사전 보고 의무 위반과 국민참여재판의 통상절차 회부 미신청이었고, 서 검사의 경우 공판검사에게 통상절차 회부 신청 대신 재판부 기피신청을 제안한 점이 문제로 지적됐다. 당시 두 검사는 이에 반발했다. 김 검사는 기피신청 방침을 대검에 사전 보고했고 통상절차 회부도 구두로 신청했다고 주장했다. 서 검사는 의견 제시를 이유로 징계하는 것은 부당하다는 입장을 밝혔다.