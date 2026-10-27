휠체어 위 피어난 화음... '자유투'의 가을날 버스킹

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큰사진보기 ▲중증장애인 음악동아리 ‘자유투’의 버스킹 공연이 열렸다. ⓒ 이장호 관련사진보기

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▲중증장애인 음악동아리 '자유투' 버스킹 이장호 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여주신문에도 실립니다.

지난 26일 오후 3시, 경기 여주시 상동에 위치한 여주시장애인자립생활지원센터 야외 쉼터에서 중증장애인 음악동아리 '자유투'의 버스킹 공연이 성황리에 열렸다.여주시가 지원하는 '2026년 장애인 문화예술 진흥사업'의 일환으로 마련된 이번 공연은, 단풍이 깃든 아늑한 야외 공간에서 무대와 객석의 경계를 허물고 관객들과 가깝게 호흡하는 자리로 꾸며졌다.공연은 감미로운 통기타 선율과 함께 다채로운 무대로 채워졌다. 유재원·문희자 회원의 듀엣곡 '꿈의 대화'를 시작으로, 유재원 회원의 솔로곡 '나 어떡해', 정보연·박정임 회원이 호흡을 맞춘 '사랑하는 이에게', 임규석 회원의 '별이 빛나는 밤에' 등 솔로와 듀엣 무대가 이어지며 관객들의 큰 호응을 이끌어냈다.이어 단원들이 한목소리로 부른 '폼나게 살 거야'와 '천천히 즐겁게 함께' 합창 무대에서는 현장의 열기가 한층 무르익었다. 특히 이날 공연 도중 관객 중 3명이 즉석 초대 가수로 무대에 깜짝 참여해 함께 노래를 부르며 장애인과 비장애인이 한데 어우러지는 따뜻한 장면을 연출하기도 했다.마지막 순서로는 출연진과 관객 모두가 '행복해요'를 다 함께 합창하며 가을날의 무대를 훈훈하게 마무리했다.휠체어에 앉은 단원들과 회원들이 하나둘 화음을 맞춰 부르는 멜로디에 현장을 찾은 이웃 주민과 센터 이용 장애인 등 관객들은 아낌없는 박수와 환호로 화답하며 깊은 공감을 나눴다.한편, '자유투'는 중증장애인과 비장애인으로 구성된 음악동아리로, 지역의 다양한 행사에서 노래를 통해 장애의 벽을 허물고 화합과 상생의 메시지를 널리 전하고 있다.