전쟁 승리가 정치적 승리는 아니다

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲전쟁은 지도자의 능력을 시험하지만, 민주주의는 그 권력의 정당성과 책임을 검증한다. 전쟁의 승패가 전장에서 결정된다면, 전쟁을 수행한 권력에 대한 평가는 국민의 선택과 민주적 제도를 통해 이뤄진다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이스라엘이 새로운 정치적 선택에 나섰다. 27일(현지시간) 실시되는 총선은 2023년 10월 하마스의 기습 공격 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거다. 가자지구 전쟁과 이란·레바논을 둘러싼 군사적 충돌을 거치면서 전쟁 수행의 성과와 책임 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 집권 리쿠드당은 하마스와 이란 등에 대한 군사적 대응 성과를 강조하고 있다. 반면 야권은 하마스의 기습 공격을 막지 못한 안보 실패와 장기전의 책임을 문제 삼고 있다. 초정통파 유대교도의 병역 문제와 전후 국가 운영 방향도 주요 쟁점이다.전쟁과 민주주의의 관계는 역사적으로도 복잡했다. 미국의 에이브러햄 링컨은 남북전쟁 중 재선에 성공했지만, 영국의 윈스턴 처칠은 제2차 세계대전 승리를 이끌고도 총선에서 패배했다. 이스라엘의 골다 메이어 총리 역시 전쟁 이후 선거에서 승리했지만, 안보 실패에 대한 책임론으로 결국 물러났다. 이들의 역사는 전쟁의 군사적 성과와 정치적 정당성이 반드시 일치하지 않으며, 국가적 위기 속에서도 국민의 선택과 민주적 책임이 중요하다는 사실을 보여준다.1864년 미국은 남북전쟁의 한복판에 있었다. 1861년 시작된 전쟁이 장기화하면서 막대한 인명 피해가 발생했고, 북부에서도 전쟁에 대한 피로감이 커지고 있었다. 에이브러햄 링컨 대통령의 재선 전망도 한때 불투명했다.그러나 미국은 내전 중에도 예정된 대통령 선거를 실시했다. 링컨은 연방 유지와 노예제 폐지를 위한 전쟁 지속을 주장했고, 민주당 후보 조지 매클렐런은 정부의 전쟁 수행 방식을 비판하며 도전했다. 선거를 앞두고 북군이 애틀랜타를 점령하는 등 전황이 유리하게 바뀌면서 링컨의 지지 기반도 강화됐다.링컨은 선거인단 212명을 확보해 21명에 그친 매클렐런을 누르고 재선에 성공했다. 이는 연방 유지와 전쟁 지속 정책에 대한 정치적 재신임을 의미했다. 이듬해인 1865년 남부연합의 주력군이 항복하면서 남북전쟁은 사실상 끝났다.링컨의 재선은 국가의 존립이 위협받는 상황에서도 선거를 통해 지도자의 권한을 다시 확인했다는 점에서 의미가 있다. 다만 전쟁 중 인신보호영장의 효력이 정지되는 등 시민적 자유를 둘러싼 논란도 있었다. 전시 민주주의가 유지되면서도 그 한계가 드러난 것이다.반면 영국의 윈스턴 처칠은 정반대의 결과를 맞았다. 처칠은 1940년 총리에 취임한 뒤 나치 독일에 맞서 영국의 항전을 이끌었고, 연합국의 제2차 세계대전 승리에 핵심적인 역할을 했다.그러나 1945년 7월 총선에서 처칠이 이끄는 보수당은 클레멘트 애틀리가 이끄는 노동당에 패배했다. 전쟁이 끝난 뒤 영국 국민의 관심이 군사적 승리에서 주택과 일자리, 복지 등 전후 재건 문제로 옮겨갔기 때문이다. 노동당은 사회보장 확대와 경제 재건을 약속하며 압승했고, 이후 국민보건서비스(NHS)를 출범시키는 등 복지국가 건설에 나섰다.두 사례는 전쟁에서의 지도력과 정치적 정당성이 반드시 일치하지 않음을 보여준다. 또한 국민의 요구와 시대적 과제에 따라 지도자에 대한 평가가 달라질 수 있다는 점도 보여준다.전쟁 이후 정치적 책임이 어떻게 작동하는지를 보여주는 대표적인 사례는 1973년 이스라엘의 제4차 중동전쟁이다. 당시 이집트와 시리아는 유대교 최대 명절인 욤키푸르 시기에 이스라엘을 기습 공격했다. 이스라엘은 초기 대응에 실패하며 큰 피해를 입었지만, 이후 반격에 성공해 전세를 뒤집었다.그러나 군사적 반격의 성공이 정부에 대한 불신까지 해소하지는 못했다. 전쟁을 사전에 예측하지 못한 정보기관과 군 지휘부, 정부의 책임을 둘러싸고 거센 논란이 벌어졌다. 전쟁 여파로 연기됐던 1973년 12월 총선에서 골다 메이어 총리가 이끄는 노동당 중심의 연합세력은 제1당 지위를 유지했다. 하지만 선거 이후에도 책임론은 가라앉지 않았다. 전쟁 초기 대응 실패를 조사한 아그라나트 조사위원회의 중간보고서가 1974년 4월 발표되자 비판 여론이 더욱 거세졌고, 결국 메이어는 총리직에서 물러났다.이후 1977년 총선에서는 메나헴 베긴이 이끄는 리쿠드당이 승리하면서 이스라엘 정치사에 중대한 정권교체가 이뤄졌다. 전쟁의 충격과 함께 사회·경제적 갈등, 유권자 구성의 변화 등이 기존 정치질서를 바꾸는 데 영향을 미쳤다.메이어의 사례는 전쟁의 군사적 성과와 정치적 책임이 별개라는 사실을 보여준다. 선거에서 집권에 성공하더라도 안보 실패에 대한 진상규명과 국민적 비판이 이어지면 지도자의 정치적 입지는 흔들릴 수 있다.이러한 역사는 오늘날 이스라엘에도 시사하는 바가 크다. 2023년 하마스의 기습 공격 이후 안보 실패에 대한 책임과 전쟁 수행의 적절성을 둘러싼 논쟁이 이어졌다. 과거와 현재의 정치적 환경은 다르지만, 국가안보를 책임지는 지도자가 군사적 성과뿐 아니라 위기 예방과 대응 과정에 대해서도 평가받는다는 것에서는 공통점이 있다.전쟁은 국가 지도자에게 강력한 권한을 부여한다. 신속한 군사적 결정과 국가자원의 동원, 국민적 결속이 필요하기 때문이다. 그러나 국가안보라는 명분이 모든 정책적 판단을 정당화하거나 정치적 책임을 면제하는 근거가 될 수는 없다.오히려 전쟁과 같은 국가적 위기일수록 민주적 견제와 책임 있는 의사결정의 중요성은 커진다. 권력이 과도하게 집중되고 비판이 억제되면 잘못된 판단을 바로잡을 기회가 줄어들 수 있다. 정부의 군사적 판단과 정책을 검증하는 의회와 언론, 시민사회의 역할이 중요한 이유다.전쟁 이후의 과제도 마찬가지다. 전쟁 중에는 강력한 지도력과 국민적 결속이 강조되지만, 전쟁이 끝나면 국민은 군사적 성과뿐 아니라 그 과정에서 치른 희생과 전후 사회의 미래까지 평가하게 된다. 처칠의 패배가 보여주듯, 전쟁에서의 승리가 전후 국가 운영에 대한 무조건적인 지지로 이어지지는 않는다.링컨은 전쟁 중 재신임을 받았고, 처칠은 승전 후 권력을 잃었다. 메이어는 선거 이후에도 계속된 책임론으로 총리직에서 물러났다. 이들의 정치적 운명은 달랐지만, 전쟁의 성과만으로 권력의 정당성이 보장되지 않는다는 공통된 교훈을 남겼다.전쟁은 지도자의 능력을 시험하지만, 민주주의는 그 권력의 정당성과 책임을 검증한다. 전쟁의 승패가 전장에서 결정된다면, 전쟁을 수행한 권력에 대한 평가는 국민의 선택과 민주적 제도를 통해 이뤄진다. 국가적 위기 속에서도 이러한 원칙을 지키는 것이, 전쟁과 민주주의의 역사가 오늘날에 남긴 중요한 교훈이다.