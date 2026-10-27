"초광역 특구법 노동 개악 악법... 즉각 철회하라"

큰사진보기 ▲진보당 충남도당 27일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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더불어민주당이 추진 중인 초광역특구법에 대해 '노동개악 악법'이라며 철회를 촉구하는 목소리가 나왔다.지난 20일과 21일 더불어민주당 의원들이 '지방주도성장을 위한 초광역전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(초광역특구법)'을 발의하자 진보당 충남도당은 27일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 해당 법안의 철회를 촉구했다. 진보당 충남도당은 "지역 균형발전이라는 번지르르한 명분 뒤에 노동시간 무제한 확대와 비정규직 양산이라는 최악의 독소조항을 감추고 있다"고 비판했다.'독소조항'과 관련해 진보당 충남도당은 "해당 법안에는 연구개발직 주 52시간 적용 제외, 기간제 노동자 사용 기간 확대, 파견근로 대상 업무와 기간 확대 등 노동자의 건강권과 고용안정, 노동기본권을 심각하게 침해하는 전형적인 노동개악 조항들이 대거 포함되어 있다"고 지적했다.그러면서 "(해당 법안 상정은) 어렵게 쌓아온 노정 간의 최소한의 신뢰를 훼손하는 행태"라며 "민주당은 일방적이고 졸속으로 추진한 초광역특구법을 즉각 철회하라"고 촉구했다.이날 기자회견에 참석한 선춘자 진보당 충남도당위원장은 "(해당 법안 발의는) 기어이 노동시간 규제의 빗장을 풀겠다는 퇴행적 행보"라며 "노동자의 생명과 건강권은 대체할 수 있는 타협의 대상이 아니다"라고 비판했다.그러면서 "대한민국을 짓누르는 과로사의 비극은 수당이 적어서가 아니라, 사람이 감당할 수 없는 장시간 노동 그 자체이다. 노동자의 건강과 안전을 돈으로 살 수 있다고 여기는 전근대적 노동관"이라고 성토했다.