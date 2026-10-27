충북 노동시민사회, 초광역특구법안 폐기 촉구하며 천막 농성 돌입

큰사진보기 ▲민주노총 충북지역본부와 충북기후위기비상행동, 충북기후정의동맹 등 충북 지역 노동·시민·환경단체들이 27일 더불어민주당이 발의한 '초광역특구법안(초광역특별법)'의 즉각적인 폐기를 촉구하며 거리로 나섰다. ⓒ 민주노총 충북지역본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲환경단체의 거센 비판도 이어졌다. 박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 올여름 폭염과 해외의 홍수 피해 등 날로 심각해지는 기후위기 현실을 언급하며, 기업의 투자 유치를 명목으로 수백 개에 이르는 규제 특례와 유예를 남발하는 법안의 위험성을 경고했다. ⓒ 민주노총 충북지역본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문 낭독을 마친 후 참가 단체들은 곧바로 민주당 충북도당 앞에 농성 천막을 설치하고 본격적인 투쟁에 돌입했다. 이들은 향후 현장과 거리 선전전을 통해 초광역특구법안의 문제점을 시민들에게 알리고 법안 폐기를 위한 연대 활동을 이어갈 방침이다. ⓒ 민주노총 충북지역본부 관련사진보기

민주노총 충북지역본부와 충북기후위기비상행동, 충북기후정의동맹 등 충북 지역 노동·시민·환경단체들이 27일 더불어민주당이 발의한 '초광역특구법안(초광역특별법)'의 즉각적인 폐기를 촉구하며 거리로 나섰다.참가 단체들은 더불어민주당 충북도당 앞에서 기자회견을 열고 법안의 독소조항을 강하게 규탄하는 한편, 법안이 완전히 폐기될 때까지 무기한 천막농성에 돌입한다고 밝혔다.이날 기자회견 참가자들은 지난 20일, 민주당이 초광역특구법안을 발의한 것을 두고, 노동조합과 시민사회의 거듭된 반대와 우려를 정부와 여당이 철저히 외면한 처사라고 비판했다. 지역발전을 명분으로 내세우고 있으나 실상은 노동기본권을 무너뜨리고 특정 기업에 무분별한 특혜를 몰아주는 개악 법안에 불과하다는 지적이다.먼저 발언에 나선 김민우 민주노총 충북지역본부 수석부본부장은 정부와 여당이 내세우는 지역발전 논리가 결국 노동자의 희생을 담보로 기업의 이윤만을 극대화하려는 시도라고 규정했다.김 수석은 이번 법안 발의가 "노동시간 규제를 풀어 더 오래 일하게 하고, 기간제 사용기간을 2년에서 4년으로 늘려 고용불안을 연장하는 것은 노동자의 희생으로 기업의 이윤을 늘리겠다는 것"이라며 "파견노동을 확대하고 유급휴일까지 무급으로 돌릴 수 있도록 하는 정책은 노동자의 삶을 더욱 불안하게 하고 노동조건을 후퇴시킬 뿐이다"라고 목소리를 높였다.이어 "기업에는 세금과 각종 부담금을 깎아주고 기반시설과 보조금을 지원하면서, 노동자와 주민에게는 위험과 비용을 감당하라고 한다"라고 지적하며 "지역발전을 앞세워 노동자의 권리와 주민의 삶을 희생시키는 초광역특구법안을 폐기하라"고 민주당과 충북 지역 국회의원들에게 촉구했다.또한 "노동자와 지역사회의 희생을 강요하는 법안 추진을 더 이상 두고 볼 수 없어, 오늘 민주당 충북도당 앞에 천막을 세우고 농성에 돌입한다"면서 "민주노총 충북지역본부는 연대단위들과 함께 기후생태와 노동기본권을 지키고, 초광역특구법안이 폐기될 때까지 끝까지 투쟁하겠다"라고 결의를 다졌다.환경단체의 거센 비판도 이어졌다. 박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 올여름 폭염과 해외의 홍수 피해 등 날로 심각해지는 기후위기 현실을 언급하며, 기업의 투자 유치를 명목으로 수백 개에 이르는 규제 특례와 유예를 남발하는 법안의 위험성을 경고했다.박 사무처장은 "기업이 투자하기 쉽도록 규제를 풀어주고 지원하는 동안, 지역 주민의 안전과 건강은 누가 어떻게 얼마나 책임질 것인지에 대한 대책을 마련했나"라고 반문하며 "대규모 산업시설이 들어서면서 사라지는 농지와 숲, 더 많은 물과 전력을 공급하기 위해 희생되는 하천과 시민들의 삶은 지속가능한 것인가"라고 따져 물었다.특히 박 사무처장은 개발사업의 피해를 사전에 진단하는 최소한의 안전장치까지 무력화하려는 시도를 강하게 질타했다. 그는 "규제는 무조건 없애야 할 장애물이 아니다. 개발사업으로 인한 피해를 사전에 진단해서, 무분별한 개발로부터 시민의 건강과 삶을 지키고 피해를 최소화 하기 위한 꼭 필요한 장치"라고 강조하며 "그런데 주민피해 방지를 위한 꼭 필요한 장치인 환경영향평가마저도 패싱하는 막가파식 메가 특구법, 우리는 절대 용인할 수 없다"라고 밝혔다.아울러 과거 4대강 사업 등 환경영향평가를 축소해 실패한 사례들을 상기하면서 "물과 전기를 독식하는 것도 모라자 우리 모두의 공공재이고 미래세대에게 물려줘야 할 소중한 자연환경을 특정 기업의 이익을 위해 바치는 이 법에 우리는 반대한다"라며 민주당 충북도당의 책임 있는 입장을 요구했다.충북기후정의동맹 소속의 김규원 음성노동인권센터 대표 또한 이 법안이 지방주도와 지역소멸 대응이라는 위선적인 명분 아래 지역사회를 자본에 종속시키는 법이라고 비판했다. 김 대표는 "초광역특별법은 한마디로 '자본에게 우리의 삶터를 내어주라'는 법"이라고 정의하며 "기업이 특구계획을 제안하면 지자체는 '특별한 사유가 없으면' 받아들여야 한다. 이 표현이 부역하라는 말과 무엇이 다른가"라고 일갈했다.김 대표는 민간기업의 토지 강제수용과 농업진흥지역 해제, 수자원과 전력 독점 등으로 인해 성장거점 주변의 인구감소지역과 농촌이 더욱 황폐해질 것이라고 우려했다. 그는 "그렇게 성장논리로 소도시와 농촌을 다 빨아먹어 버리고 송전탑을 꽂고, 매립장이며 소각장이며 다 몰아넣을 것이다. 이게 우리 지역민이 경험한 특구이고, 발전"이라고 꼬집었다.참가 단체들은 이후 기자회견문을 통해 "우리는 지역발전이라는 미명 하에 권리를 박탈당하고 삶터를 파괴당하는 희생자가 되기를 거부한다. 이 법은 국회에서 즉각 추진을 중단해야 할 악법"이라며 "우리는 '메가 악법' 초광역특구법을 폐기하고 우리 스스로의 삶과 권리를 지키기 위해 이곳에서부터 끊임없이 저항할 것"이라고 다짐했다.기자회견문 낭독을 마친 후 참가 단체들은 곧바로 민주당 충북도당 앞에 농성 천막을 설치하고 본격적인 투쟁에 돌입했다. 이들은 향후 현장과 거리 선전전을 통해 초광역특구법안의 문제점을 시민들에게 알리고 법안 폐기를 위한 연대 활동을 이어갈 방침이다.