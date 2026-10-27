'각별히 챙기겠다'는 약속, 예산서에 담아야 한다

큰사진보기 ▲tvN 드라마 <우리들의 블루스>에 출연한 서은혜 작가가 경기도 중증장애인 공공일자리 예산 미반영 소식에 동료들의 실직을 우려하며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 10월 21일 오후 도담소에서 열린 '2026 도지사-시장군수협의회 임원단 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

0원.중증장애인 880명이 일하는 경기도 공공일자리 사업의 내년도 예산을 두고 나온 숫자다. 경기장애인차별철폐연대와 전국장애인차별철폐연대에 따르면, '권리중심 중증장애인맞춤형 공공일자리' 담당 부서가 제출한 2027년 예산은 예산부서 심의 과정에서 한 푼도 반영되지 않았다. 이 논란에 대한 경기도의 브리핑에는 도가 무엇을 먼저 챙겼는지, 무엇을 나중으로 미뤘는지가 드러나 있다.10워 24일 대변인 서면 브리핑에서 경기도는 "조직 운영에 필요한 최소한의 예산만을" 1차로 편성했다고 밝혔다. 생명과 안전, 취약계층 보호 등 절박한 사업에 최우선으로 반영하겠다는 재원은 "추가로 확보된 재원"이었다. 조직 운영에 필요한 돈은 우선 담고, 취약계층 보호에 필요한 돈은 앞으로 더 확보할 재원에 맡긴 셈이다.여기서 '최우선'이라는 말의 순서가 중요하다. 먼저 확보한 돈에서 우선한다는 말이 아니라, 돈을 더 마련한 뒤 우선하겠다는 말이었다. 경기도의 설명대로라면 취약계층 보호는 예산 편성의 출발점이 아니라 추가 재원을 기다리는 항목이다. 도민의 생활을 지킬 최소한의 예산을 처음부터 함께 정했어야 하지 않는가.10월 26일에는 같은 도청에서 서로 엇갈리는 메시지가 나왔다. 추미애 지사는 사회관계망서비스(SNS)에 장애인 당사자와 가족들의 삶에 어려움이 생기지 않도록 "각별히 챙기겠습니다"라고 썼다. "부디 불필요한 오해가 없기 바라며" 재정 확보에 힘을 모아 달라고 했다.그러나 같은 날 대변인 브리핑은 지금 해야 할 일이 "확정되지 않은 개별 예산 항목에 대한 비판"이 아니라 정부와 국회에 재정위기 해결을 촉구하는 것이라고 밝혔다.지사는 우려를 살피겠다고 했고, 대변인은 비판의 방향을 정부와 국회로 돌렸다. 장애인 예산을 각별히 챙기겠다면서도, 그 예산의 편성 과정을 문제 삼는 목소리는 지금 해야 할 일에서 빼놓은 셈이다. 노동자에게 필요한 답은 내년에도 일할 수 있느냐는 것인데, 도는 고용을 어떻게 보장할지보다 지방재정 문제를 함께 해결하자는 데 무게를 실었다.경기도의 공식 입장은 아직 어떤 사항도 확정되지 않았으며 도의회와 사전 협의 중이라는 것이다. 두 브리핑에는 해당 사업의 미반영 여부를 따로 확인하거나 부인하는 설명은 없다. 따라서 단체가 밝힌 편성 과정의 '0원'을 최종 예산 삭감이나 사업 폐지 확정과 혼동해서는 안 된다. 그렇다고 아직 확정되지 않았다는 말만으로 노동자들의 고용 불안이 해소되는 것도 아니다.권리중심 중증장애인맞춤형 공공일자리는 일반 노동시장에 진입하기 어려운 중증장애인들이 권익옹호와 인식개선, 문화예술 활동 등을 수행하고 임금을 받는 사업이다. 경기도가 2021년 시작해 올해로 여섯 해째다.두 장애인단체에 따르면 올해 예산은 127억 7천만 원으로, 노동자 880명과 전담인력의 인건비를 지원한다. 새로 만들어 달라는 일자리가 아니다. 이미 출근하고 있는 사람들이 내년에도 일할 수 있게 해 달라는 요구다.경기도의 재정 사정이 어렵다는 점은 부인하기 어렵다. 도는 내년도 가용재원이 예년의 40%대이며, 지방채를 한도까지 발행하고 모든 채무성 재원을 동원해도 예년보다 1조 원가량 부족하다고 설명한다. 지출을 줄일 이유는 충분하다. 그러나 얼마나 줄일 것인가와 누구의 생활을 걸고 줄일 것인가는 다른 판단이다.도청이 돌아가는 데 필요한 돈이 있듯 도민의 하루가 이어지는 데 필요한 돈도 있다. 다른 일자리를 구하기 어려운 사람에게 임금은 형편에 따라 뒤로 미뤄도 되는 지출이 아니다. 취약계층을 최우선으로 보호하겠다면 예산을 처음 짜는 단계부터 고용이 끊기지 않을 방안을 담아야 한다. 추가 재원을 확보할 때까지 생기는 불확실성을 노동자들에게 떠넘겨서는 안 된다.정부와 국회에 지방재정 확충을 요구하면서 경기도의 배분 결정에도 이의를 제기할 수 있다. 예산을 고칠 시간이 남아 있다는 도의 설명은, 바로 그때 노동자들이 목소리를 내야 하는 이유이기도 하다. 편성이 끝나지 않았다는 이유로 비판을 미루면, 바꿀 수 있을 때는 기다리고 결정이 난 뒤에야 항의하라는 말이 된다.경기장애인차별철폐연대와 전국장애인차별철폐연대는 추 지사의 약속을 환영하는 성명에서 "우리는 도지사님께서 말씀하신 '오해'라는 밧줄에 매달려 지금도 언제 추락할지 모른다는 불안에 떨고 있습니다"라고 썼다. 그러면서 대표단을 만나 예산 보장 요구에 답해 달라고 요청했다.약속을 환영하면서도 불안을 호소한 이유를 경기도는 읽어야 한다. 당사자들에게 필요한 것은 우려를 오해로 여기지 말라는 당부가 아니라, 고용을 지킬 구체적인 예산과 계획이다.이번에 예산을 지켜내더라도 고용 불안이 끝나는 것은 아니다. 수행 기관인 양주시장애인자립생활센터의 올해 모집공고에는 근무기간이 2월 2일부터 12월 31일까지, 11개월로 적혀 있다. 전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회도 10월 22일 보도자료에서 11개월 근로계약과 반복되는 고용 불안을 지적했다.이런 조건에서는 예산이 최종 확정되기 전부터 다음 계약과 임금을 기약할 수 없게 된다. 행정은 예산을 검토하고 있지만, 노동자의 생활은 그보다 먼저 흔들린다.단체들은 퇴직금을 포함한 1년 일자리와 필요한 전담인력의 확보, 최저임금 인상률을 반영한 급여를 요구한다. 여기에 다음 해 예산 편성에서도 고용이 끊기지 않도록 하는 원칙이 더해져야 한다. 근로계약을 12개월로 늘리더라도 매년 사업의 존속을 걱정해야 한다면 노동자는 자신의 생활을 안정적으로 계획하기 어렵다. 일자리를 만들 때 고려했던 취약성을 예산을 줄이는 과정에서 잊어서는 안 된다.'검토 중'이라는 말에도 기한은 있다. 지방자치법 제142조에 따르면 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지 예산안을 지방의회에 제출해야 한다. 경기도의 2027년도 예산안 제출 기한은 11월 11일이다. 의회의 최종 의결이 남아 있더라도, 그때는 도지사가 어떤 사업과 예산을 담아 제출했는지 확인할 수 있다.경기도는 11월 11일까지 제출할 예산안에 권리중심 공공일자리 예산을 반영하고, 지원 인원과 근로기간, 인건비를 어떻게 보장할지 밝혀야 한다. 예산을 살펴보겠다는 약속이 실제 고용을 유지할 규모로 편성됐는지 따져볼 수 있어야 한다. 사업을 조정할 때 노동자의 고용과 소득에 공백이 생기지 않도록 할 방안도 함께 내놓아야 한다.11월 11일까지 제출할 예산안에서 확인할 것은 분명하다. 취약계층 보호가 추가 재원을 기다리는 약속으로 남았는지, 먼저 지켜야 할 생활로 예산에 들어갔는지다. "각별히 챙기겠습니다"라는 약속의 답은 그 예산서에 있어야 한다.