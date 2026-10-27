배경훈 "K-원자력, 글로벌 생산 거점 도약... SMR 개발 속도 낸다"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 오전 인천광역시 연수구 송도컨벤시아에서 열린 '국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

"더 많은 에너지를, 더 깨끗하고, 더 안정적으로 어떻게 공급할 것인가. '원자력'은 대규모의 저탄소 전력을 지속적이고 안정적으로 공급할 수 있는 핵심 에너지원입니다."

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큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 오전 인천광역시 연수구 송도컨벤시아에서 열린 '국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 오전 인천광역시 연수구 송도컨벤시아에서 열린 '국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의'에서 기조발언을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 한국에서 처음 열린 국제원자력기구(IAEA) 원자력 장관회의에서 꺼낸 말이다. 그는 기후변화 대응과 에너지 안보에 더해 인공지능(AI)·첨단산업의 전력 수요까지 급증하는 상황에서 원자력의 안전한 이용과 국제협력을 통해 미래 에너지 수요에 대응해야 한다고 강조했다.'IAEA 원자력 장관회의'는 이날 오전 인천 송도컨벤시아에서 개막했으며, 오는 29일까지 사흘간 열린다. 이번 회의에는 배 부총리가 의장을 맡았으며, IAEA 회원국 60개국 정부 대표와 8개 국제기구, 국내외 약 85개 기업 등에서 800여 명이 참석했다.배 부총리는 개회사에서 "우리는 왜, 지금, 대한민국에 모였는가?"라고 물으며 "이 질문에 대한 답을 찾는 것이 앞으로 사흘간 우리가 함께해야 할 일"이라고 말했다.그는 "지금 세계의 에너지 지형은 그 어느 때보다 빠르게 변하고 있다"며 "기후변화에 대응하면서도 충분하고 안정적인 에너지를 공급해야 한다. 지정학적 긴장과 공급망의 불확실성 속에서도 에너지 안보를 지켜야 한다"고 밝혔다.이어 "인공지능과 데이터센터, 첨단산업의 성장은 우리가 예상했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 새로운 전력수요를 만들어 내고 있다"며 "세계 각국이 대형 원전은 물론 SMR 등 차세대 기술에 대한 투자를 확대하는 이유도 여기에 있다"고 설명했다.배 부총리는 원자력의 역할 확대와 함께 안전·핵안보·핵비확산 원칙을 지키는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 "새로운 원자로와 새로운 기술이 등장할수록 안전과 핵안보, 비확산의 원칙은 더욱 확고해야 한다"며 "혁신의 속도와 신뢰의 속도가 함께 갈 수 있도록 규제기관과 산업계, 정부와 국민 사이의 투명한 소통과 협력도 중요하다"고 말했다.배 부총리는 이어진 기조발언에서 한국의 핵심 원자력 정책 방향으로 ▲안전과 투명성에 기반한 신뢰 강화 ▲소형모듈원자로(SMR)의 안전한 개발·실증 ▲글로벌 생산 거점 도약을 제시했다.우리 정부는 독립적인 규제 체계 아래 과학적 심사·점검을 강화하고, 운영·안전 정보 공개와 투명한 소통으로 국민과 국제사회의 신뢰를 높일 계획이다.SMR 분야에서는 특별법과 '7대 시드(SEED) 프로젝트'를 바탕으로 민관 역량을 결집한다. 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급과 산업용 열, 선박 추진 등 다양한 수요에 맞춰 기술 개발을 추진하고, 규제연구·검증 기반도 강화하기로 했다.또한 한국의 제조·시공 역량을 세계 원자력 시장과 연결해 글로벌 생산 거점으로 도약한다는 목표다. AI·로봇을 활용해 현장의 안전·품질관리를 강화하고, 원전 운영과 해체, 폐기물 관리, 차세대 핵연료까지 전주기 협력을 확대할 방침이다.배 부총리는 "SMR 특별법과 '7대 SEED 프로젝트'를 바탕으로 민관의 역량을 결집해 SMR의 안전한 개발·실증을 추진하고, K-원자력(K-Nuclear)의 새로운 미래를 열겠다"고 밝혔다.회의에서는 원전 도입과 규제, SMR 관련 정책뿐 아니라 인재 양성, 재원 조달, 사회적 신뢰 형성 방안도 논의한다. 한국은 AI를 활용한 원자력의 안전성·효율성 향상과 SMR·해양 원자력의 활용 확대를 주제로 국제협력 방향을 제시한다.2005년 프랑스 파리에서 시작된 IAEA 원자력 장관회의는 원자력의 평화적 이용과 미래 정책 방향을 논의하는 대표적인 고위급 정책회의다. 중국·러시아·아랍에미리트(UAE)·미국에 이어 올해 여섯 번째 회의가 한국에서 열렸다.한편 과기정통부는 회의 개막에 앞서 전날인 26일 주한미국대사관과 '한-미 원자력 산업대화'를 열었다. 양국 정부와 50개 기업·기관 관계자 150명이 참석해 설계·건설·제조·투자·핵연료 분야의 사업협력 방안을 논의했다. 미국의 테라파워·뉴스케일파워·오클로 등과 한국수력원자력·두산에너빌리티·현대건설·삼성물산 등이 참여했다.