이재준 수원시장, 특례시 권한 확대 넘어 재정분권까지 밀어붙인다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난해 9월 지방자치분권 발전을 위한 정책포럼에서 발언을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 특례시 지원에 관한 특별법 통과를 환영하기 위해 수원시청 외벽에 게시한 대형 현수막. ⓒ 수원시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난 2024년 국회에서 열린 지방 재정분권 토론회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난 8일 수원시 자치분권협의회 제2차 정례회의에서 위원들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월 수원특례시 자치분권 청년기획단 제4기 발대식에서 단원들이 자치분권 교육에 참여하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲자치분권 청년기획단원이 인공지능으로 제작해 소셜미디어에 게시한 자치분권 홍보물. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 특례시의 행정 권한 확대를 실질적인 자치분권으로 연결하기 위한 준비에 나섰다. 내년 6월 '특례시 지원에 관한 특별법' 시행에 맞춰 지역계획 수립과 신규 특례사무 이양을 준비하는 한편, 재정 특례 확보를 위한 제도 개선 요구도 구체화하고 있다. 권한을 넘겨받는 데 그치지 않고 이를 실행할 재정 기반과 시민 참여까지 함께 확보하겠다는 구상이다.특례시 출범 4년 만에 법적 근거가 마련됐지만, 권한 이양만으로 지방자치가 완성되는 것은 아니다. 이재준 시장은 특별법 시행에 대비한 행정적 준비와 함께 재정분권 확대를 추진하고, 전문가와 청년·시민이 참여하는 자치분권 기반을 넓혀 제도 변화가 지역의 실질적인 역량 강화로 이어지도록 한다는 방침이다.지난 5월 7일 국회를 통과하고 6월 2일 공포된 특례시 지원에 관한 특별법은 내년 6월 3일 시행된다. 기존에 권한 이양이 완료된 8개 사무에 신규 사무 19개를 더해 27개 특례사무를 규정했다. 개별법에 따른 사무까지 포함하면 특례사무는 총 33건이다.수원시는 특별법 시행을 앞두고 지역계획안을 수립하고 신규 특례사무 이양을 위한 후속 조치를 준비하고 있다. 법 시행 이후 권한을 넘겨받는 데서 허둥대지 않고, 확대된 권한을 실제 행정에 적용할 수 있도록 사전 준비에 나서는 것이다.특히 도시개발과 정비사업 분야에서 변화가 예상된다. 51층 이상 또는 연면적 20만㎡ 이상 대규모 건축물의 건축허가 과정에서 경기도의 사전 승인을 거치지 않아도 된다. 수원시는 이에 따라 사업 기간이 1~2개월가량 단축될 것으로 보고 있다.관광지 지정과 조성계획 수립, 산업단지 개발 관련 지원센터 및 심의위원회 설치, 수목원·정원 조성계획 승인 등도 권한이 확대되는 분야다. 광교·호매실지구 등 옥외광고물 특정 구역을 직접 지정할 수 있고, 경기도가 맡았던 리모델링 기본계획 승인 권한도 이양된다. 수원시는 리모델링 기본계획 처리 기간이 기존 7개월에서 3개월 반가량으로 줄어들 것으로 전망한다.광역교통계획 수립과 특별대책지구 지정, 분양가상한제 적용 및 조정대상지역 지정 등의 과정에서도 수원시장이 의견을 제시할 수 있는 근거가 명문화됐다. 지역 여건과 시민 수요를 광역 단위 정책에 반영할 수 있는 통로가 열린 것이다.이재준 시장은 "특례시 출범 4년 만에 제도적 그릇이 마련된 만큼 시민이 체감하는 실질적인 변화가 이어지도록 역할을 다하겠다"고 밝혔다. 특별법 시행을 준비하는 수원시의 과제는 새로 확보한 권한을 실제 행정의 신속성과 지역 맞춤형 정책으로 연결하는 것이다.이재준 시장이 행정 권한 확대와 함께 재정분권을 강조하는 것은 지방정부가 정책을 실행하려면 권한에 걸맞은 재원이 필요하기 때문이다. 사무와 책임은 지방으로 이양하면서 이를 수행할 재정적 여건을 마련하지 않는다면 실질적인 분권에 도달하기 어렵다는 판단이다.수원시가 제시한 2026년 재정 지표를 보면 재정자립도는 전국 11위지만 재정자주도는 130위다. 자체적인 세입 기반과 실제 예산 운용의 자율성 사이에 큰 차이가 있다.특례시 시민의 지방세 부담과 세출예산 간 격차도 수원시가 재정 특례를 요구하는 근거다. 시 자료에 따르면 2026년 예산 기준 특례시 시민의 1인당 지방세 부담액은 106만 9천 원으로 전국 평균 78만 9천 원보다 약 35% 많았다. 반면 1인당 세출예산액은 301만 6천 원으로 전국 평균 829만 9천 원의 36% 수준이었다.수원시는 문제 제기에 머물지 않고 재정 특례 확보를 위한 두 가지 방안을 제시했다. 지방재정법을 개정해 조정교부금 조성 재원 비율을 현행 47%에서 67%로 높이는 방안과 지방세징수법 시행령을 개정해 도세징수교부금 교부율을 3%에서 10%로 올리는 방안이다. 시는 이를 통해 약 400억 원의 재원이 추가로 확보될 것으로 추산한다.재정 특례는 단순히 수원시의 예산을 늘리는 문제가 아니다. 확대된 행정 권한을 수행하면서 시민에게 필요한 사업을 추진할 수 있는 재정적 자율성을 확보하는 과제다. 수원시는 구체적인 법령 개정안을 바탕으로 특례시의 행정 수요와 재정 여건에 맞는 제도 개선을 추진한다는 구상이다.정재진 수원시정연구원 기획조정실장은 "재정분권은 원칙의 문제이고, 특례시는 그 시험대 위에 있다"며 "자치단체의 특수성을 고려한 차별화된 분권의 추진이 필요하다"고 말했다.수원시는 제도 개선을 위한 행정적 대응과 함께 시민 참여 기반을 넓히는 일도 병행하고 있다. 자치분권을 행정기관이나 전문가만의 과제로 남겨두지 않고 시민사회와 청년이 함께 논의하고 확산하는 구조를 만들겠다는 것이다.2013년 전국 최초로 구성된 수원시 자치분권협의회에는 대학교수와 연구원, 시민단체 관계자 등 30명이 참여한다. 위원들은 정례회의와 워크숍, 정책토론회 등을 통해 시의 자치분권 발전계획과 추진 상황을 논의하고 정책적 의견을 보탠다.청년 참여도 이어지고 있다. 2023년 출범한 자치분권 청년기획단은 올해 4기까지 총 120명의 청년이 참여했다. 단원들은 숏폼과 소셜미디어, 인공지능을 활용한 홍보물을 제작하며 자치분권을 청년 세대의 눈높이에서 알리고 있다.2024년 출범한 '특례시 발전 수원시민 포럼'에서는 시민사회단체와 경제계 인사 등 59명이 활동한다. 수원시는 관련 조례를 근거로 정책토론회와 학술대회를 지원하고, 공직자와 주민자치회, 청소년·청년 등을 대상으로 자치분권 교육도 진행하고 있다.이재준 시장은 "상생, 균형발전, 실질적 제도화라는 방향으로 특례시 제도가 한 단계 더 성숙하도록 노력하겠다"고 밝혔다.수원시의 자치분권 정책은 특별법 시행에 대비한 행정 준비, 법령 개정을 통한 재정 특례 확보, 시민 참여 확대라는 세 축으로 추진되고 있다. 앞으로의 관건은 제도 개선 요구를 실제 권한과 재원 확보로 연결하고, 확대된 권한을 시민이 체감할 수 있는 행정 성과로 입증하는 것이다. 이재준 시장에게 특례시 제도의 완성은 권한을 더 받는 데 그치지 않는다. 늘어난 권한을 제대로 행사할 재정 기반을 마련하고, 시민과 함께 지역의 문제를 해결할 수 있는 실질적인 지방자치를 구현하는 데 있다.