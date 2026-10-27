혁신당 "전남광주시, 재정 어렵다고 아이들 굶기나"

조국혁신당이 올해 광주 지역 학교급식에 부담해야 할 169억 원 지급을 재정난을 이유로 내년으로 미루기로 한 전남광주통합특별시를 향해 "재정이 어렵다고 아이들을 굶기겠다는 것"이라고 비판했다.
조국혁신당은 27일 논평을 내고 "전남광주통합특별시가 학교급식비 예산을 편성되지 않아 광주 지역 학생들이 배를 곯아야 하는 상황에 이르렀다"며 "즉시 예산을 편성하라"고 밝혔다.
혁신당은 "169억 여원은 17만 명이 넘는 학생들의 약 44일 분에 해당하는 급식비"라며 "아이들을 굶겨야 하는 상황인데 전남광주시는 예산 타령만 되풀이하고 있다. 황당함을 넘어 참담하다"고 비판했다.
이어 "무상급식이 본격적으로 도입된 지 15년째다. 시청과 지자체, 교육청이 무엇보다 우선으로 챙겨야 할 예산"이라며 "재정이 어렵다면 모든 수단과 방편을 강구해서라도 반드시 만들어야 할 예산"이라고 강조했다.
그러면서 "대안 마련조차 없이 손을 놓고 있는 전남광주시의 태도는 명백한 직무유기"라며 "학생들이 밥을 굶으며 학교에 다녀야 할 상황을 이해하고 납득할 국민은 없다. 전남광주시는 신속한 예산 재검토로 이번 정리추경에서 반드시 아이들의 밥값을 책임져야 한다"고 촉구했다.
올해 광주 지역 학교급식 관련 전체 사업비는 1576억여 원으로, 시가 45.7%, 5개 자치구가 6.2%, 교육청이 48.1%를 부담한다. 지원 대상은 광주 지역 유치원과 초·중·고·특수학교 555개교, 학생 17만 819명이다.
이 가운데 옛 광주시 몫의 학교급식 관련 지원액은 무상급식비와 친환경 농산물, 비유전자변형 식품 지원비를 포함해 721억 2400만 원이다. 현재 지급액은 551억 4200만 원이며, 169억 8200만 원은 지급되지 않았다. 미지급분은 시 부담액의 23.5%로, 연간 급식지원 일수 190일을 기준으로 약 44일분에 해당한다.
전남광주시교육청은 학교급식비 미지급분의 연내 지급을 촉구하고 있으나, 시는 오는 28일 의회에 제출할 정리추경안에 이를 반영하지 않고 내년 본예산에 편성해 지급하겠다는 방침이다.
앞서 시 관계자는 <오마이뉴스> 관련 질의에 "재정난으로 올해 본예산에 급식비 일부를 담지 못했고, 이후에도 사정이 나아지지 않아 이번 정리추경안에도 반영하지 않는 쪽으로 정리됐다"며 "관련 상황은 민형배 시장에게도 보고됐다. 시민들께 죄송스럽게 생각한다"고 밝힌 바 있다.
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