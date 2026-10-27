중간 선거 앞둔 미, 유권자 움직이는 선거 독려 방식은

큰사진보기 ▲조기투표미국은 중간선거를 앞두고 조기 투표가 진행 중이다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲조기투표미국 중간 선거 조기투표가 한창 진행 중이다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲유권자 참여 센터가 발행한 우편물유권자의 투표 참여 현황 보고서를 첨부해 투표를 독려하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

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"대통령의 우편투표 행정 명령을 중단시킨 결정은 모든 미국인의 승리다. 우편 투표는 우리 선거의 중요한 요소이며, 유권자들이 이 방식을 이용할 수 있도록 보장되어야 한다. 모든 유권자 자격을 갖춘 미국 시민들이 투표에 참여할 수 있도록 필요한 수단을 계속 확보해야 한다. 행정부가 시민의 권리를 침해하는 것을 용납할 수 없다. 자유롭고 공정한 선거를 위해 목소리를 내는 것은 전국의 모든 유권자의 책임이다."

24일(현지시간)부터 미국 미시간주에서 조기투표가 시작됐다. 이는 11월 3일 치러질 중간선거 하루 전인 11월 2일까지 정해진 관공서에서 오전 7시부터 8시까지 실시된다.중간선거는 대통령 임기 4년 중간인 2년 차에 실시되는 선거로 연방 선거(상원 의원, 하원 의원), 지방선거(주지사, 지방 의회)를 통틀어 지칭하는 말이다. 미국이 제도적으로 대통령 임기의 딱 중간에 놓은 건 견제와 균형을 이루는 안정적인 정치 체계를 추구해서다. 그래서 여당의 심판이라고 불리기도 한다.중간 선거를 앞두고 투표 독려 캠페인은 다양한 형태로 펼쳐진다. 지난 10월 17일 노킹스 운동 본부가 벌인 투표 독려 캠페인이 대대적으로 집회 운동을 벌였다. 우편물을 통해 시민들의 유권자 등록 및 투표 참여를 지원하는 유권자 참여 센터(Voter Participation Center)의 활동도 주목할 만하다.2003년에 비영리, 비당파 시민 단체로 설립된 유권자 참여 센터는 유권자에게 우편으로 선거 안내를 하고 있다. 뿐만 아니라 훌륭한 시민상과 유권자의 과거 투표 기록을 바탕으로 자신의 투표 참여율을 평균 이하, 평균, 평균 이상으로 표시한 보고서를 첨부해 참여 행동에 영향을 미치도록 한다. 유권자가 기표한 내용에 대해서는 비밀이 보장되지만 투표 참여 여부는 공식 기록으로 남는데 이를 바탕으로 보고서를 만들고 있다.행동 심리학에서는 시민상을 발부하는 것은 시민으로서의 자부심과 사회적 평가와 연결되어 심리적 동기를 제공한다고 본다. 일종의 토큰 기법(Token Economy)으로 긍정적 보상을 통해 행동을 강화시키는 역할을 하고 있다. 또한 투표 보고서를 제공하는 것은 유권자의 자기 평가, 그리고 이를 다른 시민과 비교하는 것은 시민의 의무에 대한 책임감을 부과하는 것으로 사회적 압력(Social Pressure)이라는 심리적 기법에 해당한다.긍정적 정체성을 강화하는 것과 함께 사회적 압력을 통해 시민의 의무를 강조하는 두 가지 전략은 실제로 투표에 효과가 있다.지난 2006년 미시간주 예비 선거에서 18만여 가구를 대상으로 이와 같은 우편물의 효과를 비교하는 무작위 현장 실험을 실시했었다. 유권자들에게 투표 행동이 연구 대상이라는 사실을 알리고 본인의 과거 투표 기록을 보여줌과 동시에 이웃의 투표 기록까지 비교했다. 그 결과 시민의 의무를 강조했을 때 투표율은 1.8%, 자신의 투표 행동이 관찰되고 있을 때 2.5%, 자신의 과거 투표 기록을 보여줬을 때 4.9%, 이웃의 투표 기록을 보여줬을 때 8.1% 투표율이 상승했다.이는 단순히 투표의 중요성을 강조하는 것보다 구체적으로 자신의 실제 행동을 보여주고 이를 타인과 비교했을 때 더 강력한 행동의 변화를 불러올 수 있다는 결과를 시사한다.유권자 참여 센터는 도널드 트럼프 대통령이 우편 투표 제한 명령에 대해 대법원이 기각한 것을 환영하는 입장을 밝혔다. 법원은 대통령이 선거법을 변경할 권한이 없다고 판결했으며 행정 명령은 행정부가 헌법적 절차에 개입하려는 불법적 시도로 판단했다. 센터 회장인 톰 로파크는 이에 다음과 같은 성명을 발표했다.이 단체는 11월 3일 중간 선거를 앞두고 4천만 달러 이상을 투입하는 투표 참여 독려 캠페인을 하고 있다. 2020년 이후 최대 규모의 투자로 우편물 발송과 디지털 광고를 모두 활용해 33개 주에 1억 1천만 부 이상의 우편물을 발송할 예정이다. 이들의 프로그램은 정치 과정에서 소외되기 쉬운 소수 집단, 즉 유색인종, 청년 미혼 여성들을 대상으로 한다. 이 계층은 투표 자격이 있는 인구의 약 60%를 차지하며, 투표 등록을 하지 않은 인구의 거의 72%를 차지한다.해당 단체는 선거일을 앞두고 투표가 중요하다는 점을 강조하며 누가 법을 정하고 누가 공공 자원을 지원하며, 누가 국민의 권리를 보호할지 결정하는 건 유권자의 투표에 의해 이루어진다고 호소한다.