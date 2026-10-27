"질문 안 받습니까?" 이태원 유족들, 특조위원장에 항의한 까닭

▲이태원참사 특별조사위원회 중간보고회10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 중간보고회가 마친 뒤 송두환 위원장과 위원들이 퇴장하고 있다. 퇴장했던 송 위원장과 위원들은 유가족들의 항의를 받고 돌아와 유가족들과의 질의응답 시간을 이어갔다. ⓒ 이정민 관련사진보기