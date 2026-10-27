"질문 안 받습니까?" 이태원 유족들, 특조위원장에 항의한 까닭

이태원 참사 진상규명 조사 중간 성과를 발표하는 10.29 이태원 참사 특별조사위원회(아래 특조위) 중간보고회 자리에서 일부 유가족들이 특조위의 조사 방식 등에 강하게 항의해 잠시 행사가 중단되는 일이 발생했다.
특조위는 참사 4주기를 앞둔 27일 오전 10시 서울 중구 프레스센터에서 중간보고회를 열어 그간 확보한 112·119 신고·무전·CCTV 자료 등을 교차 검증한 끝에 얻어낸 일부 조사 결과를 발표했다.
모두발언을 마친 송두환 특조위원장이 별다른 말 없이 다른 위원들과 함께 회견장에서 떠나려 하자, 일부 유가족들이 "질문을 안 받습니까?", "위원들이 돌아가시면 질의응답을 언제 하겠다는 말씀이십니까?"라고 강하게 따져 물으며 위원장을 따라 나섰다.
유가족들은 회견장 바깥으로 나온 송 위원장을 향해 "할 말이 있나? 2년 동안 홈페이지에 정보를 제대로 공개한 적도 없다", "여기서 중간보고회를 하시기 전에 유가족들 앞에서 먼저 소통이 있었어야 한다"라고 항의했다. 이에 행사가 잠시 중단되기도 했다.
그간 유가족들은 특조위가 제대로 된 정보를 제공하지 않는다며 지속적으로 문제를 제기해왔다(관련 기사 : "정말 기막혔다"... 아들 자료 청구한 엄마가 받아든 서류 5건의 실체
https://omn.kr/2ju91 ).
송두환 "유가족과 특조위 사이에 신뢰 관계 형성되지 못했던 것 같아"
이후 이정민 유가족협의회 운영위원장의 설득 끝에 회견장으로 다시 돌아온 송 위원장은 "원래 중간보고를 마치고 (위원장 등이 떠나면) 위원회 대외협력과에서 보충 설명을 하기로 예정이 돼 있었다"며 "회피하려던 의도는 아니었다는 걸 알아주셨으면 한다"라고 해명했다. 송 위원장은 이후 40여 분 간 질의응답을 추가로 진행했다.
또 "그간 유가족과 특조위 사이에 신뢰 관계가 형성되지 못했던 것 같다. 이 같은 불신이 특조위의 모든 활동에 의구심을 낳았다고 보는데, 부족한 점이 많더라도 이해를 해주시면 다음에는 해소될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
박진 특조위 사무처장 또한 "실무진에서 11월 있을 유가족 간담회에서 더 많은 내용을 전달하려고 판단했는데, 오히려 그 판단이 소란을 만든 것 같다"라며 "관리하지 못한 제가 사과 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.
한편, 특조위는 '왜 외국인 유가족 간담회를 따로 잡느냐'는 한 한국인 유가족의 질문에 "외국인 유가족들에게 설명하기 쉬운 언어로 한국의 법체계부터 특조위 역할까지 기초적인 것부터 설명"하기 위해서라며 "외국인 유가족들에게 친화적인 설명을 만들기 위해 배려하는 자리임을 이해해주길 바란다"고 했다.
이란에서 온 유가족 또한 "우리 딸이 한국을 찾았던 이유는 자유롭고 안전한 나라여서다. (이란이) 전쟁 중임에도 먼 길을 왔고, 사랑하는 사람들을 잃었다. 어떤 일이 있었는지 답변해주셨으면 한다"라고 밝혔다. 이날 오후 외국인 유가족들을 상대로 특조위는 설명회를 진행할 예정이다.
특조위는 이날 유가족들 앞에서 11월 중에 (한국인) 유가족과의 간담회를 열겠다고 약속했다.
특조위는 앞으로 전 대통령 윤석열씨와 이상민 전 행정안전부 장관 직접 조사 등을 비롯해 피해자 실태를 조사하고 권리 회복 방안 등도 검토할 계획이다.