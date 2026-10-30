"진경산수화가 살아있다", 내연산 계곡길 3시간의 기록

큰사진보기 ▲연산폭포내연산 열두 폭포 가운데 규모가 크고 웅장한 폭포 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲내연산입구오랜 세월에 속살은 사라지고 껍질만 남은 고목 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲내연산보경사 경내 소나무 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선일대소금강 전망대에서 바라본 선일대 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해소금강 전망대에서 바라본 동해 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲내연산소금강 전망대에서 내려다본 연산폭포 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲관음폭포포항 내연산의 열두 폭포 가운데 하나로, 기암절벽과 바위굴, 푸른 소가 어우러진 곳. 특히 폭포 주변 암벽에 형성된 커다란 동굴과 위쪽에 걸린 출렁다리가 독특한 경관을 자랑 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산폭포연산폭포는 내연산 열두 폭포 가운데 규모가 크고 웅장한 폭포.높이 약 30m의 절벽에서 물줄기가 떨어져 장관. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보경사신라 진평왕 때 창건된 것으로 전해지는 천년고찰 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보경사천왕문 사찰을 수호하는 사천왕을 모신 건물로, 보물로 지정된 문화유산 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보경사 소나무경내에 자리한 오래된 소나무. 굵은 줄기에서 사방으로 뻗은 가지와 우산처럼 넓게 펼쳐진 수관이 눈길을 끈다. 천년고찰의 고즈넉한 풍경과 어우러진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

▲내연산 보경사에서 소금강전망대, 연산목포까지 펼쳐지는 아름다운 풍광 문운주 관련영상보기

[탐방코스]

보경사 주차장 →계곡 탐방로 → 상생폭포 → 보현암 → 소금강 전망대 → 보현암 → 관음폭포 → 출렁다리 → 연산폭포 → 계곡길 하산 → 보경사(오층석탑·적광전·대웅전) → 소나무 숲 산책길 → 주차장

. 소요 시간 : 소금강 전망대까지 약 1시간, 전체 코스는 관람과 휴식 시간을 포함해 약 3~4시간 예상

경북 포항 하면 먼저 동해의 푸른 바다가 떠오른다. 하지만 포항은 바다만 아름다운 곳이 아니다. 바다에서 멀지 않은 산속에는 열두 폭포가 숨어 있다. 기암절벽과 울창한 숲, 맑은 계곡물이 어우러진 내연산이다. 조선 시대 진경산수화의 대가 겸재 정선도 이곳의 풍경을 화폭에 담았다.10월 23일, 동해안을 따라 이어온 여행길이 내연산에 닿았다. 하늘에는 먹구름이 잔뜩 내려앉아 금방이라도 비가 쏟아질 기세다. 비가 내리기 전에 서둘러 계곡부터 걷기로 했다. 산 아래 아늑하게 자리한 천년고찰 보경사는 산행을 모두 마친 뒤 여유롭게 둘러볼 참이다.경내에 들어서자 두 그루의 고목이 눈길을 끈다. 두 나무 모두 속이 빈 몸통을 보강재로 채운 모습이다. 오랜 세월에 속살은 사라지고 껍질만 남은 듯하지만, 가지에는 여전히 잎이 무성하다. 세월의 흔적을 고스란히 안고 살아가는 고목의 모습이 인상적이다.길목에는 소나무들이 여행자를 반기듯 서 있다. 굵은 줄기를 굽혀 길 위로 가지를 뻗은 모습이 인상적이다. 양옆으로 늘어선 소나무 사이를 천천히 걷는다. 오른쪽에는 수로를 따라 물이 흐른다. 울창한 소나무 숲과 물길이 나란히 이어지는 풍경이 조금은 색다르게 다가온다.길 왼쪽으로는 맑은 계곡물이 흐른다. 크고 작은 바위 사이를 굽이돌며 흘러가는 물줄기가 작은 여울을 만든다. 물가에는 둥글고 넓적한 바위들이 널려 있고, 나뭇가지가 계곡 위로 드리워져 있다. 물소리를 들으며 걷다 보니 두 갈래 물줄기가 쏟아지는 상생폭포에 이른다. 잠시 걸음을 멈추고 폭포를 바라본다.상생폭포를 지나 보현암으로 향한다. 완만하던 길은 조금씩 가팔라지고, 계곡은 발아래로 멀어진다. 나무 사이로 기암절벽이 모습을 드러낸다. 입구에서 소금강 전망대까지 걸린 시간은 1시간 남짓. 편안한 계곡길에서 시작한 산행이 어느새 깊은 협곡을 내려다보는 전망대로 이어진다.절벽 밖으로 둥글게 뻗은 소금강 전망대가 나타난다. 난간 가까이 다가서니 발아래로 까마득한 협곡이 펼쳐진다. 순간 몸이 움츠러든다. 맞은편 바위 위에는 선일대가 자리하고, 그 아래로 관음폭포와 연산폭포가 있는 골짜기가 이어진다. 바위틈에 뿌리내린 소나무들이 기암괴석과 어우러진다.전망대는 가로 13m, 세로 8m의 반달 모양이다. 허공으로 돌출된 전망대에서 내려다보는 풍경이 아찔하다. 시선을 멀리 돌리니 산줄기 너머로 동해가 아스라히 보인다. 해안에서 바라보던 바다를 깊은 산속에서 다시 만난다.관음폭포에 이른다. 절벽 아래 푸른빛을 띤 소가 자리한다. 물줄기는 바위를 타고 흘러내리고, 암벽 곳곳에는 커다란 바위굴이 뚫려 있다. 굴 안쪽은 그늘이 짙다. 오랜 세월 물과 바람이 빚어낸 바위의 생김새가 신기하다.출렁다리를 건너 연산폭포로 향했다. 다리 아래로 관음폭포가 내려다보인다. 조금 전 올려다보던 바위굴도 다른 모습으로 다가온다. 다리를 건너자 높은 절벽 사이로 연산폭포가 모습을 드러낸다. 물줄기가 아래쪽 소로 쏟아진다. 폭포 가까이 다가갈수록 물소리가 커진다. 관음폭포와는 또 다른 웅장함이다.폭포 앞에 서니 겸재 정선의 진경산수화가 떠오른다. 정선은 청하현감으로 재직하던 시절 내연산의 풍경을 그림으로 남겼다. 대표작인 '내연삼용추도'에는 무풍폭포와 관음폭포, 연산폭포가 한 화면에 담겨 있다. 도끼로 쪼아낸 듯한 바위의 질감과 가파른 절벽을 표현한 힘찬 붓질에서 내연산의 웅장한 산세가 느껴진다.계곡을 내려와 보경사로 향했다. 산행을 시작할 때는 비가 내릴까 서둘러 지나쳤던 곳이다. 이제는 여유롭게 경내를 둘러본다.보경사는 신라 진평왕 때 창건된 것으로 전해지는 천년고찰이다. 천왕문을 지나니 오층석탑이 눈에 들어온다. 천왕문과 오층석탑 모두 보물로 지정된 문화유산이다. 천왕문은 기둥 아래 사자상을 새긴 목재 부재가 독특하다. 경내에는 대웅전과 여러 전각이 자리한다. 보물로 지정된 적광전도 눈여겨본다.경내를 걷다 오래된 소나무 한 그루 앞에 걸음을 멈춘다. 굵은 줄기가 비스듬히 힘 있게 뻗어 있고, 사방으로 넓게 퍼진 초록빛 수관(나무의 윗부분)이 천년고찰의 고즈넉한 전각들과 어우러져 깊은 인상을 준다비가 내릴 듯 흐렸던 하늘은 산행을 마칠 때까지 버텨주었다. 바다를 따라 시작한 동해안 여행이 깊은 산속에서 마무리된다. 300여 년 전 겸재 정선이 그림으로 남긴 내연산의 풍경은 지금도 그 자리를 지키고 있다. 기암절벽 사이로 흐르는 물소리가 오래도록 기억에 남을 듯하다.