경과원, 22개 대학 기술·인재 한자리에… 미래산업 협력 확대

큰사진보기 ▲경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원) 경기앵커센터가 27일부터 이틀간 경과원 광교사무소에서 도내 22개 대학이 참여하는 ‘2026 경기도 지산학 미래성장페어’를 개막하고, 미래산업 기술교류와 산학협력 성과 공유에 나섰다. ⓒ 경과원 관련사진보기

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경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 22개 대학과 기업을 연결해 반도체·인공지능(AI)·모빌리티 등 미래산업의 기술혁신과 인재양성에 나섰다. 대학이 보유한 연구성과를 기업의 기술개발과 사업화로 연결하고, 산업 현장에서 필요한 인재를 양성하는 산학협력 체계를 강화하겠다는 취지다.경기도와 경과원 경기앵커센터는 27일 경과원 광교사무소에서 '2026 경기도 지산학 미래성장페어'를 개막했다. 28일까지 이틀간 열리는 이번 행사에는 도내 22개 대학이 참여해 19개 협력 프로그램과 27개 전시·체험 부스를 운영한다. 대학과 기업 관계자, 유관기관, 대학생 등 300여 명이 함께했다.이번 행사는 경기도 앵커사업에 참여하는 대학들이 개별적으로 추진해 온 기업협력 프로그램을 한자리에 모아 성과를 공유하고 협력 기회를 넓히기 위해 마련됐다. 경기도 7대 미래성장산업(G7)과 지역기반산업(GX)을 중심으로 대학의 기술·인력과 기업의 현장 수요를 연결하는 데 초점을 맞췄다.개막 첫날에는 산업별 특성을 반영한 기술협력 프로그램이 이어졌다. 반도체 분야 'GAIA-FEST'를 비롯해 스마트모빌리티·방산 기술 페어, 양자·AI 기술기업 투자설명회(IR), 제조 현장 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 글로벌 포럼, 신재생에너지 동반성장 세미나 등이 열렸다.참여 대학과 기업들은 산업별 기술 동향을 공유하고 기술교류와 투자 상담을 진행했다. 단순히 대학의 연구성과를 소개하는 데 그치지 않고 기업의 기술개발과 투자로 이어질 수 있는 접점을 찾는 자리다.전시·체험 공간에서는 대학과 기업이 공동 개발한 미래산업 기술과 시제품도 선보였다. AI 체형·자세 분석, 국방안전 가상현실(VR), 드론을 활용한 산불 대응과 스마트 건설 방재, 자율주행 로봇, 스마트 케어로봇 등 산업 현장과 일상에 적용할 수 있는 기술이 소개됐다.28일에는 피지컬 AI 기술세미나와 인재양성·창업아이디어 경진대회, G7 전문대 공동 컨퍼런스, 지역혁신 챌린지 등이 열린다. 미래산업 기술교류를 넘어 창업과 인재양성, 대학 간 협력으로 논의를 확장할 계획이다.경과원은 이번 행사에서 발굴한 기술·채용·투자 상담과 후속 협력 수요를 지속적으로 관리할 방침이다. 대학의 연구성과와 전문인력이 기업의 기술혁신과 사업화로 이어지도록 협력체계를 강화한다는 것이다.경과원이 추진하는 앵커사업은 대학과 지역산업의 동반성장, 미래산업 인재양성을 지원하는 사업인 만큼 대학별 성과를 공유하는 데서 나아가 지역 기업의 경쟁력 강화로 연결하는 것이 중요할 것으로 보인다.허완 경기앵커센터장은 "이번 미래성장페어는 대학이 보유한 기술과 인재를 기업의 성장 기회로 연결하는 지·산·학 협력의 장"이라며 "대학의 우수한 연구성과가 기업의 기술혁신과 새로운 일자리 창출로 이어질 수 있도록 협력을 확대하고, 경기도 미래산업의 경쟁력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.