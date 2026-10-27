'공포의 외인구단' 이현세 작가, 은관문화훈장 수훈

큰사진보기 ▲한국 만화를 대표하는 거장 이현세 작가가 대표작 《공포의 외인구단》 등을 통해 한국만화의 대중화에 기여하고 만화 산업의 제도적 기반을 마련한 공로로 은관문화훈장을 받았다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공포의 외인구단 표지 ⓒ 정재현 관련사진보기

큰사진보기 ▲떠돌이까치의 표지 ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

한국 만화를 대표하는 거장 이현세 작가가 대표작 <공포의 외인구단> 등을 통해 한국만화의 대중화에 기여하고 만화 산업의 제도적 기반을 마련한 공로로 은관문화훈장을 받았다.문화체육관광부는 지난 26일 서울 서대문구 모두예술극장에서 열린 '2026년 문화예술 발전 유공자 시상식'에서 이현세 작가에게 은관문화훈장을 서훈했다고 밝혔다. 이번 수훈은 한국만화영상진흥원과 한국만화가협회 등 만화계가 지난 6월 이 작가를 문화예술 발전 유공자로 공동 추천하면서 이뤄졌다.이현세 작가는 1978년 월남전을 소재로 한 작품 <저 강은 알고 있다>로 데뷔한 뒤 <공포의 외인구단>, <떠돌이 까치>, <아마게돈>, <버디> 등 다수의 작품을 발표하며 한국 만화의 대중화에 기여했다.특히 1983년 발표한 <공포의 외인구단>은 '까치'와 '엄지' 등 대중에게 널리 알려진 캐릭터를 통해 한국 만화사의 전환점을 마련한 작품으로 평가받는다. 캐릭터를 중심으로 한 만화의 대중적 영향력을 확대하고 한국 만화의 산업적 가능성을 보여줬다는 점에서도 의미가 있다.이 작가는 창작 활동뿐 아니라 후학 양성과 만화 산업의 제도적 기반 마련에도 힘써 왔다. 1997년부터 세종대학교 만화애니메이션텍 교수로 재직하며 후학을 양성했으며, 2009년부터 2012년까지 한국만화영상진흥원 초대 이사장을 맡았다.초대 이사장 재임 당시에는 만화계의 숙원이었던 <만화진흥에 관한 법률> 제정을 주도했다. 만화 지식재산권 보호와 전문 인력 양성, 해외 진출 등을 뒷받침할 법적·제도적 기반을 마련하는 데 기여했다는 평가를 받는다.이 작가는 앞서 2005년 대한민국문화예술상을 받았으며, 2007년 대한민국만화·애니메이션·캐릭터 대상에서 만화 부문 대통령상을 수상했다. 현재는 한국만화가협회 고문으로 활동하고 있다.이번 수훈으로 이 작가는 문화훈장을 받은 역대 12번째 만화가가 됐다. 앞서 문화훈장을 받은 만화가는 고(故) 김종래·김성환·길창덕·박기정·고우영·김산호·신문수·이상무 작가와 이두호·허영만·김형배 작가 등 11명이다.백종훈 한국만화영상진흥원장은 "평생을 만화 창작과 후학 양성, 만화 산업의 법적·제도적 기틀을 다지는 데 헌신해 온 거장의 노고에 대한 온 만화계와 국민의 뜻깊은 헌사"라고 축하했다.문화체육관광부는 1969년부터 매년 문화·예술 발전에 기여한 인물을 선정해 문화예술 발전 유공자로 포상한다.