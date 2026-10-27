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정치

26.10.27 12:38최종 업데이트 26.10.27 12:38

이 대통령, 28일 5선 이상 민주당 중진과 만찬

여권 내 통합 및 소통 행보 일환으로 풀이돼... 26일 우원식 전 의장과 오찬 때도 통합 강조

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이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 생각에 잠긴 듯한 표정을 짓고 있다.
이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 생각에 잠긴 듯한 표정을 짓고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 28일 더불어민주당 5선 이상 중진 의원들을 청와대로 초청해 만찬을 한다.

27일 청와대에 따르면 만찬 참석 의원은 6선의 송영길 의원(인천), 5선의 김태년(경기 성남수정구)·박지원(전남광주 해남완도진도군)·안규백(서울 동대문갑)·우원식(서울 노원구갑)·윤호중(경기 구리시)·이인영(서울 구로구갑)·정동영(전북 전주시병)·정성호(경기 동두천시양주시연천군갑) 등 9명으로 알려졌다.

여당 중진 의원으로부터 국정 현안에 대한 의견을 청취하는 한편, 당내 통합을 위한 소통 행보를 이어가는 것으로 풀이된다.

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지난 26일 발표된 리얼미터 10월 4주차 주간집계를 보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 2%p 하락한 35.3%로 나타났는데 "진보층과 수도권 중심의 지지 이탈로 한 주만에 하락세로 돌아섰다"고 분석된 바 있다(관련기사 : 전화면접조사와 다른 ARS 조사, 이 대통령 국정지지율 35.3% https://omn.kr/2k9k1).

특히 이 대통령이 지난 26일 우원식 전 국회의장을 따로 초청해 오찬 간담회를 했던 점을 감안하면 이러한 만남이 향후 계속 이어질 가능성이 있다.

참고로 강유정 청와대 수석대변인은 지난 26일 우원식 전 의장과의 오찬과 관련해 "제22대 국회 전반기 국회의장으로서 헌신해 온 우 전 의장의 노고에 감사를 전하기 위해 마련됐다"고 알린 바 있다.

강 대변인은 당시 서면브리핑에서 "이 대통령과 우 전 의장은 국정운영 전반에 폭넓게 의견을 나눴다"라며 "이 대통령은 특히 통합의 중요성을 강조했으며 우 전 의장은 이에 깊은 공감을 표했다"고 밝혔다.


덧붙이는 글 | 기사의 리얼미터 조사는 <아시아경제> 의뢰로 지난 19일부터 23일까지 전국 만 18세 이상 2517명(응답률 2.8%)에게 무선 ARS 방식으로 진행됐다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p. 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.


#이재명대통령#통합

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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