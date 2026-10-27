이 대통령, 28일 5선 이상 민주당 중진과 만찬

▲ 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 생각에 잠긴 듯한 표정을 짓고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기사의 리얼미터 조사는 <아시아경제> 의뢰로 지난 19일부터 23일까지 전국 만 18세 이상 2517명(응답률 2.8%)에게 무선 ARS 방식으로 진행됐다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p. 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.