공정무역도시 3연속 인증, 의왕에는 '공정이루미'가 있다

큰사진보기 ▲의왕 공정무역도시 인증 제막식의왕 공정무역도시 인증 제막식 ⓒ 의왕시 관련사진보기

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"의왕은 규모가 작은 도시이고, 활동가와 참여 단체도 넉넉하지 않은 것이 현실입니다. 그럼에도 그 안에서 긍정적인 마음으로 가능성을 찾아내고, 조용히 묵묵히 끝까지 해내는 끈기가 있습니다."

큰사진보기 ▲공정무역 교육공정무역교육 진행 ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역 교육찾아가는 공정무역수업(어린이대상) ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

"저는 공정이루미 활동가분들이 참 자랑스럽고, 깊은 애정을 가지고 있습니다. 강사로서 수업을 진행하는 데서 더 나아가 공정무역 자체를 아끼고, 그 가치를 더 많은 사람에게 알리고 싶어 하는 열정이 큰 분들입니다."

큰사진보기 ▲의왕 시청 매점의왕시청 매점에서 공정무역 물품판매 ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

"학교에 공정무역 교육을 갈 때마다 '의왕시청 매점에서도 공정무역 제품을 만날 수 있다'고 자랑스럽게 소개합니다."

"그때 느꼈던 연대의 힘이 지금도 큰 감동으로 남아 있습니다. 함께 지지하고 힘을 보태는 사람들이 있다는 것이 얼마나 소중한지 다시 느낀 시간이었습니다."

큰사진보기 ▲공무원대상 공정무역교육공무원대상 공정무역교육 진행 ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

"저는 시가 책임 있게 주도하고 시민들이 함께 협력하는 도시가 진정한 공정무역도시라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲공정여행공정여행 ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역 차담회공정무역 차담회 에서 공정무역원두로 핸드드립을 진행하다. ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

"지역의 역사와 사람을 만나고, 마을의 공간과 가게를 이용하면서 지역경제와 공동체를 응원하는 여행입니다."

"제가 느끼는 공정무역은 '나'에서 '우리'로 마음을 넓히는 일입니다. 내가 사용하는 물건을 만든 사람을 생각하고, 나의 선택이 누군가의 삶과 이어져 있다는 것을 알아가는 것이지요."

"내가 마시는 차 한 잔, 먹는 초콜릿 한 조각을 만든 사람에게 관심을 가져주셨으면 합니다."

큰사진보기 ▲공정무역 캠페인공정무역 캠페인을 통해 인식확산 ⓒ 의왕공정무역협의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

인구 17만 명이 채 되지 않는 경기도 의왕시가 공정무역도시 인증을 세 차례 연속 이어가고 있다. 2021년 첫 인증을 받은 뒤 2023년과 2025년, 2년마다 돌아오는 재인증을 두 번 모두 통과했다.공정무역도시 인증은 한 번 받았다고 계속 유지되는 것이 아니다. 지역의 판매처와 실천 공동체, 교육과 캠페인, 지방정부의 지원과 시민 참여 등 여러 조건을 지속적으로 충족해야 한다.의왕이 공정무역도시의 이름을 꾸준히 이어올 수 있었던 힘은 어디에서 나왔을까. 의왕에는 '공정이루미'라는 이름의 시민 활동가들이 있다. 공정무역을 배우기 위해 모였다가 이제는 학교와 지역사회를 찾아다니며 공정무역을 알리는 사람들이다. 윤지영 의왕공정무역협의회 대표는 의왕의 강점을 묻는 질문에 '끈기'를 이야기했다.작은 도시 의왕의 공정무역마을운동은 그렇게 시민들의 참여에서 시작해 협력으로 이어졌고, 이제 새로운 활동으로 영역을 넓혀가고 있다.의왕의 공정무역마을운동은 2015년 의왕아이쿱소비자생활협동조합의 윤리적 소비와 공정무역 활동에서 시작됐다. 이후 지역의 여러 단체와 시민들이 뜻을 모으면서 공정무역을 도시 전체의 실천으로 넓혀가기 위한 움직임이 본격화됐다.2019년 공정무역도시 조성을 위한 준비가 시작됐고, 2020년 5월에는 의왕시 공정무역 지원 조례가 제정됐다. 같은 해 7월에는 8개 단체와 개인 2명이 참여한 의왕공정무역협의회가 창립됐다. 시민들의 자발적인 활동이 지역사회의 연대로 이어지고, 이를 뒷받침할 제도적 기반도 마련된 것이다. 이후 공정무역 제품 판매처와 실천기관을 발굴하고, 시민 교육과 캠페인을 이어갔다.2021년 1월 다솜어린이집이 공정무역 실천기관으로 인증받았고, 같은 해 9월 의왕시는 공정무역도시로 첫 인증을 받았다.의왕의 공정무역마을운동은 학술연구의 대상이 되기도 했다. 2022년 발표된 안현진·장승권의 논문 '이해관계자 관리를 통한 공정무역마을운동 실천 - 의왕공정무역협의회 사례연구'는 의왕의 활동을 '참여·협력·성장'이라는 세 가지 관점에서 분석했다.시민단체의 자발적인 참여가 협력 관계를 만들고, 그 과정에서 활동가와 조직이 함께 성장했다는 것이다. 의왕의 공정무역도시 인증은 어느 한 조직만의 성과가 아니었다. 생협과 시민단체, 활동가, 행정과 의회가 각자의 자리에서 역할을 하며 만들어낸 결과였다.의왕 공정무역마을운동의 중심에는 공정이루미가 있다. 공정이루미는 공정무역 활동가 양성과정을 수료한 시민들이 함께 활동하는 모임이다. 2020년 12월 결성된 이후 학교 교육과 캠페인, 지역공동체 활동 등에서 역할을 이어왔다.공정무역에 관심을 갖고 공부를 시작한 시민들이 이제는 직접 교육을 준비하고, 학교를 찾아가 학생들을 만나고, 지역 행사에서 공정무역의 가치를 알리고 있다. 윤지영 대표는 공정이루미를 이야기할 때 애정을 드러냈다.활동가들이 성장하면서 교육도 확대됐다. 의왕공정무역협의회에 따르면 학교 공정무역 교육은 2023년 5회(130명), 2024년 4회(110명)에서 2025년 25회(634명)로 크게 늘었다. 올해는 10월 기준 40회에 걸쳐 980명이 교육에 참여하는 등 활동 규모가 더욱 확대됐다. 캠페인 역시 과거 연간 두 차례 정도에서 지난해 다섯 차례로 확대됐으며, 올해도 네 차례 이상 진행하는 등 지역사회와의 접점을 꾸준히 넓혀가고 있다.교육 한 번을 진행하려면 자료를 준비하고, 학교와 일정을 조율하고, 학생들의 눈높이에 맞춰 공정무역을 설명해야 한다. 이러한 활동이 쌓이면서 공정무역을 접하는 시민들도 늘어나고 있다. 교육과 캠페인이 활발해지면서 공정무역을 접하는 시민들도 늘고 있다. 다만 이러한 관심이 일상 속 소비와 실천으로 얼마나 이어지고 있는지는 앞으로 살펴볼 과제다.윤 대표 역시 시민들의 구체적인 생활 변화를 확인하기는 아직 조심스럽다고 했다. 그는 학교에서 배운 공정무역을 동네 가게에서도 만나고, 일상에서 자연스럽게 선택할 수 있는 환경이 중요하다고 강조했다.공정이루미가 교육과 캠페인을 통해 공정무역을 알리고 있다면, 이제는 그 관심이 시민들의 생활 속에 자리 잡을 수 있도록 지역사회가 함께 힘을 보탤 차례다.공정무역을 배우는 것만큼 중요한 일은 가까운 곳에서 공정무역 제품을 만나는 것이다. 의왕에서는 두레생협과 의왕시청 매점, 의왕시니어클럽이 운영하는 더플러스카페 등에서 공정무역 제품을 판매하고 있다. 올해 10월에는 로우스커피가 새롭게 공정무역 판매처 인증을 받았다.윤 대표가 특별히 소개한 곳은 의왕시청 매점이다. 시청 담당 주무관의 협조로 공정무역 제품을 판매할 수 있게 됐고, 현재 건과일과 마들렌을 판매하고 있다.공정무역을 배운 학생들에게 가까운 곳에서 제품을 만날 수 있다고 알려줄 수 있다는 점이 반갑다고 했다. 행정의 작은 관심이 시민들의 일상 속 실천으로 이어진 사례다. 지역의 공정무역마을운동은 사람과 조직의 변화 속에서도 새로운 관계를 만들며 이어지고 있다.의왕시는 2021년 공정무역도시로 첫 인증을 받은 이후, 2023년과 2025년 두 차례의 재인증을 거치며 공정무역도시의 지위를 꾸준히 이어오고 있다. 윤 대표는 2025년 두 번째 재인증을 가장 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 당시 예산과 행정적 여건 등으로 어려움도 있었지만, 시민사회와 행정이 협력하며 재인증을 위한 노력을 이어갔다. 그 과정에서 지역 단체와 시민들, 시의원들의 지지와 연대가 큰 힘이 됐다. 윤 대표는 그때의 경험을 연대의 기억으로 간직하고 있다.2025년 재인증에서는 공정무역 제품 판매처가 22개소에서 23개소로, 인증 커뮤니티가 2개소에서 3개소로 확대된 점도 평가받았다. 이러한 변화는 공정무역도시가 단순히 인증서를 유지하는 데 그치지 않고, 지역사회 안에서 참여 기반을 넓혀가야 한다는 사실을 보여준다.윤 대표는 앞으로가 더 중요하다고 강조했다.행정은 정책과 예산으로 지속적인 기반을 마련하고, 시민과 단체는 현장의 경험과 실천으로 힘을 보태야 한다는 것이다. 행정 환경의 변화에도 공정무역 활동이 안정적으로 이어지고, 활동가들이 사업의 지속 여부를 걱정하기보다 새로운 활동을 꿈꿀 수 있는 도시. 그것이 윤 대표가 바라는 의왕의 모습이다.올해 의왕공정무역협의회는 조금 색다른 활동을 시작했다. 지역의 역사와 사람, 가게를 연결하는 '공정여행'이다.부곡향토문화연구회와 함께 기획한 첫 공정여행은 지난 6월 25일 진행됐다. 의왕역에서 출발해 철도관사와 부곡도깨비시장, 별별사랑방, 아이엠그라운드카페를 둘러보는 일정이었다. 참가자들은 철도와 함께 성장한 부곡동의 이야기를 듣고, 마을의 공간과 가게를 찾아갔다.여행의 마지막에는 카페에서 공정무역 차담회가 열렸다. 공정무역 원두로 핸드드립 커피를 내리고, 커피를 생산하는 사람들의 삶과 공정한 거래에 관한 이야기를 나눴다. 공정무역이라고 하면 커피나 초콜릿, 생산자에게 돌아가는 정당한 대가를 먼저 떠올리기 쉽다. 그런데 의왕에서는 공정무역을 이야기하던 사람들이 이제 지역의 역사와 골목을 함께 걷고 있다. 윤 대표는 이 여행을 통해 새로운 가능성을 보았다고 말했다.오는 11월 28일에는 두 번째 공정여행도 계획하고 있다. 부곡체육공원에서 출발해 안자묘와 백제 저장공, 신희섭로, 평산신씨 묘역 등 지역의 역사문화유산을 탐방한 뒤, 장안지구의 공정무역 카페 로우스커피에서 차담회를 진행할 예정이다.의왕의 공정여행은 지역의 역사와 사람을 이해하고, 동네 가게를 이용하며, 공정무역 제품을 경험하는 활동을 하나로 연결한다. 먼 나라 생산자의 삶을 생각하는 데서 나아가 우리 동네의 상인과 이웃, 지역경제에도 관심을 기울이는 것이다.이는 공정무역의 가치를 제품 소비와 교육에만 머물게 하지 않고, 지속가능한 지역 공동체를 함께 생각하는 공정무역마을운동으로 넓혀가는 시도이기도 하다.두 차례의 재인증을 거쳐 공정무역도시의 이름을 이어온 의왕. 의왕공정무역협의회는 앞으로도 학교 교육과 캠페인을 이어가는 한편, 공정여행을 지역의 특색을 살린 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.윤지영 대표는 공정무역이 특별한 행사에 머무르지 않고 시민들의 생활 속에 자리 잡기를 바란다고 했다. 이를 위해서는 시민들의 참여뿐 아니라 행정의 꾸준한 관심과 지원도 필요하다고 강조했다. 공정무역이 낯선 시민들에게 전하고 싶은 말을 묻자, 윤 대표는 이렇게 답했다.이어 일상 속 작은 관심을 당부했다.의왕공정무역협의회의 슬로건은 '마음과 마을을 이어, 공정무역 마을을 키웁니다'이다. 공정무역 원두로 내린 커피 한 잔에서 시작된 이야기는 이제 마을의 골목으로 이어지고 있다. 사람과 사람을 잇는 의왕의 공정무역마을운동은 그렇게 일상으로 한 걸음 더 나아가고 있다.