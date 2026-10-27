김정은 단둥 방문서 포착된 '장면'... 외교장관 "북미대화 가능성 있어"

큰사진보기 ▲종합 국정감사 받는 정동영-조현 장관정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정부 장관들은 지난 24일 김정은 북한 국무위원장이 중국 단둥을 방문하면서 군부 인사 대신 외교 관련 인사를 대동했고, 중국 측 참석자로 봤을 때도 북한-미국 대화를 재개하는 문제에 대한 논의가 이뤄졌을 가능성이 있다고 평가했다.27일 국회에서 열린 외교통일위원회의 종합국정감사에서 권영세 국민의힘 의원은 김 위원장의 단둥 방문 당시 참석한 중국 정부 인사들을 거론하면서 "왕후닝 (전국인민정치협상회의 주석)이 사실은 시진핑의 책사이고 정협을 담당하고 있지만, 지난 7월에도 이미 방북을 했다. 그래서 북한 쪽을 많이 담당하고 있는 면은 보이고 있지 않느냐"고 물었다.정동영 통일부장관은 "경제 행사라고만 보기는 어렵다고 말씀을 드렸는데, 항미원조기념관을 방문했으면 (북측의) 군부 인사를 대동했어야 할 텐데 수행원에 군부가 없었다"라면서 "그렇게 보면 군사 행사라고 보기도 어렵고, 주로 외교 사령탑, 외교 라인이 총출동했다는 것이 특징이라고 보여진다"고 답했다.권 의원은 "(중국 외교부장) 왕이만 간 게 아니라 미국통이라고 볼 수 있는 마자오쉬(외교부 상무부부장)까지 갔다. 이 사람이 상무부부장이니까 장관급인데, 이런 걸로 볼 때 북·미 대화 관련 논의가 있다고 볼 수 있겠느냐"고 물었다.조현 외교부장관은 "그 가능성이 있다고 본다"고 답했다. 하지만 이전에 북·미 대화를 앞둔 상황에서 시진핑 주석을 먼저 만나곤 했던 김 위원장이 이번엔 그렇게 하지 않은 것과 관련해 조 장관은 "지금 아직 단정 짓기 어려운 상황이다. 여러 가지 요소들을 함께 고려해야 될 것 같다"고 말했다.조 장관은 "가급적 북·미 간 대화가 이루어져서 한반도의 지금 상황이 타개될 수 있도록 미 측과는 물론이고 중국 측과도 소통하고 있다"고 설명했다.권 의원은 "이런 일이 있으면 중국 측이 우리 (주)중국대사관을 통해서라도 디브리프(설명)를 좀 해주느냐"고 물었다. 조 장관은 "그렇다"면서 "비교적 상세하게 해준다. 다만 이번에 단둥 방문은 사전에 알려주지는 않았다"고 밝혔다.맹성규 더불어민주당 의원은 북한을 남북 대화로 유도하기 위한 전략을 물었다.조 장관은 "북·미 정상회담이 열리는 것이 현 상황을 타개하는 하나의 기폭제가 되지 않을까 생각한다"면서 "그걸 기초로 해서 우리가 페이스메이커로 역할을 충실히 해서 미국이 피스메이커로 자리 잡을 수 있도록 노력하는 것이 저희 전략이고, 이를 위해 중국·러시아 등 관련 국가와도 긴밀히 사전 조율을 해나가면서 북한을 테이블로 끌어내는 것이 중요하다고 생각한다"고 답했다.정동영 장관은 북·중 밀착이 궁극적으로는 남북 대화 재개에 긍정적으로 작용할 수 있다고 봤다.정 장관은 "북·중 관계의 확대 발전이 적극적으로 북이 대외 행보를 하는 데 도움이 되는 측면도 있다"면서 "우리로서는 현재 길게 봐서는 7년, 작게 봐서는 한 3년 동안 완전한 단절 현상 교착 상태이다. 이 현상 교착을 어떻게든지 현상 타개 현상 변화로 이끌어야 하는데 현재 북이 견지하고 있는 '적대적 두 국가'에서 이 적대를 어떻게든 대화로 바꾸고 대화를 평화로 바꾸는 것이 우리의 목표"라고 말했다.