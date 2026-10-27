'우아하게 재판받자'-'우아하게 사퇴하자' 현수막 나란히

최근 국민의힘 김태규 의원(울산 남구갑)이 지역구에 '좌아한 이재명 우아하게 재판받자'라는 현수막을 걸었다. 그러자 진보당이 그 아래에다 '극우한 김태규 우아하게 사퇴하자'라는 현수막을 걸었다.
좌아하다는 원래 '관료가 관아에 출근해 있다'는 뜻의 한자어이지만 최근들어 우아하다의 우를 좌로 바꾼 신조어가 등장하면서 논쟁의 대상이 됐다.
27일 진보당 울산시당은 현수막을 내걸은 이유에 대해 "국민의힘이 내걸고 있는 '좌아한 이재명! 우아하게 재판받자!'는 슬로건과 현수막에 대응하는 현수막을 게시했다"며 "국민의힘이 내건 현수막의 표현을 비틀어 김태규 의원의 극우적 발언을 비판하고, 국회의원직 사퇴를 촉구한 것"이라고 밝혔다.
이어 "최근 국민의힘 김태규 의원과 장동혁 대표 등 당 인사들이 역사 왜곡과 극우 선동 발언을 이어가면서 비판의 목소리가 커지고 있다"고 덧붙였다.
진보당 울산시당은 "지난 9월 김태규 의원이 12·3 비상계엄과 전두환 전 대통령에 대해 내란이 아니라고 한 발언에도 강하게 비판하며 김의원 사무실 앞 '욕도 아깝다'는 현수막을 내걸었다"며 "많은 울산 시민들로부터 '속이 시원하다'는 응원이 이어졌다"고 밝혔다. (관련기사 : 진보당, 김태규 지역구에 '욕도 아깝다' 현수막)
한편 방석수 진보당 울산시당 위원장은 페이스북에 이번 현수막 사진을 공유하며 '역대급 막말의 달인! 울산의 수치 김태규는 국회의원 자격 없다'고 비판했다.