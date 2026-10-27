이태원 참사 4주기 앞두고 대통령이 강조한 '중대한 이정표'

이재명 대통령이 10.29 이태원 참사 4주기를 앞두고 다시는 국가의 부재로 참혹한 일이 생기지 않는, '국민의 목숨을 살리는 정부'를 강조했다. 특히 오는 12월 '생명안전기본법' 시행에 차질이 없도록 만전을 기하라고 주문했다.
국민 '안전권' 및 국가의 보호 책무를 명시하고 독립조사기구 설치 등 생명존중 안전사회 건설·확립을 위한 기틀 마련하는 취지를 담은 생명안전기본법은 이 대통령의 대선 10대 공약 중 하나로 지난 5월 국무회의에서 의결된 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "모두의 반성·다짐 담긴 생명안전기본법, 시행 차질 없게 준비" https://omn.kr/2i36y
).
이 대통령은 27일 국무회의에서 "이태원 참사가 벌써 4주기를 맞이하게 됐다"며 "소중한 생명을 잃게 된 희생자분들의 명복을 빈다. 또 이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 겪고 계신 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 언제나 말씀드린 것처럼 국가의 제1책무이고 국가의 존재 이유"라며 "국민 모두가 안전한 일상까지는 아직도 갈 길이 매우 멀다"고 짚었다.
세월호 참사나 이태원 참사 이후에도 국민의 생명과 안전을 위협하는 수많은 사건 사고들이 계속해 발생하고 있다는 취지였다.
이 대통령은 오는 12월 3일 시행될 생명 안전 기본법이 이를 끊는 계기가 될 것으로 기대했다. "생명안전기본법은 생명 안전 기본 사회로 나아가기 위한 중대한 이정표가 될 것" 이라며 "법 시행에 차질이 없도록 후속 제도 정비에 만전을 기해 주시기 바란다"고 주문했다.
아울러 "자연재해, 산업현장의 중대재해, 각종 재난과 강력범죄 등 일상에 존재하는 모든 위협으로부터 국민의 삶을 지켜낼 포괄적 안전망을 빈틈없이 구축하는 데도 모든 부처청들이 힘을 기울여야 하겠다"고 강조했다.
이에 대해 이 대통령은 "국민의 삶이 안전해져야 공동체가 단단해지고, 사회 통합성도 높아져서 더 큰 성장과 발전의 토대가 될 수 있다"며 "다시는 국가의 부재로 억울한 죽음이 생기는 그런 참혹한 일이 반복되지 않도록, 국민의 목숨을 살리는 정부, 국민의 일상이 안전한 나라를 만드는 데 정부가 앞장서야겠다"고 말했다.