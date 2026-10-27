정원 속 숨겨진 비밀 장소, 이렇게 멋진 도서관이라니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲오동 물빛정원서울시 조경상 최우수상을 받은 친환경 생태공원 ⓒ 그리여 관련사진보기

큰사진보기 ▲이끼정원눈을 편안하게 해주는 그윽한 빛깔의 이끼정원 ⓒ 그리여 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽천쉼터벽천폭포를 볼 수 있는 쉼터가 있다 ⓒ 그리여 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽천폭포나무 터널길을 걷다보면 벽천폭포가 눈에 들고 그 위에서 노니는 새들을 보게 된다 ⓒ 그리여 관련사진보기

AD

"아니에요. 어르신 기념으로 가지고 가세요."

"오늘 날이 참 좋네요 거기로 내려가면 동네가 나와요."

"네 감사합니다. 즐거운 산책 하세요"

"미끄럽네 조심해."

"오빠가 잘 잡아주고 조심히 내려가요."

"네 어르신도 조심히 내려가세요. 모래가 건조해서 미끄러워요."

큰사진보기 ▲오동 숲속도서관소나무가 멋스럽게 자리 잡은 오동 숲속도서관 ⓒ 그리여 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 입구아기자기하게 도서관을 꾸미고 있다 ⓒ 그리여 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 하늘고개를 들면 책이 보이고 하늘과 구름이 보인다 ⓒ 그리여 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

서울시 조경상 최우수상을 받았다는 친환경 생태공원인 오동물빛정원! 벽천폭포, 생태계류, 이끼정원, 밀원식물 등이 어우러져 사람들의 발길을 잡는다. 내 집 앞마당에 이런 정원이 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하면서 걸어간다.지하철 6호선 월곡역에서 3번 출구에서 약 924m 정도 걸어야 하고, 마을버스 성북 10번을 이용해 장위중학교 정류장에서 하차해도 된다. 성북 10번 마을버스를 타면 어디서 내리든 버스 노선이 정원을 한 바퀴 도니까 쉽게 접근할 수 있다.아담하고 예쁘게 가꾸어진 물길을 따라가다 보면 쉼터가 있고, 도시락을 들고 와서 먹고 있는 연인이 다정하다. 초록초록한 이끼와 작은 물줄기에도 괜히 감동이 밀려온다. 멀리 벗어나지 않아도 서울 안에 이런 아름다운 정원이 있다는 것에 감사하며, 더없이 높은 가을 하늘 아래에서 마치 우리 집 앞마당을 걷는다는 상상을 하면서 한 바퀴 돌아본다.같이 걸으면 평범한 일상도 특별한 날이 된다.오동근린공원은 기존 암반 사면을 활용해서 친수정원을 조성했고, 마을 뒷산의 오래된 수로와 경사지의 물길을 살려 순환형 생태계류를 만들었다고 한다.여기가 서울인가 싶은 정도로 도시의 소음은 졸졸 흐르는 물소리에 묻히고, 오롯이 자연의 소리에 귀를 기울이게 된다. 도시 안에 이런 공간이 있다는 게 믿기지 않았다. 초록이 싱그러운 오동물빛정원은 서울 주민들에게도 이 동네 사람들에게도 큰 사랑을 받고 있다. 오동물빛 정원을 품은 이 동네 사람들은 축복받은 사람들인가 싶은 생각이 들었다.동네가 감싸고 있는 작은 정원 같은 공원이 사람들의 휴식처로 사랑받고 있다. 잠시나마 나도 이 정원의 주인이 된 듯 걸어보았다.산책하는 길마다 작은 물길에서 흐르는 물소리가 정겹고, 눈이 닿는 곳마다 싱그럽다. 엄마 아빠와 마실 나온 아기의 웃음소리가 정원을 끼고돌며 흐르는 물소리와 어우러져 음악처럼 아름답게 하늘로 흩어지는 평화로운 산책길이다.작은 언덕을 넘어가는데 동네에서 마실 나온 어르신이 말을 건넨다."뭔가 톡 하고 떨어지는 소리가 들려 달려가 보았더니 도토리가 떨어졌어요. 아이 있으면 가지고 가서 보여줘요" 하면서 도토리를 건넨다.주위를 보니 이미 사람들이 다 훑고 지나간 뒤라 도토리는 어디에도 없고 빈껍데기만 덩그러니 자리 잡고 있었다.어르신과 간단히 인사를 나누고 다시 작은 오솔길을 걷는데, 마른 모래가 서걱서걱 발에 밟힌다.내가 남편에게 하는 말을 들으신 어르신이 한마디 건넨다.순식간에 남편을 오빠로 만들어주신 어르신의 한마디에는 정겨움이 묻어났고, 남편과 나의 입가에는 웃음이 번진다.왠지 모르는 사람과 말을 해도 마치 이웃 같은 정겨움이 느껴지는 공원이었다.사람들이 이렇게 자연과 어우러져 살아간다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해본다. 요즘은 어디를 가든지 사람 조심하라는 말을 많이 하게 되는데, 언제부터 우리나라가 사람을 조심하게 되었나, 하는 생각이 들면서 씁쓸해졌다.숲 속에서 불어오는 바람을 느끼며 걷다 보면 작은 도서관이 눈에 들어온다. 마치 그림 같은 도서관이 마음을 설레게 한다.소나무가 아름답게 자리 잡은 오동 숲속도서관 카페에서 커피 한잔을 사서 탁자에 앉아 자유롭게 책을 뽑아서 읽을 수 있다. 크진 않았지만 아담한 게 동네 사랑방에 있는 듯 편안함이 느껴지는 도서관이었다.사람들은 저마다의 방식으로 책을 보고 창밖으로 보이는 나무와 하늘을 감상한다. 책을 보다가 어깨가 뻐근하여 고개를 드니 높은 가을하늘에 구름 서서히 흘러간다.아기자기하게 꽂혀있는 책장 위로 보이는 하늘. 도서관 천장이 유리로 되어 있어서 하늘이 보이고, 밤이면 별도 볼 수 있겠네! 하는 기대를 하게 되는 곳이었다.하늘이 보이는 도서관이라니 마음이 편안해지며 절로 미소가 지어진다.평화롭다.문득 우리 마을에도 이런 도서관이 있으면 얼마나 좋을까! 하는 생각을 들면서 이 동네 사람들이 새삼 부러워지기도 했다.테이블과 의자가 곳곳에 마련되어 있어서 누구나 편하게 머물 수 있는 휴식처가 되어 주었고, 한가로운 오후에 산책을 하다가 도서관에 들어 책을 본다면 이보다 더 좋은 순간이 있을까.혼자가 아니라 둘이라서 더 좋은 정원 산책은 더없이 좋은 시간을 선사해 주었다. 이 사람 저 사람에게 알려주고 같이 와서 도시락도 까먹고, 한참을 웃다가 하늘을 보면 얼마나 좋을까 하는 상상을 하게 되는, 나른한 오후의 휴식이 되어준 작은 도서관과 정원이 고마울 따름이다.