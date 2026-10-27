계룡시의원 의정비, 4225만 원 수준 결정

큰사진보기 ▲26일 열린 제2차 의정비심의위원회 모습. ⓒ 계룡시 관련사진보기

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계룡시의회 의원의 2027년도 의정비가 전년 대비 5% 인상된 연간 약 4225만 원으로 최종 결정됐다.계룡시는 26일 제2차 의정비심의위원회를 열고, 제7대 계룡시의회 의원에게 적용할 의정비 지급기준을 이같이 확정했다고 밝혔다.이번 결정은 지난 9월 29일 제1차 회의에서 잠정 결정한 '월정수당 5% 인상안'에 대해 시민 여론조사를 거쳐 최종 확정했다.앞서 시는 여론조사 전문기관인 ㈜케이티씨에스에 의뢰해 8일부터 14일까지 계룡시민 500명을 대상으로 전화면접조사(CATI)를 실시했다. 조사 결과, 2027년도 의정비 잠정액(연 약 4225만 원)에 대해 응답자의 64%가 '적정하다'고 답했다. '높다'는 응답은 30%, '낮다'는 6%로 집계됐다.의정비심의위원회는 시민 다수가 인상안을 적정 수준으로 평가한 점과 시 재정 여건, 의정활동 환경 등을 종합적으로 고려해 잠정안을 그대로 가결했다.이에 따라 계룡시의회 의원 1인당 연간 의정비는 기존 약 4109만 원에서 2027년 약 4225만 원으로 늘어난다. 이후 2028년부터 2030년까지의 월정수당은 전년도 지방공무원 보수인상률을 적용해 조율할 예정이다.이번에 결정한 계룡시의회의 2027년도 의정비는 충남 15개 시·군의 2026년도 연간 의정비 평균인 약 4487만 원과 비교해 약 262만 원 낮은 수준이다.계룡시 관계자는 "주민여론조사를 통해 시민 의견을 직접 확인하고 최종 심의에 반영했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 시민 의견을 존중하고 관련 법령과 절차에 따라 공정하고 투명한 행정을 이어가겠다"고 말했다.시는 이번 심의 결과를 계룡시의회에 통보하고, 시 홈페이지 등을 통해 시민들에게 공개할 방침이다.