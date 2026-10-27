전남광주 "초광역특구법 즉각 폐지" 반발 확산

큰사진보기 ▲광주시민단체협의회와 전남시민단체연대회의, 진보당·정의당 전남광주통합특별시당 등으로 구성된 광주전남시민사회는 27일 전남광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "시민 기본권을 파괴하는 초광역특구법 폐지"를 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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전남광주에서 이재명 정부와 더불어민주당이 추진하는 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법(초광역특구법)'에 대한 반발이 확산하고 있다.광주시민단체협의회와 전남시민단체연대회의, 진보당·정의당 전남광주통합특별시당 등으로 구성된 광주전남시민사회는 27일 전남광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "시민 기본권 파괴, 초광역특구법을 강요하는 이재명 정부와 민주당을 규탄한다"고 밝혔다.이들은 "이재명 정부와 민주당이 시민 기본권을 심각하게 훼손하는 무분별한 규제 완화의 종합판인 초광역특구법을 발의했다"며 "지역소멸의 위기를 온몸으로 느끼며 절박한 마음으로 반도체 클러스터 조성 사업을 지켜보고 있는 전남광주시민을 우롱하고 있다"고 말했다.이어 "초광역특구법은 마치 '맛있는 음식을 만든 다음, 여기에 흙을 뿌려대며 먹어볼 테면 먹어봐' 하는 식으로 내민 음식물 폐기물과 같다"며 "공장 지어줄 테니 군말 없이 장시간 노동을 견뎌라, 저임금·불완전 고용을 받아들여라, 환경파괴쯤은 감수하라는 것"이라고 비판했다.시민사회는 또 "독소 조항으로 가득한 초광역특구법을 반대한다"며 "이것이 이재명 정부와 민주당의 뜻이라면 우리는 이재명 정부를, 민주당을 반대한다. 천인공노할 법안에 이름을 올린 지역 국회의원 안도걸·임문영·정진욱을 반대한다"고 강조했다.그러면서 "시민주권을 파괴하는 초광역특구법 관철 시도 중단을 요구한다"며 "시민 기본권을 위협하는 초광역특구법을 지금 당장 폐지하고, 지역 소멸을 넘을 새로운 산업 대전환을 위한 제대로 된 사회적 논의를 시작하라"고 말했다.전남광주통합특별시의회 진보당 강광석·박형대·신연순·윤민호·최경미 의원도 이날 성명을 내고 초광역특구법의 즉각적인 철회를 촉구했다.진보당 의원들은 "노동 특례를 뺀 법안도 함께 제출됐지만, 그 법안에도 외국인 투자기업 무급 휴일 허용 등 노동 보호 장치를 허무는 내용이 담겨 있다"라며 "노동뿐 아니라 환경·농업·의료·교육·공공재산 등 거의 모든 영역의 보호 장치를 해체하는 법안"이라고 지적했다.이어 "지방주도성장은 좋은 일자리, 튼튼한 사회안전망, 생태환경 보전, 공공성이 함께할 때 가능하다"며 "정부와 민주당은 노동권 후퇴, 환경파괴, 영리병원 허용 등을 담은 초광역특구법을 즉각 철회하라"고 요구했다.앞서 광주경제정의실천시민연합은 성명을 통해 "시민의 생명과 안전, 노동자의 기본권을 약화하고 공공성을 훼손할 우려가 있는 독소 조항을 삭제하기를 강력히 요청한다"며 "지역의 성장과 시민의 삶이 함께 나아지는 법안으로 다시 설계할 것을 촉구한다"고 밝혔다.진보당 전남광주통합특별시당도 초광역특구법을 "노동 개악법이자 재벌 특혜법"이라고 비판하며 "노동시간 무제한 확대와 비정규직을 양산하는 초광역특구법을 즉각 철회하라"고 촉구했다.또 "기업 유치를 핑계로 320여 개의 규제를 완화하고, 조세 감면과 재정 지원을 집중해 대기업과 재벌에만 무제한적인 특혜를 몰아주려 하고 있다"며 "정부와 국회는 노동권을 확실히 보장하고 상생 일자리 확대와 이윤 배분을 통해 시민의 삶을 실질적으로 향상하는 민생 법안을 마련해야 한다"고 밝혔다.