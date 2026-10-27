"불법폐기물 근절"... 김기현 의원, 폐기물관리법 발의

최근 울산 울주군 내와리 일대에서 발생한 대규모 불법 폐기물 매립에 의한 토양오염과 수질오염이 사회 문제화 됐다.
이에 "지난 5년간 전국에서 발생한 불법 폐기물 성·복토 사건이 75건, 135만 톤이 넘는다"며 '불법 폐기물 성·복토 근절 방안 마련 토론회'를 열고, 정부의 대책을 주문한 김기현 의원이 27일, 폐기물관리법 개정법률안을 대표 발의했다(관련기사: "전국 곳곳 불법 매립 135만톤... 정부 대책 필요"
https://omn.kr/2jshm).
이 법안은 불법 폐기물을 이용한 성·복토 근절을 위한 유통관리제 도입, 재활용 시작부터 완료까지의 지자체장 보고 의무화, 불법행위 처벌 강화 등의 내용을 담았다.
국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김기현 국민의힘 의원(울산 남구을)은 김 의원은 "불법 폐기물 성·복토 문제는 내와리 만의 문제가 아니라 전국적으로 만연한 심각한 환경파괴행위"라며, "뒤늦게라도 기후부가 문제의 심각성을 인지하고 제도 개선에 적극적으로 나서서 다행"이라고 말했다.
이어 "울주군도 곧 행정대집행에 돌입하는 만큼, 이제는 재발방지책 마련에 총력을 기울여야 한다"라며, "이미 발의된 현장감리제 의무화 법안과 함께 대책 법안들이 정기국회 내에 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다
한편 김기현 의원은 그동안 울주군 내와리 일대에서 벌어진 대규모 불법 성·복토 사건을 계기로 폐기물 불법 성·복토 문제 근절을 위한 대책 마련에 나섰다.
지난 8월 기후부 업무보고에서는 정부의 적극적인 개선방안 마련을 요구했고, 9월에는 보증보험증권 예치 의무화, 성·복토 과정의 감리제 신설, 매립 이후 시·도지사의 확인 의무화 등의 내용을 담은 '불법매립 퇴출 3법'을 대표 발의하기도 했다.
이후 김 의원은 국정감사 기간에도 기후부와 지속적인 협의를 이어왔는데, 이를 통해 이번 법안에는 폐기물, 재활용 골재·토사 제품을 성·복토에 이용할 시에 공급계획서 승인제도를 신설하고, 인수인계 전산 관리를 의무화함으로써 반출처를 추적 가능토록 했다.
또한, 기존 성·복토 이후 시도지사 보고 의무화에서 한발 더 나아가, 성·복토 이전에 폐기물 종류와 양, 성·복토 기간, 완료 후 주변 환경 영향 조사·분석에 관한 사항까지도 관할 지자체장에게 보고하게 했다.
아울러 미보고에 관한 과태료 조항을 신설하고, 불법 성·복토에 대한 처벌도 현재 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금에서 7년 이하 징역, 7천만 원 이하 벌금으로 대폭 강화했다.