측근 구속 위기에 '변호인'으로 나선 홍준표 "내 직원이었다"

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장이 27일 오전 자신의 측근인 박아무개씨의 구속 전 피의자신문(영장실질심사)에 변호인으로 참석하기 위해 대구지법으로 들어오고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장이 27일 오전 자신의 측근인 박아무개씨의 구속 전 피의자신문에 변호인으로 참석하기 전 대구지법 앞에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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'명태균 여론조사 대납 의혹'으로 수사를 받고 있는 홍준표 전 대구시장이 27일 오전 '정치자금 부정 지출' 혐의를 받는 측근의 구속 전 피의자신문에 변호인으로 참석했다.홍 전 시장은 이날 오전 10시 4분께 대구지법에 도착한 뒤 직접 변론에 나선 이유를 묻는 취재진에게 "내 직원이잖아"라며 "내 직원이었던 사람들"이라고 말했다. 그러면서 해당 사건은 '명태균 여론조사비 대납' 의혹과 관련이 없는 별건이라고 주장했다.홍 전 시장은 추가 질문에 "궁금한 게 많으실 것"이라며 "심문이 끝나고 기자실에서 취재진에게 답변하겠다"고 말한 뒤 영장 심문이 열리는 법정으로 들어섰다.홍 전 시장이 대구를 찾은 건 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락해 정치 일선에서 물러난 지 약 1년 6개월 만이다.홍 전 시장은 이날 오전 10시 30분 대구지법에서 열리는 측근이자 선거용역업체 사장 A씨와 선거캠프 회계담당자 B씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 변호인으로 참석했다.이날 영장실질심사는 2021년 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 전 대구시장 선거캠프의 정치자금 부정 지출 의혹 관련으로, 경찰은 두 사람이 공모해 캠프 정치자금을 부정하게 지출한 정황을 포착해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다.A씨 등은 대선 경선이 끝난 뒤 허위 증빙서류 등을 사용해 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 혐의도 받고 있다.한편 대구경찰청은 최근 정치자금법 위반 혐의 등으로 홍 전 시장 아들 친구 최아무개씨의 후배 박아무개씨에 대한 구속영장을 공소청에 신청했고 공소청은 법원에 영장을 청구했다.앞서 지난해 3월 김한메 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 상임대표는 홍 전 시장과 최씨, 박씨 등 3명을 수뢰후부정처사 등의 혐의로 고발했다. 김 대표는 지난 2021년과 2022년 홍 전 시장이 복당과 대구시장 당선을 목적으로 미래한국연구소에 여론조사를 의뢰했고 12차례 실시한 여론조사 비용 4370만 원을 최씨와 박씨가 공동으로 납부했다고 주장했다. 이외에도 김 대표는 홍 전 시장의 측근인 또 다른 박아무개씨가 2022년 대구시장 선거를 앞두고 미래한국연구소가 실시한 비공표 여론조사 비용 1500만 원을 대납했다며 정치자금법 위반 혐의로 고발했다.홍 전 시장은 대구시장으로 당선된 후 최씨와 박씨를 대구시 임기제 공무원으로 채용했지만 이들은 논란이 불거지자 사직했다. 하지만 제기된 혐의에 대해서는 모두 부인하고 있다.경찰은 홍 전 시장과 이들 3명에 대한 수사를 진행하다 지난해 7월 특검에 사건 일체를 넘겼다. 이후 지난 3월 다시 넘겨받아 피의자들을 상대로 압수수색을 진행하는 등의 과정에서 별개의 범죄 혐의를 추가로 확인한 것으로 알려졌다.현재 여론조사비 대납 의혹 관련 모든 혐의를 부인하고 있는 홍 전 시장은 전날 페이스북에 "나는 명태균을 개인적으로 만난 일도 없고 그에게 여론조사를 맡긴 일도 전혀 없다"며 이번 사건은 "여론조사비 대납 사건과는 관련 없는 별건 수사"라고 주장했다. 그러면서 "나를 불러서 조사해 죄가 있으면 처벌하고 내 직원들은 건드리지 말라고 했건만 애꿎은 직원들만 불러 들들 볶다가 뒤늦게 영장청구까지 했다"며 "늘 당하는 일이라서 새삼스러울 것도 없지만 참 표독스럽다"고 불편한 기색을 내비쳤다.