애꿎은 프로골퍼 피해 주고 사과 거부한 주진우

▲삿대질하는 주진우 의원주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합 국정감사에서 김혜경 여사가 최근 태릉CC에서 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다고 주장하다 해당 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들을 향해 삿대질 하며 설전을 벌이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기