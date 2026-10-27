이 대통령 "중수청장 공개회의 참석이 정치적 중립과 무슨 상관"

이재명 대통령이 27일 국무회의에서 "공개회의 참석하냐, 안 하냐가 정치적 중립과 무슨 상관이 있는가"라며 김지용 중대범죄수사청장의 국무회의 참석을 둘러싼 비판을 재차 일축했다. 이번 회의에도 김 중수청장은 자리를 지켰다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 회의 모두에 "중수청장님이 이 국무회의에 참석하는 게 옳으니 그르니 막 논란도 많다. 다시 한번 말씀드리지만 헌법과 법률에 따라 모든 부, 처, 청, 중앙행정기관은 대통령의 지휘·감독을 받고, 대통령의 지휘에 따라서 총리의 지휘·감독을 받는다"는 얘기를 꺼냈다. 또 "이런 공개회의에 참석하냐 안 하냐가 정치적 중립과 무슨 상관있는가"라고 반문했다.
"여기 이런 자리에서 우리 국무위원들이 사정기관장들한테 무슨 사적인 부탁을 하겠나? 아니면 부정한 지시를 하겠나? 법에 어긋난 행위를 할 가능성이 오히려 적다. 누가 지적한 것처럼, 과거에 그러면 이런 국무회의에 참석 안 할 때는 사정기관들의 중립성이 잘 유지됐느냐? 그렇지 않다. 이런 공개회의에 법적인 의무로서 참석하는 것이 정치적 중립과 어떠한 연관 관계도 없다."
이 대통령은 "오히려 이런 공간에서 국정의 기조, 방향, 가치, 지향 이런 거에 대해서 서로 공유하고 각자의 국가 업무에 반영을 해야 한다"며 "따로 하는 게 더 이상하다. 이것도 '비정상의 정상화'의 일환"이라고 강조했다.
이어 "워낙 비정상이 오랫동안 노출되다 보면, 그 비정상이 정상인 것처럼 오인 되고 정상이 비정상으로 이해되는 경우도 많다"며 "그런 잘못된 관행이나 일종의 열외를 시정하는 게 개혁이고, 발전이기도 하다"고 했다.
사정기관 공정한 역할 강조... "법원 얘기 아냐, 오해 말길"
이 대통령은 또 "말씀드린 김에 경찰, 공소청, 중수청, 해경 등등 국가 질서 유지 책무를 가지고 계신 기관, 청장님들한테 몇 가지 말씀을 좀 드리겠다"며 "법 앞의 평등이라고 하는 것은 모든 국가 행정에서 중요하다. 그런데 특히 중요한 게, 사법 권한 행사 앞에서 평등해야 된다"고 말했다. 그는 "우리 국민들은 그 점에 대한 불신이 매우 크다. 유전무죄, 무전유죄"라며 "이런 불신들을 철저하게 해소하는 게 정말 중요하다"고 했다.
이 대통령은 해외 순방에서 한국의 남다른 위상 변화를 느낀다면서도 "여전히 의문이 있는 영역이 사법 영역, 아니면 사법 질서 영역"이라고 말했다. 그는 "법원 쪽 얘기하는 건 아니니까 오해하지 마시라. 제가 말하는 사법은 행정 영역에 있는 사법 부분을 말하는 것"이라며 "좀 각별한 사명감을 가지고, 많은 개편이 이뤄졌으니까 정말 최선을 다해주기 바란다"고 당부했다.
다만 이 대통령은 "제가 출석하라니까 무조건, 딴 일 있는데 억지로 오고, 그럴 필요는 없다"며 "국무위원들은 의결을 위해서 의무적으로 (참석)해야 되겠지만 그 외에 위원회, 처, 청 쪽은 바쁘면 안 오셔도 된다"고도 얘기했다.
특히 "중수청은 요새 새로 개청해가지고 인력도 없고, 시설도 불완전하고 그런데 꼭 필요 안 하면 안 오셔도 된다"며 "그런데 한 달에 한 번쯤은 오시라. 자율적으로 하시면 된다"는 말을 남겼다.
이 대통령은 김지용 중수청장의 지난 10월 20일 국무회의 참석을 두고 '수사·기소 업무를 담당하는 기관들의 독립성과 중립성을 침해할 수 있다'는 우려가 나오자 여러 차례 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 적극 반박하고 나섰다.
지난 22일엔 "국정에 관한 대통령의 지휘·감독은 권한인 동시에 책임"이라며 "중수청에 대한 지휘·감독을 포기하는 것은 헌법과 정부조직법 위반으로 탄핵 사유다. 직무유기로 형사처벌 받을 범죄"라고도 했다.
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