이 대통령 "중수청장 공개회의 참석이 정치적 중립과 무슨 상관"

▲김지용 중대범죄수사청장과 김종철 경찰청장 직무대행 등이 27일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기