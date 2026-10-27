에너지 자립률 1%도 안 되는 반도체 도시 용인

기후위기는 온실가스를 줄이는 데서 그치는 문제가 아니다. 사회 전반의 생산 기반과 생활 방식을 다시 짜야 하는 전환의 문제다. 신우열 전남대 교수는 에너지 전환은 어떤 방향을 택하고 무엇을 기준으로 정당화할지를 묻는 사회적 판단의 과제라고 강조했다.



용인시민신문은 에너지 수요를 줄이면서 재생에너지 비중을 높여 지역분산형 체제로 옮겨가야 할 용인의 과제와 다른 지역의 에너지 전환 사례를 4회에 걸쳐 짚는다. 먼저 용인의 에너지 실태를 살펴봤다.

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큰사진보기 ▲용인시는 대규모 전력이 필요한 반도체 메가 클러스터 산업단지가 들어서는 지역이다. 사진은 처인구 원삼면 조성 중인 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 전경. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인시에는 2025년 9월에야 첫 시민 참여 공공협력 햇빛발전소가 생겼다. 처인구 백암면 근삼리 지방도 318호 사면에 설치된 햇빛발전소 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

인구 110만 명의 용인특례시가 에너지 역설에 빠졌다. 반도체 클러스터 두 곳이 계획대로 가동되면 2035년 용인시 전력 소비량은 지금의 5~6배로 불어날 전망이기 때문이다.하지만 2022년 기준 용인시 신재생에너지 발전량은 시 전체 전력 소비량의 0.8%에 그쳤다. 온실가스 배출량은 경기도 31개 시·군 가운데 4위인데 신재생에너지 발전량은 27위다. 세계 최대 규모 반도체 단지를 품게 될 도시가 정작 쓰는 전기는 거의 만들지 못하고 있는 셈이다.전문가들은 산업단지 전력과 별개로 시민이 쓰는 생활 전력부터 지역에서 자립하는 목표를 세우고 시장이 이를 직접 이끌어야 한다고 주문했다.'용인시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획(2025~2034)'에 실린 한국전력 통계를 보면 용인시 전력 소비량은 2017년 944만7337MWh에서 2022년 1106만9231MWh로 5년 새 17.2% 늘었다. 2023년 소비량은 1만1008GWh, 약 11TWh다.2022년 용도별 비중은 제조업·건설업 42.4%, 상업 36.3%, 가정 15.2% 순으로 나타났다. 그러나 김수진 단국대 행정법무대학원 탄소중립학과 교수 분석에 따르면 2022년 용인시 전력 소비량 대비 신재생에너지 발전량 비중은 0.8%에 불과하다.경기도 안에서 비교해 봐도 용인의 현실은 분명하다. 지난해 11월 공청회에서 공개된 '2040 용인시 환경계획안'에 따르면 용인시 온실가스 배출량은 도내 31개 시·군 중 4위이고 건물 부문 배출량은 1위였다.반면 신재생에너지 생산량은 24위, 전력 소비 대비 재생에너지 발전 비중은 23위, 신재생에너지 발전량은 27위로 하위권이다.감축 목표는 어떨까. 기본계획을 보면 2018년 관리권한 배출량 632만1420톤의 40.1%인 253만7330톤을 2030년까지 줄이는 것으로 계획됐다.그런데 건물 부문 목표 감축량 163만1710톤 가운데 154만370톤은 국가 전력배출계수 개선에 기댄 몫이다. 용인시가 자체적으로 줄일 감축량보다 정부 전력정책에 기대는 비중이 훨씬 크다는 의미다.상황은 더 나빠질 전망이다. 김 교수가 지난해 9월 용인시지속가능발전협의회 주최 포럼 '산업도시 용인의 에너지전환 현실과 도전'에서 인용한 연구를 보면 처인구 원삼면 '용인 반도체클러스터 일반산업단지'의 전력 사용량 전망치는 2만1728GWh다. 현재 용인시 전체 소비량의 약 두 배에 이르는 수치다.이동·남사읍 일원 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지'의 전력 사용량 추정치는 2만8211GWh에 이른다.김 교수는 반도체 공장이 계획대로 가동되면 2035년 용인시 전력 소비량이 지금의 5~6배로 늘어난다고 분석했다.정부는 2030~2036년 전력 공급을 위해 LNG 발전소 6기, 총 3GW를 짓고 청정수소를 섞어 태우는 혼소 발전을 하겠다는 계획이다. 2037년 이후에는 호남 재생에너지와 동해안 원전에서 7GW를 끌어온다는 구상이다.원삼 일반산단에는 천연가스를 연료로 하는 1GW급 열병합발전소를 지어 SK하이닉스와 협력업체에 전력과 스팀을 공급할 예정이다.그러나 김 교수는 LNG·청정수소 혼소 발전을 제시한 사업자가 아직 없다며 기술 미성숙과 사업성 문제를 짚었다. 김병권 녹색전환연구소장도 이 계획에 대해 "결론적으로 실현될 가능성이 거의 없다"고 진단했다.탄소에 대한 부담은 더 큰 실정이다. 전 환경부 장관인 조명래 단국대 교수는 올해 3월 시의회 정책토론회에서 "용인 반도체 클러스터에서 발생하는 탄소 배출량은 2050년 기준 용인시 탄소중립 목표치의 48배에 달할 것"이라며 "이를 방치하면 용인의 탄소중립은 불가능하다"고 경고했다.이창수 안산시민햇빛발전협동조합 이사장은 "정부가 곧 지역별 전기요금 차등 요금제를 본격화할 조짐"이라며 "발전소가 먼 수도권은 전기요금이 비싸지고 지방은 저렴해진다"고 말해 재생에너지 확대 필요성을 강조했다.물론 재생에너지 자원이 없는 것은 아니다. 김 교수가 인용한 사단법인 넥스트의 잠재량 지도 데이터베이스로 지리 조건과 용도구역 제약을 따진 결과 용인시 태양광 기술적 잠재량은 2023년 전력 소비량의 약 1.7배로 나타났다.문제는 어떻게 실행할 것인가다. 1차 탄소중립 기본계획에서 '용인시 에너지자립 및 지역에너지 계획(2018~2022)'을 평가한 결과 세부 사업 29개 가운데 8개만 추진돼 이행률은 27.6%에 그친 것으로 나타났다.용인시는 2023년 에너지 전담 부서인 미래도시기획국을 신설했고 5개 분야 32개 사업을 담은 '제2차 용인시 에너지계획(2023~2027)'을 세웠다. 하지만 2차 계획의 태양광 보급 목표는 5년간 3만8023kW에 그치는 것으로 제시됐다.김수진 교수는 전력 소비가 해마다 1% 늘어난다고 가정하면 2차 계획을 모두 이행해도 2027년 신재생에너지 발전 비중은 약 4.5%라고 추산했다. 경기도의 2030년 목표 30%에 크게 못 미친다.김 교수는 2차 계획이 중앙정부와 경기도 매칭 사업 위주로 짜여 있다고 지적했다. 민간 주택 태양광 보급사업으로 2020~2024년 설치된 설비도 1785kW에 머물렀다.에너지 전환을 위한 변화가 없는 것은 아니다.용인시는 지난해 9월 처인구 백암면 근삼리 도로 사면에 '용인 1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소'를 준공했다. 사업비 18억 원 가운데 9억1000만 원을 시민참여협동조합이, 나머지를 용인시 4억 원과 경기도 4억9000만 원이 부담했다.시는 올해 '경기 RE100 선도사업'에 3년 연속 선정돼 처인구 양지읍 근린공원 등 공공시설 4곳의 체육시설과 주차장 위에 1000kW급 태양광을 설치하고 있다. 총사업비 22억9200만 원 가운데 11억4600만 원을 민간이 부담하는 주민 참여형이다.지난해 11월에는 조합원 200여 명의 용인모두의햇빛협동조합이 창립해 올해 200kW 규모 1·2호기 설치를 목표로 내걸었다.전문가들은 목표를 새로 세우는 일부터 시작하자고 제안했다.김병권 녹색전환연구소장은 "산업단지의 전력 수요와 110만 용인시민의 생활 전력 수요를 명확히 분리해서 접근해야 한다"며 "산단 전력까지 한 묶음으로 넣으면 자립률을 유의미하게 끌어올릴 수 없다"고 말했다.산단을 뺀 가정·상업용 전력 가운데 몇 %를 지역 재생에너지로 채울지에 초점을 맞춰야 현실적인 목표가 나온다는 게 김 소장의 설명이다.올해 3월 이윤미 전 의회운영위원장이 주관한 '태양의 도시, 용인 시민 주도 에너지 전환 및 거버넌스 정책토론회'에서도 해법이 제시됐다.조명래 교수는 에너지 부시장제와 기후예산제 도입, 용인 에너지공사 설립을 제안했다. 이 자리에서 김수진 교수는 추첨으로 뽑은 시민이 탄소중립 정책을 숙의하는 '시민의회' 운영을 제안했다.현장의 목소리도 비슷하다. 이창수 안산시민햇빛발전협동조합 이사장은 "용인 외곽의 자연마을에는 햇빛소득마을을 빠르게 도입하고 도심 지역 공공부지를 시민협동조합에 임대해 주는 게 필요하다"고 제안했다.제주연구원 강영준 실장은 제주의 바람과 햇빛은 도민의 것이고 그 이익은 도민에게 돌아가야 한다는 제주도 에너지 대전환의 원칙을 소개했다.강 실장은 "재생에너지 보급이 목표치의 몇 % 달성에 그쳐서는 안 되며 이익이 주민과 공유돼야 한다"고 강조했다.용인시가 수립한 기본계획은 2030년 목표를 이루려면 공공재정 투입을 늘리고 시민과 민간의 참여를 끌어내야 한다고 진단했다. 해법의 방향이 제시된 만큼 이제 남은 것은 실행 의지다.김병권 녹색전환연구소장은 용인시가 전기를 쓰기만 하는 도시에서 벗어나야 한다고 강조했다.김 소장은 "과거 화석연료 시대처럼 특정 지역에 기가와트(GW)급 대형 발전소를 몰아 짓고 송전탑으로 끌어오는 방식은 이제 한계에 달했다"며 "용인시도 순수 에너지 소비 도시에서 탈피해 에너지 생산 도시로 전환하려는 확고한 지향을 가져야 한다"고 말했다.김 소장은 외부 전력 공급 계획을 낙관하기 어렵다고 내다봤다.정부는 동해안과 서남권에서 전력을 끌어오겠다는 구상이지만 김 소장은 강릉 안인화력(SK)과 동해(GS), 삼척 일대에 이미 3GW 규모 이상의 AI 데이터센터 건립이 확정되거나 추진 중이라고 설명했다.김 소장은 "동해안에서 생산된 전기는 그곳 데이터센터에서 자체 소비하기에도 빠듯해 용인으로 보낼 여유 전력이 없다"고 지적했다. 서남권 역시 전북과 충남을 지나는 장거리 송전선로에 대한 주민 반발을 넘어서기 어렵다고 내다봤다.용인시 에너지 전환의 돌파구로는 자치단체장의 정책 의지를 꼽았다.김 소장은 "의지를 증명하는 유일한 방법은 전권을 쥔 책임자를 임명하고 실질적인 예산을 배정하는 것"이라고 말했다.토론회에서 제안된 에너지공사 설립과 에너지 부시장제, 기후예산제 도입 등에 대한 질문에는 "셋 다 필요하지만 속도 면에서는 강력한 책임자 지정이 급선무"라고 말했다. 공사 설립은 조례 제정 등에 시간이 걸리는 만큼 권한 있는 총괄 책임자와 전담 조직부터 세워야 한다는 것이다.행정 지원체계에 대한 손질 필요성도 밝혔다. 김 소장은 시민협동조합이 공공 유휴부지에 태양광 하나를 설치하려 해도 인허가와 부서 협의, 한전 계통 연계 등을 조합원들이 직접 처리하느라 많은 비용과 시간이 든다고 지적했다.그러면서 공공 유휴지를 통합 발굴하고 계통 접속을 중개하는 '원스톱 행정 지원' 조직이 절실하다고 말했다.김병권 소장은 "산단 전력은 어렵더라도 시민들이 쓰는 생활 전력만큼은 용인시가 스스로 감당하자는 사회적 합의를 단체장이 앞장서서 이끌어내야 한다"고 강조했다."이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다"