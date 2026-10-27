'내수 활성화' 독려한 이 대통령 "유럽 고물가 시위, 반면교사 삼아야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 최근 유럽 곳곳에서 발생한 고물가·주거난 항의 시위를 반면교사 삼아야 한다면서 "국민들이 민생 회복을 피부로 체감할 수 있는 정책 수단들을 적극 동원해야 한다"고 했다. 특히 연말까지 지역 경제와 골목상권 활성화를 위한 대책을 집중 시행하고, 주택 공급 속도를 높이기 위해 필요하다면 국가적 신용 지원뿐만 아니라 재정 지원도 고려할 것을 주문했다.이 대통령은 27일 주재한 국무회의에서 "많은 전문가들이 연료비 등 고물가에 따른 민생고통과 침체된 경제, 누적된 불평등을 현재 유럽이 겪는 어려움의 공통적인 배경으로 지적하고 있다"며 "가장 큰 원인은, 그 근본적 원인은 결국 저성장일 것"이라고 짚었다."저성장의 장기화로 청년실업과 양극화가 심화되고 재정기반도 취약해지면서 사회 전체의 안정성이 무너졌다"는 진단이었다.이 대통령은 한국도 이에 유의해야 한다고 했다. 성장률 등 지표상으로 볼 땐 인상적인 성과를 거두고 있지만 "민생 회복은 아직도 더디고 소득과 자산, 일자리 등에서의 격차 문제도 여전하다. 무엇보다 기회의 총량 부족에 따른 우리 청년들이 겪는 어려움 또한 매우 크다"고 지적했다.이 대통령은 이런 문제들을 해결하기 위해 결국 지속가능한 성장을 구조적으로 만들어야 한다고 주문했다. 반도체 슈퍼사이클 덕에 늘어난 재정 여력으로 산업 투자 확대 및 내수 육성에 나서고 민생 회복을 위한 정책을 적극 구사해야 한다고 했다.이에 대해 이 대통령은 "강한 성장 토대가 구축되면 경제 규모 증가로 부채 비율은 안정되고 재정도 탄탄해지면서 지속가능한 성장의 디딤돌이 마련될 것"이라고 말했다.또한 "(해외 사례의) 어느 한 측면만을 과도하게 확대해 견강부회하는 것도 경계해야겠다"면서도 "지금은 더 많은 씨앗을, 더 효과적으로 뿌려 미래에 더 많은 수확을 얻는데 역량을 집중해야 할 때"라고 강조했다.이 대통령은 올해 2분기 경상수지 흑자가 독일·일본의 흑자를 합친 규모를 넘어서 세계 2위를 기록한 것을 두고는 "이러한 성장의 물결이 국민 모두의 삶을 바꾸는 거대한 파도가 될 수 있도록 내수 개선에 총력을 기울여야 할 때"라고 강조했다."상대적으로 회복이 더딘 지역경제와 골목상권 활성화에 올해 남은 기간 동안 대책을 집중 시행해 달라", "'코리아그랜드페스티벌'에 더 많은 국민이 동참하고 혜택을 누릴 수 있도록 홍보와 안내에 만전을 기해달라" 등 구체적인 지시도 나왔다.특히 "집행이 부진한 공공사업의 속도를 내고 주택 착공 실적 또한 최대한 높여야 할 것"이라면서 재정 지원 필요성도 언급했다.이와 관련해 이 대통령은 "주택 부문은 주택 공급 자체도 의미가 있고 지금 부진한 건설 경기를 활성화 하는 측면도 있기 때문에 필요하다면 국가적인 신용 지원뿐만 아니라 재정 지원도 조금 고려해 주시기 바란다"고 했다.이어 "소비 여력 확충을 위한 실효적인 생활비 절감책도 함께 추진해야 하겠다"라며 "좀 더 과감한 정책 개발이 필요하다고 판단했다. 국민들께서 체감하실 수 있는 민생 회복을 위해서 내수 활성화에도 정부의 역량을 모으겠다"고 다짐했다.