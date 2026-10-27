광주권 시내버스 노선 개편…31일 본격 시행

큰사진보기 ▲광주권 시내버스 노선 개편 이미지. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시가 오는 10월 31일부터 광주권 시내버스 노선 개편을 본격 시행한다.27일 전남광주통합특별시에 따르면 시내버스 노선은 기존 103개에서 115개로 12개 늘어나고, 하루 운행횟수도 535회 증가한다. 별도의 버스 증차 없이 장거리·중복 노선을 정비하고 차량운행 효율을 높였다.주요 개편 내용은 ▲주요 거점 간 이동시간 단축 ▲교통소외지역 노선 확대 ▲광역·급행 노선 확충 ▲노선번호 간소화 등이다.먼저 대학·터미널 등 주요 거점을 연결하는 노선을 직선화하고, 장거리와 이용객이 많은 6개 노선에는 주요 거점 위주로 정차하는 급행 방식을 도입했다.또 신용·용두동, 첨단3지구 등 신규 주거단지와 마을버스 운행 중단지역을 포함한 19개 교통취약지역에 총 46.2㎞의 노선을 확대한다. 나주혁신도시와 화순 방면의 광역·급행 노선도 기존 1개에서 3개로 늘려 인접지역 간 연결을 강화한다.노선번호는 기존 번호를 최대한 유지하면서 앞에 붙은 지역명을 없애 시민들이 보다 쉽게 알아볼 수 있도록 개선했다.변경된 노선은 시행일인 10월 31일부터 광주버스운행정보시스템(bus.gwangju.go.kr), 네이버지도, 카카오맵에서 확인할 수 있다. 정류소별 실시간 버스 도착 정보도 함께 제공한다.버스 내부와 정류소에 부착된 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 변경노선을 미리 검색할 수 있으며, 인터넷 이용이 어려운 시민을 위해 구청과 행정복지센터에서도 노선안내도를 배부하고 있다.전남광주통합특별시는 시행 초기 혼란을 최소화하기 위해 10월 31일부터 11월 6일까지 '노선개편 상황실'을 운영한다. 상황실에서는 버스 운행상황과 시민 불편사항을 집중 점검하고, 현장에서 발생하는 문제에 신속히 대응할 계획이다. 노선개편 관련 문의나 불편사항은 특별시 교통정책과(062-613-4991~4996)로 연락하면 된다.11월부터 12월까지 실제 운행상황과 교통카드 이용자료, 시민 의견 등을 종합적으로 분석해 환승이 불편하거나 혼잡이 발생하는 구간을 중심으로 노선을 추가 조정할 방침이다.김영선 통합교통국장은 "시행 초기 시민 불편을 최소화하고, 실제 이용 수요와 현장의 목소리를 반영해 부족한 부분은 지속해서 보완하겠다"고 밝혔다.