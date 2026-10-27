'서해의 독도' 격렬비열도 공연 무산, 가수 김장훈도 "아쉬워"

큰사진보기 ▲가수 김장훈 씨. ⓒ 김장훈 페이스북 갈무리 관련사진보기

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서해의 독도로 불리는 격렬비열도에서 열 예정이었던 가수 김장훈씨의 공연이 기상 문제로 무산된 가운데, 충남도에서는 오는 11월 공연을 재추진한다는 이야기가 나오고 있는 것으로 파악됐다. 물론 아직 확정된 것은 아니다. 공연을 위해 격렬비열도에 재방문을 하더라도 높은 파도가 칠 경우, 공연이 또다시 무산될 가능성도 있다.충남도는 독도의 날(10월 25일)을 기념해 지난 26일 충남 태안군 근흥면 북격렬비도 항로표지관리소에서 가수 김장훈의 특별 공연을 기획했다. 하지만 기상 악화로 공연이 무산됐다. 격렬비열도에는 접안시설이 없다. 따라서 기상 악화시 섬으로 들어가기가 어려운 상황이다.충남도 관계자는 27일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "그날(26일) 현장에서 11월에 공연을 재추진하자는 이야기가 나왔다. 다만 세부 계획은 아직 세우지 않았다"라고 말했다.가수 김장훈씨도 아쉬움을 토로했다. 김씨는 26일 사회관계망서비스에 "기상문제로 격렬비열도 앞까지 배를 타고 갔다가 접안이 불가능해 입도가 불발됐다"라며 격렬비열도에는 접안시설이 없기 때문에 작은 배로 옮겨 타고 섬에 들어 가야 하는데 그마저도 안 되는 상황이었다"라고 아쉬워했다.그러면서 "독도행에서 늘 그랬듯이 될 때까지 할 것이기에 실패라고 하지는 않겠습니다. 교훈이라면, 사실 이 정도 파고면 입도가 가능해야 하는데 이번 일로 접안시설의 필요성을 깨우치게 하는 계기가 되었으면 하는 바람"이라고 썼다.하지만 격렬비열도의 접안 시설은 오는 2030년 쯤에나 건설될 것으로 보인다. 관련해 충남도 관계자는 "11월에 재추진하겠다는 이야기가 나오고 있다. 접안시설은 현재 설계 용역 중이다. 2030년까지 건설을 할 계획이다"라고 말했다. 그러면서 "어업지도선도 접안이 어려운 상황이다. 모터보트로 접안을 해야 하는 상황이다. 때문에 파도가 높으면 (공연 )장비를 싣고 가기가 어렵다"라고 말했다.