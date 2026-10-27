'채해병 사망 책임' 임성근, 징역 3년 확정

큰사진보기 ▲임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 10월 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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대법원이 임성근 전 해병대1사단장의 징역 3년을 확정했다. 채해병 순직사건 발생 3년 3개월 만이다.대법원1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 오전 업무상 과실치사 등의 혐의로 구속기소된 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 항소심 판결을 최종 확정했다. 채해병특검(특별검사 이명현)과 임 전 사단장의 상고도 기각했다. 또 박상현 전 7여단장과 최진규 전 포11대대장(금고 1년 6개월), 장아무개 전 포7 본부중대장(금고 8개월 집행유예 2년)의 상고도 기각하며 원심을 확정했다.임 전 사단장 공소사실은 채 해병이 순직한 실종자 수색 작전에서 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않은 채 '도로 위 정찰이 아닌 내려가면서 찔러보라'고 지시하는 등 사실상 수중수색으로 이어지게 되는 각종 지시를 내렸다는 것이다. 그는 이 과정에서 작전통제권을 육군으로 이양하는 상부 단편명령을 위반했다는 혐의도 받고 있다.1·2심 재판부는 채해병이 순직한 경북 예천 호우피해복구 작전 출동 병력의 생명과 신체 위험을 방지할 업무상 작위의무가 임 전 사단장에게 있다고 봤다. 작전 현장에 강우가 내려 위험성이 커졌는데도 임 전 사단장이 안전보다 공세적·적극적인 수색을 강조하며 작전을 지속시켜 위험을 키웠다는 게 재판부 판단이다.또 1·2심 재판부는 임 전 사단장이 채해병 순직 사고 당일 수중수색 장면이 담긴 사진을 전달받아 위험성을 인식하고도 수중수색 금지 조치 등을 취하지 않아 사고에 영향을 미쳤다고 판단했다.