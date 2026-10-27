어려운 헌법, 영화는 어떻게 쉽게 말해 줄까

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큰사진보기 ▲영화로 살펴보는 헌법 이야기<영화로 살펴보는 헌법 이야기>는 청소년들에게 헌법이 시험을 위해 외우는 조문이 아니라, 자신의 삶을 지키는 언어라는 것을 깨닫을 수 있도록 하는 책이다. ⓒ 철수와 영희 관련사진보기

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헌법은 어렵다. 적어도 처음 마주하는 사람에게는 그렇다. 딱딱한 조문, 낯선 법률 용어, 손에 잡히지 않는 추상적인 개념들. 교과서에서 헌법을 처음 만난 많은 학생이 '이게 나와 무슨 상관이지?'라는 의문을 한 번쯤 품게 되는 것도 무리가 아니다.우리나라 헌법은 전문과 130개 조문, 10개 장으로 이루어져 있다. 총강으로 시작해 국민의 권리와 의무, 국회, 정부, 법원, 헌법재판소, 선거 관리, 지방 자치, 경제, 헌법 개정에 이르기까지 방대한 내용을 담고 있다. 숫자와 조문이 줄지어 늘어선 페이지를 넘기다 보면, 이것이 과연 살아 있는 사람들의 삶과 이어진 이야기인지 의심스러워지기도 한다.하지만 헌법은 박제된 문서가 아니다. 한 사회가 무엇을 소중히 여기고, 어떤 아픔을 되풀이하지 않겠다고 다짐했는지를 기록한 약속이다.필자가 <영화로 살펴보는 헌법 이야기>를 쓴 이유도 여기에 있다. 영화는 곧 사람의 이야기이기 때문이다. 기쁨과 슬픔, 용기와 두려움, 부당함에 맞서는 사람들과 권력 앞에 무릎 꿇는 사람들. 그 이야기 속에는 언제나 헌법이 다루는 문제들이 살아 숨 쉬고 있다. 화면 속 인물들이 겪는 고통과 싸움은 우리가 헌법을 통해 지키고자 하는 가치와 맞닿아 있다. 조문으로 읽으면 멀게만 느껴지던 개념도 한 사람의 얼굴과 목소리를 만나면 비로소 마음에 닿는다.먼저 헌법의 역사를 영화로 따라가 보았다. <효자동 이발사>로 4·19 혁명을, <그때 그 사람들>로 유신 체제의 시대를 들여다보았다. <택시운전사>와 함께 5·18 민주화운동의 현장으로 들어가고, <1987>을 통해 지금 우리가 누리는 헌법이 얼마나 많은 사람의 희생과 용기 위에 세워졌는지를 확인하도록 했다. 헌법의 한 줄 한 줄이 저절로 주어진 것이 아니라 치열한 시대를 건너며 쓰였다는 사실을 청소년 독자들이 느끼기를 바랐다.또한 헌법에서 큰 비중을 차지하는 기본권도 청소년의 눈높이에서 쉽게 풀어 보려 했다. <쇼생크 탈출>에서는 행복 추구권의 의미를, <히든 피겨스>에서는 평등권이 얼마나 소중한지를 생각해 본다. <스포트라이트>를 통해서는 언론의 자유가 왜 민주주의의 심장인지를 배우고, <터미널>과 <트루먼 쇼>를 통해서는 거주·이전의 자유와 사생활의 소중함을 되새긴다. 막연히 '권리'라고만 알던 것들이 빼앗겼을 때 어떤 모습인지를 영화는 생생하게 보여 준다.이 책에 담긴 영화들은 국적도, 시대도, 장르도 모두 다르다. 그러나 하나의 공통점이 있다. 모두 사람에 관한 이야기라는 점이다. 존엄하게 살고 싶은 사람, 평등하게 대우받고 싶은 사람, 진실을 말하고 싶은 사람, 부당함에 저항하는 사람. 헌법은 바로 그런 사람들을 위해 존재한다.이 책을 읽는 청소년들이 영화 한 편을 보고 난 뒤 '이것이 헌법이 지키려는 것이구나' 하고 고개를 끄덕일 수 있다면 더없이 기쁘겠다. 그리고 헌법이 시험을 위해 외우는 조문이 아니라, 자신의 삶을 지키는 언어라는 것을 깨닫게 되기를 바란다.