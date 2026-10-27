김건희 운명 결정할 대법원... 조국이 제기한 '설마'

오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.[11:40] "김건희 구속 여부가 조희대 탄핵 분수령"... 대법 주시하는 범여권
김건희씨 추가 구속영장 심문을 앞두고 방송에 출연한 정치인, 평론가들이 여러 해석을 내놨습니다. 특히 범여권에서는 오늘 대법원의 심문 결과를 예측하며 '조희대 대법원장 탄핵 추진론'과 엮는 해석도 나왔습니다.
장철민 더불어민주당 의원은 26일 <시사IN> 유튜브 '김은지의 뉴스IN'에서 조 대법원장 탄핵 추진 이슈와 관련해 "내일(27일)이 분수령이 될 수도 있을 것 같다. 김건희씨를 풀어준다면"이라고 말했습니다. 추가 구속영장 발부되지 않을 경우 사법부에 대한 불신이 커질 수도 있다는 전망을 내놓은 것입니다.
신현영 민주당 대변인은 27일 아침 '민티07'에 출연해 윤석열씨와 오세훈 서울시장 등에게 무죄 판결이 잇따른 일을 언급하며 "저는 (사법부 판단과 관련해) 긴장하고 있다"고 했습니다. 이어 "(김씨가 풀려난다면) 사법 쿠데타라고 판단할 정도로 전국이 요동칠 것"이라고 경고했습니다.
신장식 조국혁신당 대표는 이날 KBS 라디오 '전격시사'에서 "(김씨의) 구속이 연장될 거라고 생각한다"며 주심이 오경미 대법관이라는 점을 짚었습니다. 오 대법관은 지난해 이재명 대통령 선거법 사건 파기환송 때 반대 입장을 낸 두 대법관 중 한 명입니다.
반면 보수야권은 말을 아끼는 모양새입니다. 신 대표와 같은 방송에 나온 김용태 국민의힘 의원은 "법과 원칙에 따라서 대법관들이 판단하실 것"이라며 "제가 몇 마디 덧붙이는 것이 우리 정치나 대법관의 판단에 결코 도움이 될 거라고 생각하지 않는다"고 했습니다.
[11:20] 남부구치소의 아침... 김건희는 왜 대법에 나오지 않나
권우성 기자가 27일 오전 9시 김건희씨가 수감돼 있는 서울 남부구치소에 직접 다녀왔습니다.
권 기자가 확인하고 온 남부구치소 앞은 비교적 한산했습니다. 한 김건희 지지자는 손글씨로 편지까지 남겨놨습니다. 무슨 내용인지 현장 사진으로 만나보시지요.
[오마이포토] 김건희 수감 구치소 앞 편지… "견디시는 시간만큼" https://omn.kr/2ka6o
김건희씨는 오늘 이 남부구치소에서 나와 대법원에 출석하지 않습니다. 왜일까요? 박수림 기자가 그 '왜'를 취재했습니다.
김건희 화상 심문, 변호인도 처음엔 '이거 뭐지?' 했다 https://omn.kr/2k9xz
[11:00] 오늘 결과에 따라 구속 이어질 수도, 석방될 수도
오늘(27일), 대법원에서 김건희씨에 대한 추가 구속영장 심문이 진행됩니다.
오후 2시 30분부터 대법원 제1호 법정에서 열리는 추가 구속영장 심문은 비공개로 이뤄집니다. '3대 의혹'(도이치모터스 주가조작 가담, 통일교 금품 수수, 명태균씨 무상여론조사 제공) 사건에 대한 대법원 선고가 연기되면서 김씨 구속 기한 만료가 10월 31일로 다가왔습니다. 김건희 특별검사팀은 '매관매직 의혹' 사건에 대한 추가 구속영장을 요청했습니다. 오늘 대법원 2부(주심 오경미 대법관)의 판단 결과에 따라 김건희씨가 석방될 수도, 구속 기간이 이어질 수도 있습니다.
김씨 측 변호인단은 "구속기간 만료를 피하기 위한 '별건 구속'은 허용돼선 안 된다"며 반발했습니다. 그러나 정치권과 법조계에서는 추가 구속영장이 발부될 것이라는 전망이 우세합니다. 이런 가운데서도 '설마' 하는 목소리가 나오는 것도 사실입니다. 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 26일 MBC라디오 '조승원의 뉴스하이킥'에서 한 말입니다.
"김건희씨에 대해선 영장 발부가 될 것이라고 예상합니다. 물론 알 수 없죠. 아주 이례적으로 소부 내에서 의견 차가 생겨 김씨에 대한 구속영장 발부를 전원합의체로 당기는, 역사상 단 한 번도 없던 일이 발생할지... (중략) 소부의 의견일치가 안 된다는 말은 한 대법관이 끝까지 발부에 반대할 수가 있죠. 그러면 전합(전원합의체)으로 가야 되거든요. 그런 비상식적인 일은 발생하지 않을 것이라고 믿고 싶습니다."
오경미 대법관이 주심으로 있는 대법원 2부는 오늘 어떤 결정을 내릴까요. 이르면 오늘 저녁 늦으면 심야에 추가 구속영장 발부 여부가 나올 것으로 예상됩니다.
김종훈 <오마이뉴스> 법조팀 기자의 김건희 추가 구속 심문 쟁점 분석 기사를 소개합니다.
김건희 구속기간 만료 나흘 앞… 석방 가능성 있을까?
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