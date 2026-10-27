진주의병장 정한용에 관한 '오명'이 벗겨지길 바라며

"증조할아버지의 실체적 진실을 추적하는 과정에서 제가 목도한 것은 상상보다 훨씬 차갑고 무거운 절벽이었습니다. 과거 한 학자가 써 내려간 오류투성이의 논문 한 편이 발단이 되었습니다. 그 왜곡된 논문은 검증 없이 사실로 포장되었고, 학계의 상식처럼 굳어졌습니다. 더욱 통탄스러운 것은 그 왜곡된 논문으로 학위를 취득한 학자의 제자들이 오늘날 독립유공자 서훈 심사위원 자리에 앉아 역사를 판가름하고 있다는 현실이었습니다. 잘못된 지식을 스승에게 전수받은 그들이 다시 서훈 심사의 잣대를 쥐고 있는 카르텔의 현장에서 힘없는 후손들이 겪어야 했던 절망과 서러움은 가슴을 칼로 베어내는 듯한 고통이었습니다."

큰사진보기 ▲충(忠)은 상급을 논하지 않는다《충(忠)은 상급을 논하지 않는다》 표지, 정현경 지음, 문학공원 ⓒ 문학공원 관련사진보기

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"진주성의 수비가 허술하게 되자 관군이 급히 쳐들어오니 군사들의 마음이 풀려 미처 대적하여 싸울 겨를도 없이 진중이 무너지고 흩어지게 되었다. 여기서 대장 노응규도 일부의 휘하 군사들을 데리고 성을 나와 삼가 지방으로 갔는데, 이것이 웬일인가. 정한용은 벌써 의병진을 해산시키고 말았으니 그야말로 믿는 도끼에 발등 찍힌 격이 된 것이다." - 독립운동사편찬위원회, <독립운동사> 1권(1970), (242~243쪽)-

"관군은 4월 상순경부터 대공세를 취하기에 앞서 진주의병진의 군세를 약화시키는 이간책을 써 성 밖에서 진을 치고 있던 정한용을 매수하는 데 성공했다. 그는 진주 출신이면서도 의병의 주도권을 외지에서 온 노응규에게 넘겨줄 수밖에 없었던 데 대해 아마 불만을 품고 있었던 듯하다. 정한용은 노응규에게 서울로 진격할 의사가 있음을 알고 병력을 분산시켜 배치하자는 제의를 했다. 진주성의 병력을 약화시켜 관군의 공격을 용이하게 하기 위해서였다. 이러한 흉계를 눈치채지 못한 노응규는 그 제안을 받아들였다." - 윤병석, <한말의병열전(韓末義兵將列傳)> (한국독립운동사연구소, 1991), 노응규 편, (16쪽)-

"직재(直齋) 정한용(鄭漢鎔, 1865~1935) 선생은 면암(勉庵) 최익현(崔益鉉) 선생의 제자로서, 화서학파의 창시자인 화서(華西) 이항로(李恒老) 선생의 가르침인 '임금을 어버이처럼 사랑하고(愛君如父), 나라를 집안처럼 걱정한다(憂國如家)'는 정신을 면암 선생으로부터 익혀 평생토록 이를 실천하신 분이시다. 그럼에도 정한용 선생의 독립운동 행적에 오해가 남아 있는 것은 애석한 일이다. 노응규 의병장과의 갈등설은 두 의병이 의기투합하여 구국의 길을 함께 걸어온 사료가 여러 곳에서 발견되고 있는 점과 의병해산이 관군과 결탁이 아니라 고종임금의 왕명에 의한 것임이 밝혀지고 있어 다행으로 생각한다. 지금 후손들이 올바른 평가를 받아 독립유공자로 포상되기를 갈망하는 것은 상급을 논하는 것이 아니라 한 시대의 역사를 책임진 분에 대한 정당한 평가로 역사의 흐름을 바로 잡기 위함이다."

큰사진보기 ▲정현경《충(忠)은 상급을 논하지 않는다》를 쓴 정현경 작가 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

"이 책은 오명으로 뒤덮인 진주의병장 정한용의 이름을 찾기 위해 후손들이 걸어온 '현대판 서훈 투쟁기'입니다. 지금도 지난 100년 동안 침묵했던 후손들의 가슴에서 피눈물이 흐르고 있습니다. 증조할아버지께서는 국난의 시기에 분연히 일어나 의병을 일으켰고 그 많던 가산마저 군자금으로 쏟아붓는 등 평생을 나라 안위를 위해 투쟁하셨습니다. 그리고 정한용 의병장의 형님이신 정호용도 우시어(右侍御, 대한제국 때 광무황제의 호위무사) 직을 수행하다 고문 후유증으로 39살의 나이로 숨지셨습니다. 이러한 집안의 증조할아버지를 '관군에게 매수당한 배반자인 양 서술한 기록' 때문에 지금까지 오명을 벗지 못하고 있는 것은 어인일입니까? 일제와 학계의 조작에 속아 진짜 영웅을 죄인으로 만들고 있는 현실이 바로잡혀지는 날까지 후손들은 투쟁할 것입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

정현경 작가가 쓴 책 <충(忠)은 상급을 논하지 않는다>(문학공원)을 받은 지도 달포가 지났다. 기자는 책 소개를 전문으로 하는 사람은 아니지만 특별한 경우에는 열 일 제치고 책 소개를 하는 데 그 특별한 경우란 "독립운동 관련 부분"과 "우리말글 부분"의 경우다. 이번 책이 바로 "독립운동 관련 부분"의 책으로 책을 쓴 정현경 작가는 한말 진주의병장으로 활약하고도 서훈에서 제외된 정한용 의병장의 후손이다.기자가 책을 받아놓고 달포씩이나 첫머리조차도 쓰지 못한 데는 나름의 고충이 있었기 때문이다. 그 고충이란 무엇일까? 243쪽짜리의 이 책은 생각보다 어렵지 않아 술술(?) 읽히는 책이다. 그럼에도 기자는 첫 장부터 마지막 책장을 덮는 순간까지 행간에 깔린 작가의 고뇌를 읽어내느라 차일피일 시간을 보내야 했다. 책은 '소설집' 형태로 꾸며졌는데 '천석들이 곳간을 털어라'(시트콤 시나리오)와 '진주성 붉은 오명을 벗다, 뜻의 값'이란 제목의 단편소설 2편, 그리고 '황금매 정한용과 숲속의 오해'(동화)로 구성되어 있다. 그러나 어느 경우든 진주의병장 정한용의 활약상을 기록한 책이다.달포 전 시내 모처에서 기자를 만나 <충(忠)은 상급을 논하지 않는다> 책을 건네주던 정현경 작가는 이렇게 이야기를 꺼내기 시작했다. 기자는 건네받은 책을 읽고 또 읽었다. 행간을 읽어내는 작업이 끝나야 책을 소개할 수 있기 때문이다. 고민하던 중에 기자는 온 나라를 들썩이게 한 한 사건의 뉴스를 듣게 되었다.그것은 다름 아닌 '친일파가 쓴 글씨를 독립운동가의 글씨라고 속여 국립중앙박물관에 전시했던 사건'이다. 친일파 박중양(조선 초대 통감 이토 히로부미-伊藤博文의 수양아들, 다음백과) 글씨가 독립운동가 박원근(1912-1950, 2009, 애족장)의 글씨로 둔갑한 것도 놀랍지만 둔갑을 시킨 사람이 국립중앙박물관 관장이라는 사실(이 글을 쓰는 지금은 관장직 사퇴)이 더욱 국민을 분노케 했다.더욱 충격적인 것은 이 작품 전시를 보러 갔던 독립유공자 박원근의 후손이 작품 밑에 쓰여있는 '애국지사 박원근 작품'이라는 것을 목격하고 눈물을 펑펑 쏟았다는 소식이다. 평생 유품 한 점 없이 돌아가신 아버지를 만난 듯 그 후손은 이 작품 앞에서 얼마나 감격했을 것인가! 그러나 곧 이 작품이 친일파의 작품으로 알려져 후손은 씻을 수 없는 상처로 남았다고 신문들이 앞다투어 보도했다. 기자는 이 소식을 접하면서 소개하려는 책 <충(忠)은 상급을 논하지 않는다>을 다시 펼쳤다.이 책 역시 훌륭한 학자(?)가 쓴 '오류로 가득한 한 편의 논문'이 정설로 굳어져 '당당한 의병장'의 삶을 살았던 정현경 작가의 증조할아버지 정한용 의병장이 국가로부터 포상받기는커녕 '불명예스러운 활동을 한 인물'로 오명을 받고 있어 그 후손들이 평생의 한(恨)으로 고통 속에 지내고 있다는 내용이고 보니 기자의 마음이 더욱 무거웠다.정현경 작가가 주장하고 있는 문제의 왜곡 부분을 보자.정현경 작가는 1970년대에 나온 이 책이 인용되고 덧붙여져 다음과 같은 글로 창작되기에 이르렀다고 지적했다.그러나 정현경 작가는 증조할아버지 정한용 의병장이 '일제에 매수당한 사실도 없고 더욱이 진주성 병력을 약화시켜 관군의 공격을 용이하게 하기 위해 흉계를 꾸민 적도 없을뿐더러, 증조할아버지(정한용 의병장)가 노응규 의진과 주도권을 다툰 적이 있다는 나라 안팎 그 어떤 문헌도 존재하지 않는다'라고 주장했다.이에 대해서 국립인천대학교 인천학연구원 독립운동사연구소 이태룡 소장은 "별동대는 그해 4월 11, 12일 이틀 동안 일본군과 전투를 벌인 뒤 진주로 돌아오자, 노응규는 의병을 이끌고 한성으로 가서 일제를 물리치고 러시아 공사관에 피신해 있는 국왕을 궁궐로 모셔 오자는 '상경출병론(上京出兵論)'을 제시하였고, 정한용은 진주부를 터전으로 의병투쟁을 계속하자는 '진주수성론(晉州守城論)'을 주장하였다. 두 의진 수뇌부는 토론을 거쳐 의병을 분산 배치하여 관군과 일본군을 막으면서 진주부를 지키기로 의견을 모았다"라고 지적하면서 정한용 의병장에 대한 재평가와 포상이 정당하게 이루어져야 한다고 힘주어 말했다.이러한 관점은 14~17쪽 면암최익현선생숭모사업회 전 양호식 회장의 말에서도 역력히 드러나 있다.또한 한국문인협회 이사인 김순진 선생(소설가, 한국문인협회 이사)은 "정현경 작가는 <충(忠)은 상급을 논하지 않는다>에서 130년 동안 오명과 침묵 속에 고통받는 후손들의 현실적 절규와 학계 카르텔을 향해 정면으로 비판함과 동시에 국가보훈부에 재심을 요청하는 각종 자료까지 제시하여 작품 전체에 실제적인 정의를 요구하는 묵직한 무게감을 싣고 있다. 정현경 작가는 이 책을 통해 구한말 진주의병장 정한용 장군과 연일정씨 가문이 남긴 숭고한 대가 없는 희생을 명쾌한 언어로 진정성있게 조명했다고 평가한다"라고 말한다.(18~21쪽)<충(忠)은 상급을 논하지 않는다>에서 정현경 작가는 이렇게 말했다.역사적 사실을, 있는 그대로 적시(摘示)만 했어도 이런 일은 일어나지 않았으리라고 생각을 해본다. 의병장으로 투혼을 불태웠던 증조할아버지(정한용 의병장)의 명예를 되찾고자 손수 진주의병사에서부터 시작하여 현존하는 정한용 의병장의 모든 기록들을 섭렵하여 <충(忠)은 상급을 논하지 않는다>를 펴낸 정현경 작가와 후손들의 투지가 엿보이는 책을 접하며, 우리가 미처 챙기지 못한 의병장 일가의 고충이 아직도 진행형이라는 사실에 부끄러움을 느낀다. 하루속히 진주의병장 정한용에 대한 오류를 바로잡는 재평가 작업이 국가 차원에서 이뤄지길 바란다.