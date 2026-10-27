고열·경련 장애학생 급식 지원 논란... 충북교육청 괴롭힘 불인정에 노조 반발

큰사진보기 ▲직장내 괴롭힘 청주고용노동지청 공정조사 촉구 기자회견직장내 괴롭힘 청주고용노동지청 공정조사 촉구 기자회견 ⓒ 전국교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 전국교육공무직본부 충북지부 조직국장으로, 이번 사건의 고용노동부 신고와 기자회견에 노동조합 측 관계자로 참여했습니다.

고열과 지속적인 턱 경련 증상을 보이는 장애학생에게 급식을 지원하는 과정에서 안전사고를 우려했던 특수교육실무사가 직장 내 괴롭힘을 신고했지만, 충청북도교육청은 이를 인정하지 않았다.교육청은 관련자들의 업무상 지위의 우위와 식사 지원 지시 등의 행위가 있었다는 사실은 인정하면서도, 지위의 우위를 이용하거나 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없다며 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단했다.이에 노동조합은 당시 학생의 건강 상태와 보건교사의 안전 경고, 특수교육실무사의 우려와 대안 요청 등이 충분히 검토되었는지 의문을 제기하며 고용노동부에 독립적인 조사를 요구하고 나섰다.전국교육공무직본부 충북지부는 23일 오후 2시 청주고용노동지청 앞에서 '직장 내 괴롭힘 사건 공정조사 촉구 기자회견'을 개최했다.사건은 지난해 9월 00학교에서 발생했다.노동조합이 고용노동부에 제출한 직장 내 괴롭힘 신고서에 따르면, 당시 한 장애학생은 38도가 넘는 고열과 지속적인 턱 경련 증상을 보이고 있었다.학생의 급식을 지원하던 심아무개 특수교육실무사는 음식물을 먹이는 과정에서 기도가 막히거나 음식물이 폐로 넘어가는 흡인 사고가 발생할 수 있다는 우려를 제기했다.특히 당시 보건교사 역시 경련 중 음식물을 먹일 경우 위험할 수 있다는 취지로 경고한 것으로 신고서에 기재되어 있다.심 실무사는 이러한 상황을 담임교사에게 설명하면서 직접 급식을 지원하기 어렵다는 입장을 전달하고, 담임교사가 직접 급식하거나 다른 지원 방법을 마련해 달라고 요청했다고 밝혔다.그러나 신고서에 따르면 담임교사는 식사 지원을 계속 요구했다.신고서에는 담임교사가 "그냥 하세요", "식사 가지고 와서 식사 주세요. 일단 오세요"라는 취지로 지시했다는 내용이 담겨 있다.노동조합은 심 실무사가 평소 수행하던 급식 지원 업무 자체를 거부한 것이 아니라, 학생의 구체적인 건강 상태와 사고 위험을 이유로 안전한 지원 방법을 요청한 것이라고 설명했다.특히 학생의 건강 상태가 평소와 달리 악화된 상황에서 보건교사의 안전 경고가 있었고, 급식 지원을 담당하는 노동자가 사고 가능성과 혼자 대응하기 어려운 사정을 설명했다면, 반복된 업무지시의 필요성과 적정성을 별도로 검토해야 한다는 입장이다.노동조합은 "통상적인 급식 지원 업무라는 이유만으로 당시의 모든 업무지시가 정당화될 수는 없다"며 "학생의 건강 상태와 사고 위험에 대한 구체적인 우려가 제기되었다면 안전한 지원 방법을 우선 검토했어야 한다"고 주장했다.충북교육청 직장 내 괴롭힘 판단 전문위원회는 관련 신고를 심의한 결과 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단했다.노동조합이 공개한 의결 이유에 따르면 교육청은 피신고인들이 신고인에 대해 지위의 우위에 있다는 점을 인정했다. 또한 일부 피신고인이 장애학생의 식사 지원을 지시한 사실과 다른 피신고인이 휴직 사유 변경 제출을 요구한 사실도 인정했다.그러나 전문위원회는 피신고인들이 이러한 지위의 우위를 이용하지 않았다고 판단했다.업무상 적정범위 초과 여부에 대해서도 식사 지원 지시는 정당한 업무지시이며, 휴직 사유 변경 제출 요구 역시 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없다고 판단했다.아울러 피신고인들의 행위가 일반적·평균적 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화를 발생시킬 수 있는 행위로 보이지 않는다고 밝혔다.결국 전문위원회는 근로기준법 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘의 행위요건을 충족하지 못한다며 신고를 불인정했다.노동조합은 이러한 판단이 사건 당시의 구체적인 상황을 충분히 반영했는지 의문을 제기하고 있다.특히 담임교사와 특수교육실무사 사이의 업무상 관계에서 실제로 어떤 지시가 이루어졌고, 학생의 안전에 대한 우려가 전달된 이후에도 지시가 반복되었는지 등을 종합적으로 판단해야 한다는 것이다.노동조합은 "지위의 우위가 있다는 사실을 인정하면서도 그 우위가 이용되지 않았다고 판단한 근거가 무엇인지, 학생의 안전에 관한 문제 제기와 반복된 지시의 경위가 충분히 검토되었는지 확인할 필요가 있다"고 밝혔다.심 실무사는 사건 이후 정신적 어려움을 겪었으며, 적응장애와 우울병 에피소드 진단을 받고 약 5개월간 병가와 질병휴직을 사용했다고 밝혔다.그러나 충북교육청 판단 전문위원회는 피신고인들의 행위가 일반적·평균적 사람의 입장에서 정신적 고통이나 근무환경 악화를 발생시킬 수 있는 행위로 보기 어렵다고 판단했다.노동조합은 당사자의 치료와 휴직 사실만으로 직장 내 괴롭힘이 곧바로 성립한다고 주장하는 것은 아니라고 설명했다.다만 학생에게 사고가 발생할 수 있다는 두려움 속에서 업무를 수행해야 했다는 당사자의 호소와 사건 이후의 치료 경과 등이 판단 과정에서 충분히 고려되었는지 확인해야 한다는 입장이다.또한 노동조합은 질병휴직 신청 과정에서 학교 관계자가 휴직 사유의 변경 제출을 요구하고 결재를 지연했다는 의혹에 대해서도 조사가 필요하다고 주장했다.교육청 판단 전문위원회는 휴직 사유 변경 제출 요구가 있었던 사실은 인정했지만, 이를 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 보지는 않았다.이번 사건을 계기로 충북교육청 직장 내 괴롭힘 판단 전문위원회의 운영 방식에 대한 문제 제기도 이어지고 있다.전국교육공무직본부 충북지부는 교육공무직원이 피해를 호소하는 사건에서 납득하기 어려운 판단이 반복되고 있다고 주장하며, 판단 전문위원회에 노동조합 추천 인사 1인을 포함할 것을 장기간 요구해 왔다고 밝혔다.그러나 충북교육청은 이러한 요구를 수용하지 않고 있다는 것이 노동조합의 설명이다.노동조합은 노동조합 추천 인사의 참여가 특정한 결론을 유도하기 위한 것이 아니라 판단 과정의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 조치라고 강조했다.직장 내 괴롭힘을 신고한 노동자가 조사 과정과 판단 결과를 신뢰할 수 있도록 제도적 개선이 필요하다는 것이다.노동조합은 "우리가 요구하는 것은 노동조합에 유리한 판단이 아니라 누구나 신뢰할 수 있는 공정한 판단"이라고 밝혔다.전국교육공무직본부 충북지부는 이날 기자회견에서 청주고용노동지청에 충북교육청의 기존 판단에 얽매이지 않는 독립적이고 객관적인 조사를 촉구했다.노동조합은 사건 당시 학생의 건강 상태와 보건교사의 안전 경고, 담임교사의 반복적인 급식 지원 지시, 특수교육실무사의 우려와 대안 요청 등을 종합적으로 확인해야 한다고 주장했다.또한 업무상 지위 또는 관계의 우위가 실제로 이용되었는지, 업무지시가 적정범위를 넘어섰는지, 그 과정에서 정신적 고통이나 근무환경 악화가 발생했는지를 면밀하게 판단해야 한다고 요구했다.특히 노동조합은 이번 사건이 특수교육실무사 개인의 문제를 넘어 학교 현장에서 학생의 안전에 관한 노동자의 문제 제기가 어떻게 존중받아야 하는지를 보여주는 사안이라고 강조했다.학교 현장에서 교사와 교육공무직원은 서로 다른 직무와 책임을 수행하지만, 학생의 안전을 위해 협력해야 하는 구성원이라는 것이다.노동조합은 "학생의 생명과 안전을 지키려는 노동자의 문제 제기가 직장 내 괴롭힘의 출발점이 되어서는 안 된다"며 "고용노동부가 사건의 사실관계를 철저히 조사하고 학교 현장에서 노동자의 존엄과 학생의 안전이 함께 존중될 수 있도록 책임 있는 판단을 내려야 한다"고 촉구했다.이번 사건에 대한 고용노동부의 판단은 아직 나오지 않았다.교육청이 업무지시 등의 존재를 인정하면서도 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다고 판단한 가운데, 고용노동부가 당시의 구체적인 위험 상황과 업무지시의 경위를 어떻게 평가할지 주목된다.