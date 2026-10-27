나라살림 49년만 최고, 국민 지갑은 닫혔다

큰사진보기 ▲1일 산업통상부가 발표한 '9월 수출입 동향'에 따르면 지난달 수출은 전년 동기 대비 83.5% 증가한 1209억4000만 달러로 역대 월별 최대치를 기록했다. 이날 부산항 신선대(아래), 감만, 신감만 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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반도체 호황으로 우리나라 전체의 실질 구매력이 49년 만에 가장 큰 폭으로 늘었다. 하지만 같은 기간 민간소비는 오히려 뒷걸음질 쳤다. 한국은행은 주식 거래 감소와 자동차 파업을 주요 원인으로 꼽으면서, 반도체 배당·성과급이 풀리는 4분기부터 소비가 살아날 것으로 봤다.한국은행이 27일 발표한 '2026년 3/4분기 실질 국내총생산'에 따르면, 3분기 실질 국내총소득(GDI)은 전년 같은 기간보다 18.8% 늘었다. 1977년 4분기(19.0%) 이후 약 49년 만에 가장 높은 수준이다.실질 GDI는 국내에서 생산한 재화와 서비스로 실제 얼마만큼을 사들일 수 있는지, 즉 실질 구매력을 보여주는 지표다. 생산량을 나타내는 실질 GDP에 교역조건 변화에 따른 실질무역손익을 더해 구한다. 실질 GDI 증가율(전년 동기 대비)은 올해 1분기 13.2%, 2분기 15.7%에 이어 3분기 18.8%로 매 분기 높아졌다.3분기 실질 GDP는 전기 대비 1.0%, 전년 동기 대비 3.4% 성장했다. 지난해 4분기(-0.1%) 이후 올해 1분기 1.8%, 2분기 0.6%에 이어 3개 분기 연속 '플러스 성장'이다.성장을 이끈 건 반도체였다. 경제활동별로 보면 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 기계 및 장비를 중심으로 전기 대비 2.0% 늘었다. 반면 서비스업은 0.2% 증가에 그쳤다. 1.0% 성장 가운데 0.6%p가 제조업의 몫이었다.지출 측면에서도 수출은 반도체, 기계 및 전기장비 등을 중심으로 2.3% 늘었다. 설비투자도 반도체제조용기계 등 기계류를 중심으로 4.1% 증가했다. 설비투자의 전년 동기 대비 증가율은 9.4%로 2021년 2분기(16.8%) 이후 가장 높다. 정부소비도 물건비와 건강보험급여비 지출이 늘며 1.9% 증가했다.이번 성장률은 한은이 지난 8월 올해 성장률 전망치를 2.6%에서 3.3%로 대폭 올린 뒤 나온 첫 분기 성적표다.반면 민간소비는 전기 대비 0.2% 줄었다. 승용차·가전제품 등 재화 소비와 금융·음식 등 서비스 소비가 모두 감소했다. 민간소비의 감소 폭은 2022년 4분기(-0.1%) 이후 가장 컸다.한은은 두 가지 특이요인을 꼽았다. 첫째는 금융서비스 소비 감소다. 이동원 한은 경제통계2국장은 이날 기자설명회에서 "개인이 주식 투자를 할 때 거래 수수료를 지급하는데 작년부터 증가 추세를 보이던 주식 거래량이 7월부터 줄면서 금융서비스 소비가 감소했다"고 설명했다. 둘째는 승용차 소비 감소다. 이 국장은 "10년 만에 승용차 제조업체의 파업이 있었다"며 "이로 인해 완성차 인도가 지연되면서 승용차 소비가 줄었다"고 했다.한은은 이 두 요인이 없었다면 3분기 민간소비가 0.2% 감소가 아니라 0.4% 증가했을 것으로 추정했다. 특이요인이 민간소비를 0.6%p 끌어내렸다는 것이다.다만 이 국장은 "특이요인이 없었다 하더라도 민간소비 개선세가 강하다고 말하기는 어렵다"며 "높은 가계부채 부담, 인구 고령화 등 구조적 요인이 잠재해 있다"고 말했다. 민간소비는 전년 동기 대비로도 1.1% 증가에 그쳤다. 같은 기간 실질 GDI 증가율(18.8%)과 큰 차이를 보인다.한은은 올해 4분기부터 내년 1분기에 걸쳐 민간소비가 점차 회복될 것으로 내다봤다.이 국장은 "3분기 민간소비를 제약했던 승용차 소비가 10월 들어 상당 폭 늘어난 것으로 파악된다. 4분기에는 승용차 소비 이슈가 상당 부분 해소될 것"이라고 말했다. 다만 금융서비스 소비에 대해서는 "결국 주식시장 조정이 어느 정도에서 일단락되느냐에 달렸다"며 "좀 더 지켜봐야 한다"고 했다.반도체 호황의 과실이 곧 가계로 넘어올 것으로 내다봤다. 이 국장은 "올해 4분기부터 반도체 기업의 현금 배당이 지급되고, 내년 1분기에는 성과급이 지급되면서 우리나라 전체 가계소득을 늘리는 방향으로 갈 것"이라고 말했다. 이어 "내년도 정부 예산에서 이전 지출이 상당히 늘어나는 부분도 민간소비에 플러스 요인으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.이 국장은 "최근 중동 지역 불안으로 유가가 다시 오르고 있지만, 안정화된다면 환율 하락으로 수입물가도 상당 폭 낮아질 것"이라고 말했다.