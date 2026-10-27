나라살림 49년만 최고, 국민 지갑은 닫혔다

반도체 호황으로 우리나라 전체의 실질 구매력이 49년 만에 가장 큰 폭으로 늘었다. 하지만 같은 기간 민간소비는 오히려 뒷걸음질 쳤다. 한국은행은 주식 거래 감소와 자동차 파업을 주요 원인으로 꼽으면서, 반도체 배당·성과급이 풀리는 4분기부터 소비가 살아날 것으로 봤다.
한국은행이 27일 발표한 '2026년 3/4분기 실질 국내총생산'에 따르면, 3분기 실질 국내총소득(GDI)은 전년 같은 기간보다 18.8% 늘었다. 1977년 4분기(19.0%) 이후 약 49년 만에 가장 높은 수준이다.
실질 GDI는 국내에서 생산한 재화와 서비스로 실제 얼마만큼을 사들일 수 있는지, 즉 실질 구매력을 보여주는 지표다. 생산량을 나타내는 실질 GDP에 교역조건 변화에 따른 실질무역손익을 더해 구한다. 실질 GDI 증가율(전년 동기 대비)은 올해 1분기 13.2%, 2분기 15.7%에 이어 3분기 18.8%로 매 분기 높아졌다.
성장 엔진은 반도체… 민간소비는, 15분기 만에 감소
3분기 실질 GDP는 전기 대비 1.0%, 전년 동기 대비 3.4% 성장했다. 지난해 4분기(-0.1%) 이후 올해 1분기 1.8%, 2분기 0.6%에 이어 3개 분기 연속 '플러스 성장'이다.
성장을 이끈 건 반도체였다. 경제활동별로 보면 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 기계 및 장비를 중심으로 전기 대비 2.0% 늘었다. 반면 서비스업은 0.2% 증가에 그쳤다. 1.0% 성장 가운데 0.6%p가 제조업의 몫이었다.
지출 측면에서도 수출은 반도체, 기계 및 전기장비 등을 중심으로 2.3% 늘었다. 설비투자도 반도체제조용기계 등 기계류를 중심으로 4.1% 증가했다. 설비투자의 전년 동기 대비 증가율은 9.4%로 2021년 2분기(16.8%) 이후 가장 높다. 정부소비도 물건비와 건강보험급여비 지출이 늘며 1.9% 증가했다.
이번 성장률은 한은이 지난 8월 올해 성장률 전망치를 2.6%에서 3.3%로 대폭 올린 뒤 나온 첫 분기 성적표다.
반면 민간소비는 전기 대비 0.2% 줄었다. 승용차·가전제품 등 재화 소비와 금융·음식 등 서비스 소비가 모두 감소했다. 민간소비의 감소 폭은 2022년 4분기(-0.1%) 이후 가장 컸다.
한은은 두 가지 특이요인을 꼽았다. 첫째는 금융서비스 소비 감소다. 이동원 한은 경제통계2국장은 이날 기자설명회에서 "개인이 주식 투자를 할 때 거래 수수료를 지급하는데 작년부터 증가 추세를 보이던 주식 거래량이 7월부터 줄면서 금융서비스 소비가 감소했다"고 설명했다. 둘째는 승용차 소비 감소다. 이 국장은 "10년 만에 승용차 제조업체의 파업이 있었다"며 "이로 인해 완성차 인도가 지연되면서 승용차 소비가 줄었다"고 했다.
한은은 이 두 요인이 없었다면 3분기 민간소비가 0.2% 감소가 아니라 0.4% 증가했을 것으로 추정했다. 특이요인이 민간소비를 0.6%p 끌어내렸다는 것이다.
다만 이 국장은 "특이요인이 없었다 하더라도 민간소비 개선세가 강하다고 말하기는 어렵다"며 "높은 가계부채 부담, 인구 고령화 등 구조적 요인이 잠재해 있다"고 말했다. 민간소비는 전년 동기 대비로도 1.1% 증가에 그쳤다. 같은 기간 실질 GDI 증가율(18.8%)과 큰 차이를 보인다.
'반도체 과실' 가계로 넘어올까
한은은 올해 4분기부터 내년 1분기에 걸쳐 민간소비가 점차 회복될 것으로 내다봤다.
이 국장은 "3분기 민간소비를 제약했던 승용차 소비가 10월 들어 상당 폭 늘어난 것으로 파악된다. 4분기에는 승용차 소비 이슈가 상당 부분 해소될 것"이라고 말했다. 다만 금융서비스 소비에 대해서는 "결국 주식시장 조정이 어느 정도에서 일단락되느냐에 달렸다"며 "좀 더 지켜봐야 한다"고 했다.
반도체 호황의 과실이 곧 가계로 넘어올 것으로 내다봤다. 이 국장은 "올해 4분기부터 반도체 기업의 현금 배당이 지급되고, 내년 1분기에는 성과급이 지급되면서 우리나라 전체 가계소득을 늘리는 방향으로 갈 것"이라고 말했다. 이어 "내년도 정부 예산에서 이전 지출이 상당히 늘어나는 부분도 민간소비에 플러스 요인으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.
이 국장은 "최근 중동 지역 불안으로 유가가 다시 오르고 있지만, 안정화된다면 환율 하락으로 수입물가도 상당 폭 낮아질 것"이라고 말했다.