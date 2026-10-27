충북 여성노동운동가 2명, 대한민국노동운동 중심에 도전장

큰사진보기 ▲오는 11월에 치러지는 민주노총 임원 후보에 출마한 박옥주(왼쪽) 현 민주노총 충북본부장과 김민영(오른쪽) 현 전교조충북지부장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"다시 뛴다 민주노총"(기호1번), "생각을 깨야 새로운 민주노총이 온다."(기호3번)

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큰사진보기 ▲민주노총 사무총장으로 출마한 박옥주(가운데) 민주노총충북본부장과 합동 출마조 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총 위원장으로 출마한 김민영(사진 왼쪽) 전교조 충북지부장 합동 출마조 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전교조충북지부장 출신의 두 여성운동가가 대한민국 노동운동중심 민주노총 임원선거 위원장 후보조에 동시에 출사표를 던졌다.박옥주(기호1번) 현 민주노총 충북본부장과 김민영(기호3번) 현 전교조 충북지부장이 주인공이다.이들은 모두 충북지역을 기반으로 활동을 한 것과 더불어, 전국교직원노동조합 충북지부장 출신이라는 공통점을 가지고 있다.민주노총 임원선거는 위원장과 수석부위원장, 사무처장 후보가 3인1조를 구성해 치러진다.선거운동은 지난 25일부터 다음 달 18일까지다. 조합원 직선제로 진행되며 투표는 다음달 19일부터 25일까지 일주일간 진행된다.박옥주 민주노총 충북본부장은 기호1번 엄길용(위원장, 공공운수노조 철도노조)·이승현(수석부위원장, 사무금융노조 일반사무업종본부)과 짝을 이뤄, 사무총장으로 입후보 했다.김민영 전교조충북지부장은 기호3번으로 위원장으로 입후보했다. 문화현(수석부위원장, 민주일반연맹 공공연대노동조합), 안지섭(사무총장후보, 금속노조 금호타이어 곡성지회)과 짝을 이뤘다.기호 2번에는 양경수(금속노조 기아자동차지부 화성지회) 현 위원장과 정재범(수석부위원장, 보건의료노조 부산대학교병원지부), 엄미경(민주일반노조 부산본부)이 조를 꾸렸다.기호4번에는 최준식(위원장, 공공운수노조 한국가스공사지부), 최희선(수석부위원장, 보건의료노조 가톨릭대 여의도성모병원지부), 황우찬(사무총장, 금속노조 포항지부)이 팀을 꾸렸다.박옥주, 김민영 두 후보 모두 현정부가 추진하는 '메가특구법'과 현 양경수 민주노총위원장이 추진하는 '사회적 교섭'에 대해 문제의식을 가지고 있다.박옥주 후보는 "초광역특구법은 헌법파괴 악법"이라며 "250개 조항에 330여 개의 규제완화와 재벌 특혜가 빼곡히 들어차 있다. 재벌에게 줄 수 있는 최대치의 특혜와 국가적 지원 뒤에는 노동권 파괴와 환경 생태 농업 파괴, 지역의 희생이 있다"고 지적했다.그는 "개정 노조법 2조와 3조를 시행령으로 무력화시킨 정부가 수십 년간 노동자들이 투쟁으로 쟁취해온 것을 한순간에 무너뜨리고 있다"면서 "그런데 민주노총이 즉각적인 투쟁 태세에 돌입하지 않고, 사회적 대화를 제안하며 정부에게 추진의 명분을 주었다"며 현 양경수 집행부를 비판했다.그러면서 "친자본 반노동 이재명 정부에 단호히 맞서 투쟁을 조직하겠다"며 "재벌에게 공정한 과세를 해 초과이윤을 환수하고 재벌잉여세, 징벌적 기후세와 횡재세를 법제화해서 이 재원으로 산업 전환으로 일자리를 잃는 노동자들의 정의로운 전환을 해야 한다"고 강조했다.김민영 후보도 25일 국회 앞에서 1인 시위를 진행하는 등 이재명 정부가 추진하고 있는 메가특구법에 대한 반대 입장을 분명히 했다.그는 "노동조합과 민주노총은 조합원의 삶을 바꾸는 가장 강력한 무기여야 한다"며 "그러나 지금, 민주노총이 정체성을 잃어가고, 지도자들이 민주노총을 위기에 몰아넣고 있다"고 비판했다.그러면서 "이재명 정권에 환상을 가지고 우물쭈물하다 원청교섭을 무력화하는 시행령 해석지침을 대비하지 않고 방치하며 전략 없는 노·사·정 대화를 진행하다 '초광역특구법' 뒤통수를 맞았다"고 강하게 지적했다.김민영 후보는 "보수정당에 빌붙고, 4개 진보정당에 하소연하는 정치, 이제 끝내겠다"며 "권리후퇴를 의제로 하는 경사노위는 들어갈 필요가 없다. 대화판을 완전히 뒤집어야 한다"고 강조했다.