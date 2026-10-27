K-뷰티가 끌고, 바이오의약품이 밀었다... 바이오헬스 수출 19.4% 증가

큰사진보기 ▲지난 15일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 2026 K-뷰티엑스포 코리아에서 외국인 방문객이 화장품 관련 상담을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲바이오헬스산업 3분기 누적 수출 ⓒ 한국보건산업진흥원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲분기별 수출액 추이 및 산업별 수출액 추익 ⓒ 한국보건산업진흥원 관련사진보기

올해 3분기까지 국내 바이오헬스산업 수출액이 247억5000만 달러를 기록했다. 지난해 같은 기간 207억3000만 달러보다 19.4% 증가하며 역대 최대 실적을 경신했다.특히 화장품 수출이 30% 넘게 급증하며 성장을 이끌었고, 바이오의약품 수출도 유럽 시장을 중심으로 실적이 좋았다. 이에 올해 바이오헬스산업 연간 수출액이 사상 처음으로 300억 달러를 넘어설 것이라는 기대감이 높아지고 있다.한국보건산업진흥원은 27일 이같은 내용의 '2026년 3분기 누적 의약품·의료기기·화장품 등 바이오헬스산업 수출 실적'을 발표했다.품목별로는 화장품이 111억 3000만 달러로 가장 많았고, 의약품 89억 3000만 달러, 의료기기 47억 달러 순이었다. 증가율은 화장품 31.0%, 의약품 14.2%, 의료기기 6.2%로 세 품목 모두 성장세를 이어갔다. 화장품과 의약품은 각각 3분기 누적 기준 역대 최대 실적을 기록했다.화장품 수출의 좋은 성과는 미국과 유럽 등 주요 시장에서 기초화장품 수요가 확대된 데 따른 것이다. 전체 화장품 수출의 약 78.3%를 차지하는 기초화장용 제품류 수출이 87억 1000만 달러로 지난해 같은 기간보다 37.7% 증가했다. 미국 수출이 18억 달러로 49.1% 늘었고, 영국은 4억 달러로 210.5%, 네덜란드는 3억 3000만 달러로 366.1%, 캐나다는 2억 5000만 달러로 155.1% 증가했다.인체세정용 제품류 수출도 5억 5000만 달러로 30.6% 늘어 역대 3분기 누적 최대 실적을 기록했다. 미국과 베트남, 영국, 인도네시아 등에서 수출이 증가했다.의약품 수출은 바이오의약품과 보툴리눔 톡신 제제 등이 이끌었다. 바이오의약품 수출은 57억1000만 달러로 17.0% 증가했다. 전체 의약품 수출의 약 64%를 차지하는 핵심 품목이다.특히 스위스 수출이 23.9%, 헝가리가 27.9%, 네덜란드가 43.1% 증가하는 등 유럽 시장에서 성장세가 두드러졌다. 벨기에 수출도 208.5% 급증했다. 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 공급 확대와 바이오시밀러 수요 증가가 영향을 미친 것으로 분석된다. 다만 미국으로의 바이오의약품 수출은 8억 9000만 달러로 지난해 같은 기간보다 30.0% 감소했다.보툴리눔 톡신 제제 등이 포함된 독소류 및 톡소이드류 수출은 4억3000만 달러로 43.1% 증가해 역대 최대 실적을 기록했다.의료기기 수출은 47억 달러로 6.2% 증가했다. 초음파 영상진단기와 의료용 레이저 기기의 수출 확대가 성장을 뒷받침했다. 초음파 영상진단기 수출은 7억 5000만 달러로 10.7% 늘어 역대 최대 실적을 기록했다. 미국과 중국, 인도, 오스트리아 등에서 수출이 증가했다. 의료용 레이저 기기도 태국과 브라질, 독일, 베트남 등을 중심으로 수출이 확대되면서 4억 2000만 달러를 기록했다. 증가율은 15.2%였다.최영임 한국보건산업진흥원 바이오헬스혁신기획단장은 "2026년 3분기 누적 바이오헬스산업 수출은 의약품과 화장품이 나란히 역대 최대 실적을 새로 쓰고, 의료기기도 분기마다 증가 폭을 키우며 꾸준한 증가세를 이어가고 있다"고 평가했다.이어 그는 "올해 남은 기간에도 유럽의 바이오의약품과 서구권의 기초화장품 수요가 이어질 것으로 보인다"며 "올해 바이오헬스산업 수출이 사상 처음으로 연간 300억 달러를 넘어설 것으로 기대된다"고 말했다.다만 주요 수출시장의 규제 변화는 변수다. 최 단장은 "미국의 의약품 관세가 품목에 따라 점진적으로 확대되고 있고, 유럽은 의약품 제도 개편과 의료기기 등록 의무화를 추진하는 등 주요 시장의 규제 환경이 빠르게 변화하고 있는 만큼, 국가별 정책변화에 대한 기민한 모니터링과 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.