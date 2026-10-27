이한빛 PD 10주기, 어머니가 "달라졌다"고 한 까닭

"오늘 이 자리가 끝나면 눈물보다는 10년간 바뀐 한빛의 얼굴들이 되어서 웃음으로 오늘의 추모회를 마무리했으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'이한솔 힌빛센터 운영위원 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'아버지 이용관님과 어머니 김혜영님 ⓒ 김군욱 관련사진보기

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"그러나 이제는 제가 달라졌습니다."

"평범하고 성실하게 살고자 했던 청년이 희망을 품을 수 없는 사회는 문제가 있는 사회이고 비정상적이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'416합창단의 공연 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"그렇지만 지금은 2016년은 아닙니다."

"그 시절의 한빛을 문자 그대로만 추모한다면 파편화되고 경계가 흐려진 오늘의 방송 업계와 점차 멀어질 수도 있습니다."

큰사진보기 ▲이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'전국언론노동조합 이호찬 위원장 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"미디어 노동자들을 대표한다는 언론노조는 현장 노동자들의 목소리를 얼마나 대변하고 있는가, 비정규직 노동자들의 삶에 얼마나 다가가 있는가 돌아보게 됩니다."

큰사진보기 ▲이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'행사가 끝나고 추모의 시간이 이어졌다 ⓒ 김군욱 관련사진보기

이한빛 PD의 동생 이한솔 한빛미디어노동인권센터 운영위원이 참석자들에게 부탁했다. "하실 수 있으시죠?" 형의 10주기를 맞은 동생은 변화한 방송 현장에서 일하는 여러 노동자의 얼굴에서 한빛을 기억하자고 제안했다.지난 26일 오후 6시 30분 서울 마포구 에스플렉스센터 지하 다목적홀에서 이한빛 PD 10주기 추모제 '현장을 바꾸는 큐사인'이 열렸다. 홀을 가득 채운 참석자들 가운데는 사회적 참사 유가족들도 있었다.이한빛 PD는 tvN 드라마 '혼술남녀'의 신입 조연출로 일하다 2016년 10월 26일 세상을 떠났다. 그가 남긴 글과 이후 진상규명 과정에서 방송 제작 현장의 장시간 노동과 비정규직 스태프들이 겪는 부당한 현실이 드러났다. "카메라 뒤에 사람이 있다"는 말은 그를 기억하고 방송 노동환경 개선을 요구하는 목소리로 이어졌다.어머니 김혜영씨는 한솔씨가 형의 죽음을 '사회적 죽음'으로 기억하자고 했을 때 처음에는 섭섭했다고 털어놨다. 어머니에게 한빛은 여전히 엄마의 잔소리를 귀찮아하고, 성실하고 바르게 살고자 했던 평범한 아들이었다.어머니는 "아들을 품고 기억하는 것은 자신의 몫이라면서도, 이제 한빛이 고민했던 방송 현장을 중심에 놓고 싶다"고 말했다. 카메라 뒤 비정규직 노동자들의 문제를 해결하고, 사람을 감동시키는 콘텐츠를 만드는 이들도 행복하게 일할 수 있도록 힘을 보태겠다는 뜻이었다.아버지 이용관씨는 부부가 10주기를 맞아 산티아고 순례길 약 800㎞를 걸었다고 전했다. 그는 "아들을 생각하며 울고, 앞으로 어떻게 살아갈지 이야기를 나눴지만 답은 쉽게 나오지 않았다"면서 "다만 한 가지 방향은 정했다. 한빛의 엄마와 아빠로 살아가며 더 밝은 세상을 만드는 데 함께하겠다"고 했다.그 길에는 다른 유가족들도 있었다. 아버지는 이날 참석한 참사·산재 피해 유가족들에게 감사를 전하며, 서로 손을 잡아주고 힘이 돼준 사람들 덕분에 지난 10년을 살아올 수 있었다고 말했다.이한솔 위원은 한빛센터 설립을 준비하던 1주기 당시 발언문을 돌아봤다. 개인에 대한 추모를 넘어 방송 노동의 문제를 해결하는 것이 형을 기억하는 길이라는 생각은 그때부터 담겨 있었다. 10주기를 맞은 그는 그 뜻을 지금의 현장에 맞게 이어가야 한다고 말했다.이 위원은 일터가 더 잘게 나뉘고 노동자들이 흩어져 일하며, 글로벌 플랫폼과 AI가 산업에 큰 영향을 미치고 있다고 진단했다.그는 다양한 방송·미디어 종사자들이 '한빛의 면면'이 될 수 있어야 한다고 말했다. 한빛센터는 새롭게 업계에 들어오는 청년들을 만나고, 흩어진 노동자들이 모이고 조직되는 공간을 만들겠다고 밝혔다. 새로운 형태의 노동까지 보호받을 수 있도록 제도 개선에도 함께하겠다고 약속했다.이호찬 전국언론노동조합 위원장은 고인의 곁에 노동조합과 현장의 부조리를 함께 고칠 동료들이 있었다면 어땠을지 물었다. 이어 그 질문을 현재의 언론노조에 돌렸다.이 위원장은 노동자 곁에 노동조합이 있어야 한다는 과제가 지금도 유효하다며, 하는 일과 일터에 따라 노동자의 권리가 달라지지 않도록 노력하겠다고 밝혔다.고인의 직장 동료이자 선배였던 이명한 PD도 영상 메시지에서 더 살피지 못한 마음을 전했다. 고인의 뜻이 일터를 바꾸는 힘이 돼왔지만 "그 여정은 아직 진행 중"이라고 말했다.정부와 정치권도 응답을 약속했다. 김영훈 고용노동부 장관은 영상 추모사에서 방송 제작 현장에 대한 근로감독을 이어가고, 계약의 형식보다 노동의 실질을 살펴 권리를 보호하겠다고 밝혔다. 정당 인사들은 장시간 노동과 불안정 고용을 개선하고 노동권을 보장하는 데 책임을 다하겠다는 뜻을 전했다.이한솔 위원은 앞으로 추모의 자리 역시 달라질 수 있다고 말했다. 방송 노동자들의 여러 얼굴을 기억하는 '기억의 밤'이나 '기억문화제'가 될 수 있다며, 이름과 형태는 더 논의하겠다고 했다.동생이 제안한 다음 10년은 오늘의 방송 노동자들을 만나고 그들의 권리를 넓혀가는 시간이었다. 그는 참석자들에게 앞으로의 10년도 한빛의 친구로 같은 길을 걸어달라고 부탁했다.