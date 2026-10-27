중국 배터리 따라가다간... 한국의 돌파구 다섯 가지

▲2025년 9월 8일 독일 뮌헨에서 열린 국제 모터쇼 IAA 모빌리티 2025의 CATL 부스에서 한 사람이 LFP 배터리를 들고 있다. IAA 모빌리티 2025는 2025년 9월 9일부터 14일까지 뮌헨에서 개최되며, 다수의 세계 최초 공개 차량과 함께 전기 모빌리티 및 디지털화에 특별한 초점을 맞춘다. ⓒ 연합뉴스, EPA 관련사진보기