중국 배터리 따라가다간... 한국의 돌파구 다섯 가지

지난 세 번의 칼럼에서 한국 2차전지 산업의 위기를 이야기했다.
첫 번째 칼럼에서는 '제2의 도시바가 될 것인가
'라는 질문을 던졌다. 두 번째 칼럼에서는 '왜 한국 배터리 산업이 중국에 밀리게 됐는지
'를 살펴봤다. NCM(Nickel Cobalt Manganese, 니켈·코발트·망간)에 대한 지나친 집중, 원재료와 소재 공급망의 취약성, 전기차 캐즘, 그리고 LFP(Lithium Iron Phosphate, 리튬인산철)로 빠르게 이동한 중국의 전략을 짚었다. 세 번째 칼럼에서는 '그렇다면 한국은 무엇을 해야 하는지
'를 이야기했다.
그런데 여기서 또 하나의 질문이 남는다.
'그래서 한국은 어떤 배터리로 중국을 따라잡을 것인가?'
나는 이 질문에 먼저 답을 해야 한다고 생각한다. 그리고 답은 의외로 간단하다. 중국이 가장 잘하는 배터리를 중국보다 더 싸게 만들겠다는 전략으로는 중국을 이길 수 없다.
중국과 같은 링에서 싸워서는 안 된다
한국이 지금 가장 경계해야 할 것은 중국을 따라가는 방식의 산업 전략이다. 중국이 LFP를 잘한다고 하니 우리도 LFP를 한다. 중국이 SIB(Sodium-Ion Battery, 나트륨이온 배터리)를 양산한다고 하니 우리도 SIB를 개발한다. 중국이 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치)를 장악한다고 하니 우리도 ESS에 투자한다. 물론 모두 필요한 일이다.
그러나 이것만으로는 부족하다. 중국에는 세계 1위 전기차 배터리업체 CATL(닝더스다이)과 중국 최대 전기차 업체 BYD (비야디)가 있다. 그 뒤에는 세계 최대 규모의 배터리 소재 공급망이 있고, 거대한 내수시장이 있으며, 수많은 배터리 소재·장비 기업이 있다.
중국의 장점은 단순히 배터리를 잘 만드는 데 있지 않다. 싸게 만들고, 빨리 만들고, 많이 만들고, 시장에 먼저 내놓는 능력에 있다.
IEA(국제에너지기구)에 따르면 중국은 2025년 세계 배터리 셀 생산의 80% 이상을 차지했다. LFP 공급망에서도 중국의 지배력은 압도적이다.
2025년 세계 전기차 배터리 시장에서 LFP의 비중은 55%를 넘어섰고, ESS용 배터리에서는 약 90%를 차지했다. 중국이 LFP를 중심으로 배터리 시장의 가격과 공급 구조를 바꿔놓았다는 사실을 부정하기 어렵다.
한국이 그들과 똑같은 게임을 한다면 승산이 높지 않다. 그렇다면 질문을 바꿔야 한다.
'중국이 못하는 것은 무엇인가?' 그리고 동시에 '한국이 중국보다 잘할 수 있는 것은 무엇인가?'이다. 나는 여기에 한국 배터리 산업의 돌파구가 있다고 생각한다.
한국이 선택해야 할 다섯 가지 배터리 전략
첫 번째 답은 '고성능 LFP'다. 한국이 LFP를 포기해서는 안 된다. 하지만 중국산 LFP와 똑같은 LFP를 만들어 가격으로 경쟁해서도 안 된다. 한국이 해야 할 것은 '한국형 고성능 LFP'다.
중국산 LFP의 강점은 가격이다. 그렇다면 한국은 가격 이외의 경쟁력을 만들어야 한다. 에너지밀도를 높이고, 급속충전 성능을 개선하고, 저온성능을 높이고, 수명을 늘리고, 열폭주를 억제하고, BMS(Battery Management System, 배터리 관리 시스템)와 결합해 전체 시스템의 안전성을 높여야 한다.
특히 한국은 자동차와 전자산업에서 축적한 BMS와 전력전자 기술을 적극 활용할 필요가 있다. 배터리 셀 하나의 성능만 비교해서는 안 된다. 셀과 팩, BMS, 인버터, 열관리 시스템까지 하나의 시스템으로 경쟁해야 한다.
BMS는 배터리의 충전과 방전 상태를 관리하고 이상 상태를 감지해 안전성을 높이는 핵심 기술이다. 다만 BMS만으로 셀 자체의 열폭주 가능성을 없앨 수는 없다. 셀 설계, 팩 구조, 열관리, 전기적 보호, 화재 확산 방지 기술이 함께 작동해야 한다.
중국보다 셀 가격이 비싸더라도 전체 시스템의 수명과 안정성, 유지보수 비용에서 우위가 있다면 승산이 있다. 이것이 한국이 LFP에서 찾아야 할 길이다. 중요한 것은 '중국보다 비싸도 괜찮다'는 선언이 아니다. 가격 차이를 정당화할 만큼의 성능과 경제적 가치를 실제로 입증하는 것이다.
두 번째 답은 SIB다. 나는 개인적으로 한국 배터리 산업에서 가장 주목해야 할 분야 중 하나가 SIB라고 생각한다. 이유는 간단하다. 중국이 이미 앞서가고 있지만, 시장의 승부가 모든 응용 분야에서 완전히 끝난 것은 아니기 때문이다.
2026년 중국에서는 CATL, BYD, HiNa(나트륨이온 배터리 기업, 하이나배터리) 등 주요 업체들이 SIB의 상용화와 양산에 본격적으로 들어가고 있다. 이것은 매우 중요한 변화다. 2025년의 SIB와 2026년의 SIB는 다르다.
2025년에는 '가능성이 있는 차세대 배터리'였다면, 2026년에는 '실제로 만들어 팔기 시작한 배터리'가 되고 있다. 여기서 한국이 또다시 "조금 더 지켜보자"고 한다면 어떻게 될까.
LFP에서 겪었던 일이 반복될 수 있다. 중국이 먼저 양산하고, 중국이 먼저 가격을 낮추고, 중국이 먼저 시장을 만들고, 한국은 몇 년 뒤 중국 제품을 분석하면서 따라가는 것이다. 이번에는 그렇게 해서는 안 된다.
SIB를 놓고 "NCM보다 에너지밀도가 낮은데 전기차에서 어떻게 경쟁하느냐"고 반문하는 사람들이 있다. 나는 이 질문 자체가 문제라고 생각한다.
왜 모든 배터리를 전기차 기준으로 평가하는가? 배터리 시장에는 자동차 외에도 수많은 시장이 있다. ESS가 있고, UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원장치)가 있고, 통신기지국이 있고, 전동 이륜차가 있고, 골프카트가 있고, 저속 전기차가 있고, 산업용 장비가 있다. 국방과 일부 드론 분야에서도 용도에 따라 다양한 배터리 기술을 검토할 수 있다.
이 시장에서는 에너지밀도 하나가 절대적인 기준이 아니다. 가격, 안전성, 수명, 충방전 특성, 저온 성능, 원재료 공급 안정성이 훨씬 중요할 수 있다. 바로 이곳이 SIB의 첫 번째 승부처다.
특히 ESS는 더욱 그렇다. ESS는 자동차처럼 배터리를 싣고 달리는 것이 아니다. 무게가 조금 늘어나는 것보다 가격이 낮고, 안전하고, 오래 사용할 수 있는 것이 중요하다. 그래서 SIB는 ESS에서 충분히 새로운 시장을 만들 가능성이 있다.
ESS를 독립적인 산업으로 키워라
세 번째 답은 ESS다. 나는 한국 배터리 산업이 자동차에 너무 집착하고 있다고 생각한다. 전기차 시장의 성장세가 둔화되거나 자동차 업체의 배터리 수요 전망이 바뀌면 배터리 산업 전체가 흔들리는 구조가 되어버렸다.
이 구조를 바꿔야 한다. AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 데이터센터가 늘어나고 있다. 재생에너지가 확대되고 있다. 전력망의 안정성과 유연성을 확보하려는 수요도 증가하고 있다. 전기차 충전 인프라 역시 대규모 전력을 필요로 한다.
이 모든 곳에서 배터리가 중요한 역할을 할 수 있다. 특히 ESS는 단순히 전기를 저장하는 장치가 아니다. 전력망의 핵심 인프라가 될 가능성이 높다. 전력망의 주파수 조정과 피크 부하 관리, 재생에너지 출력 변동 대응, 비상전력 공급 등을 지원하는 핵심 인프라가 될 가능성이 높다.
IEA에 따르면 2025년 세계 신규 배터리 저장설비 설치량은 108GW(기가와트)로, 전년보다 40% 증가했다. 이는 ESS가 빠르게 성장하고 있음을 보여준다. 다만 이 수치는 설치된 전력 용량인 GW 기준이며, 저장할 수 있는 에너지량인 GWh(기가와트시)와는 구분해야 한다.
그렇다면 한국은 ESS를 배터리 3사의 부수적인 사업 정도로 취급해서는 안 된다. 하나의 독립적인 산업으로 육성해야 한다. 셀을 만드는 기업만 필요한 것이 아니다. PCS (Power Conversion System, 전력변환장치), BMS, EMS (Energy Management System, 에너지 관리 시스템), 인버터, 열관리, 소방·안전 시스템, 시스템 통합, 운영·유지보수까지 모두 필요하다.
여기에는 한국 기업이 경쟁력을 발휘할 수 있는 영역이 많다. 한국은 셀 가격만으로 중국을 이기려 하기보다 ESS 시스템 전체의 가치로 승부해야 한다.
네 번째 답은 '특수목적 배터리'다. 중국과의 가격경쟁에서 가장 어려운 시장은 대량생산되는 범용 배터리다. 반대로 소량이더라도 높은 신뢰성과 특수한 성능이 요구되는 시장은 이야기가 다르다.
예를 들어 드론, 국방, 우주, 로봇, 산업용 장비, 고출력 모빌리티, 특수 차량 등이다. 이 시장에서는 단순히 kWh(킬로와트시)당 가격만 보지 않는다. 무게, 출력, 충전속도, 저온성능, 안전성, 수명, 신뢰성이 모두 중요하다.
한국이 강한 전자·반도체·정밀제조 기술을 배터리와 결합한다면 이 시장에서 새로운 기회를 만들 수 있다. 중국과 똑같은 배터리를 만들어 중국보다 싸게 팔려고 하지 말고, 중국 제품과 차별화된 성능과 신뢰성을 제공하는 배터리를 만들어야 한다.
다섯 번째 답은 '나트륨과 리튬의 조합'이다. 앞으로의 배터리 시장을 NCM과 LFP, SIB 중 하나를 선택하는 구조로 봐서는 안 된다. 배터리의 미래는 오히려 용도에 따른 조합에 있을 가능성이 높다.
예를 들어 에너지밀도가 필요한 부분에는 리튬계 배터리를 사용하고, 가격과 안전성이 중요한 부분에는 SIB를 활용하는 방식이다. 배터리 팩이나 ESS 시스템 차원에서도 서로 다른 배터리 기술을 조합할 수 있다.
중요한 것은 '어떤 배터리가 최고인가'가 아니다. '어떤 시장에 어떤 배터리를 쓰는 것이 가장 경제적인가'이다. 이 질문을 먼저 던지는 기업이 앞으로의 시장을 가져갈 것이다.
전고체 배터리에 올인해서는 안 된다
그렇다면 전고체 배터리는 어떻게 해야 하는가. 여기에서 전고체 배터리에 대해서도 냉정하게 볼 필요가 있다. 한국 배터리 3사뿐 아니라 현대자동차그룹도 전고체 배터리 관련 연구개발에 투자하고 있다.
전고체 배터리 자체의 연구를 중단하자는 이야기가 아니다. 그러나 나는 전고체에 '올인'하는 전략에는 반대한다. 연구실에서 성공하는 것과 자동차용 대량생산에 성공하는 것은 전혀 다른 문제이기 때문이다.
고체전해질과 전극의 계면 문제, 압력 유지, 충방전 과정에서의 부피 변화, 대량생산 공정, 수율, 원가, 생산설비, 장기 신뢰성 등 넘어야 할 산이 너무 많다. 특히 자동차용 배터리는 수십만 개의 셀을 동일한 품질로 생산해야 한다.
나는 재료공학을 공부한 사람으로서 현재의 리튬이온 전고체 배터리가 단기간에 대중적인 전기차 시장의 주류가 될 것이라는 전망에는 상당히 회의적이다.
전고체는 연구해야 한다. 그러나 전고체에 한국 배터리 산업의 미래 전체를 걸어서는 안 된다. 과거 NCM에 대한 집중과 같은 실수를 반복해서는 안 된다.
전고체에 대한 장기 투자는 유지하되, 현재 매출과 시장을 뒷받침할 LFP·NCM·SIB·ESS 사업도 함께 키워야 한다. 이것이 기술적 불확실성을 관리하면서 미래를 준비하는 방법이다.
중국을 따라잡는 좋은 방법은 중국을 닮는 것이 아니다
중국은 이미 배터리의 '규모의 경제'를 확보했다. CATL과 BYD가 있고, 거대한 소재 공급망이 있고, 거대한 내수시장이 있고, 대규모 생산설비가 있다.
한국이 똑같이 따라가서는 승부가 쉽지 않다. 그렇다고 한국에 무기가 없는 것은 아니다. 현대자동차그룹이 있고, 삼성전자와 SK하이닉스 같은 세계적인 기업이 있으며, 반도체와 전력전자 기술, 정밀화학과 소재 기술, 제조 품질과 글로벌 고객 대응 경험이 있다.
이것을 배터리와 연결해야 한다. 배터리 셀만 놓고 중국과 싸우지 말고 산업 전체로 싸워야 한다. 한국이 이길 수 있는 배터리는 '하나'가 아니다. 결국 질문으로 돌아가 보자.
"한국이 중국을 따라잡을 수 있는 배터리는 무엇인가?"
NCM 하나도 아니고, LFP 하나도 아니고, SIB 하나도 아니다. 한국이 중국을 따라잡을 수 있는 배터리는 '한국의 강점을 결합하고, 고객이 실제로 가치를 인정하는 배터리'다.
고성능 NCM, 고성능 LFP, SIB, 그리고 장기적으로 전고체. 이 기술들을 시장에 맞게 배치하고, 한국의 BMS·전력전자·자동차·반도체·소재 기술을 결합해야 한다.
그리고 무엇보다 중요한 것이 있다. 중국과 경쟁할 시장과 중국과 협력할 시장을 구분해야 한다. 모든 것을 국산화하겠다는 것은 그 자체로 산업전략이 아니다. 필요한 것은 공급망 위험을 관리하면서 가장 잘할 수 있는 분야에 집중하는 것이다.
중국을 이기는 길은 중국과 다른 길에 있다
한국 배터리 산업은 그동안 세계 최고 수준의 셀 기술을 만드는 데 집중했다. 이제는 질문을 바꿔야 한다.
"누가 더 좋은 셀을 만드는가?" 가 아니라 "누가 배터리가 필요한 시장을 먼저 찾아내고 장악하는가?" 이다.
CATL이 강한 이유는 좋은 셀을 만들기 때문만이 아니다. 시장이 어디로 가는지 파악하고, 그 시장에 필요한 배터리를 개발하며, 생산능력과 공급망을 함께 구축하기 때문이다. 한국도 이제 그래야 한다.
한국 배터리 산업의 위기는 아직 끝나지 않았다. 그러나 기회도 끝나지 않았다. 중국은 우리보다 LFP를 먼저 했고, SIB도 먼저 하고 있다. 그렇다고 한국이 패배한 것은 아니다. 아직 모든 시장의 승부가 끝난 것은 아니기 때문이다.
한국이 해야 할 일은 명확하다. 중국과 정면으로 가격경쟁을 벌여야 하는 범용 배터리는 선택적으로 접근하고, 차별화된 고성능 LFP를 확보하고, SIB의 상용화와 양산을 서두르고, ESS 시장을 키우고, 드론·로봇·국방 등 특수시장에 집중해야 한다. 전고체는 장기적인 연구개발 과제로 가져가야 한다.
그리고 이 모든 것을 한국의 자동차·반도체·전자·전력전자 기술과 연결해야 한다. 중국보다 싸게 만드는 것이 목표가 되어서는 안 된다. 중국보다 가치 있게 만드는 것이 목표가 되어야 한다. 한국 배터리 산업이 다시 일어서려면 중국을 따라잡아야 한다.
그러나 중국을 따라가는 것만으로는 중국을 따라잡을 수 없다. 중국과 같은 길을 가면 중국의 뒤만 보게 된다. 한국 배터리 산업이 가야 할 길은 중국과 다른 길이어야 한다. 그 길의 첫 번째 이정표는 아마도 이것일 것이다.
"가장 많이 팔리는 배터리가 아니라 우리가 가장 잘할 수 있는 배터리를 찾아라."
한국 배터리 산업의 다음 승부는 기술의 싸움만이 아니다. 기술을 선택하고, 시장을 선택하고, 투자할 시점을 선택하는 싸움이다. 그리고 그 선택을 지금 해야 한다.
다음 5편에서는 배터리 산업의 새로운 성장 기회로 떠오르고 있는 ESS에 주목하고자 한다. 한국 배터리 산업의 미래는 전기차를 넘어 ESS 시장에서 새로운 돌파구를 찾을 수 있을까?
① 무서운 중국 배터리... 한국, '제2의 도시바' 될 건가 https://omn.kr/2k6h5
② 중국은 배터리 시장의 규칙 자체를 바꿨다 https://omn.kr/2k7rp
③ 배터리 위기, 중국을 무조건 배척해선 안된다 https://omn.kr/2k8x2
덧붙이는 글 | 글쓴이는 ㈜이씨원 대표이사이자 HiNa Battery Technology Co. (하이나 배터리 테크놀로지 주식회사, 중국 나트륨이온 배터리 기술 기업) 한국 대표입니다.