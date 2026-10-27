산·들·바다가 겹겹이... 이맘때면 운전대 잡고 달려가는 곳

직접 보고, 직접 걸으며 만난 문화유산의 얼굴을 있는 그대로 전하겠습니다.

큰사진보기 ▲정족산성에서 내려다 보는 북쪽. ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 내부 목조석가여래삼불좌상 (대한민국 보물) ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲전등사로 들어서는 관문인 정족산성 남문(종해루). 1866년 병인양요 당시 조선군과 프랑스군이 맞섰던 격전지다 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲복원한 성벽과 기존 성벽이 뚜렷하게 대조된다 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅보전에 이르기 위한 필수 관문, 대조루 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 정면 모습. 아담하지만 긴 역사를 자랑한다. ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전 처마 귀퉁이에 있는 나부상 ⓒ 박배민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲담장 너머로 본 정족산 사고 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선은 왕실 기록을 전국 각지에 나눠 분산, 보관했다. (생성형AI 일러스트) ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정족산성을 드나들 수 있는 북쪽 암문 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정족산 북쪽 능선을 따라 형성된 성곽길 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲전등사 동문 방면으로 내려가는 길 ⓒ 박배민 관련사진보기

큰사진보기 ▲성벽 위에 쌓여진 작은 돌탑 ⓒ 박배민 관련사진보기

§ 강화 전등사, 강화 정족산성

§ 주소: 인천 강화군 길상면 전등사로 37-41

§ 문화유산: 강화 전등사 대웅전, 약사전, 목조석가여래삼불좌상, 명경대 등

§ 탐방일: 2026년 10월 13일

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 채널(브런치 등)에도 실립니다.

유홍준 선생은 <나의 문화유산답사기 10>에서 해마다 11월 첫째나 둘째 일요일이면 성균관을 찾는다고 했다. 명륜당 앞 은행나무가 노랗게 물드는 모습을 놓치고 싶지 않아서다.내게도 그런 장소가 하나 있다. 무더위가 물러가고 바람 끝이 선선해질 즈음이면 어김없이 떠오르는 곳이다. 새로 생긴 관광지도, 이름난 단풍 명소도 아니다. 여러 번 다녀온 곳이지만 떠올리는 것만으로도 기분이 산뜻해진다. 이맘때면 당장 운전대를 잡고 달려가고 싶어진다.바로 강화도 전등사다. 381년 아도화상(신라에 최초로 불교를 전파한 고구려 승려)이 '진종사'라는 이름으로 창건했다고 전해지는 오래된 절. 하지만 내 마음이 들뜨는 건 단지 긴 역사 때문만은 아니다. 가람을 둘러 싸고 있는 정족산, 법당 처마를 떠받치는 정체 모를 인물 조각, 조선왕조실록을 보관하던 건물, 세상 모든 걸 다 가진 듯한 능선 너머의 풍경까지. 오래된 건축과 역사, 그리고 한 해가 저물어 가는 풍경. 전등사는 이 모든 것을 한 번에 만날 수 있는 장소다.전등사에는 조금 특별한 관문이 있다. 여느 사찰에서 흔히 볼 수 있는 일주문이 아니라, 돌로 쌓은 성문이다. 많은 사찰이 일주문으로 속세와 경내의 경계를 알리는데, 전등사는 나무로 올린 일주문 대신, 커다란 돌 성문이 탐방객을 맞이한다.절에 들어가는데 왜 성문을 지나야 할까? 전등사는 '강화 정족산성' 안에 자리해 있다. 성의 둘레는 약 2.3km. 경복궁 담장 길이와 비슷한 크기의 아담한 성이다. 전등사를 감싸 안는 커다란 담장인 셈이다.정족산성은 단군의 세 아들이 성을 쌓았다 전해져 '삼랑성'이고도 한다. 물론 전설이다. 정족산성의 정확한 축성 시기는 밝혀지지 않았지만, 고려가 1259년 성안에 임시 궁궐을 지었다는 기록이 있는 걸 보아 그보다 앞서 존재했던 것은 분명하다.다시 성문을 바라보자. 아래에는 커다란 돌들이 무게를 견디고, 위에는 목조 문루가 가볍게 올라앉아 있다. 너무 새것같은 느낌이 든다면, 정확히 본 것이다. 병인양요 때 프랑스군과의 격전지였던 남문(종해루)은 한국전쟁을 거치며 손상된 것을 1976년에 복원한 것이기 때문이다.성문을 지나 경내 쪽으로 발걸음을 옮긴다. 언덕길 끝에서 대조루를 지나면, 대웅보전이 모습을 드러낸다. 대웅보전은 생각보다 아담하다. 궁궐 전각처럼 규모로 사람을 압도하는 건물은 아니다. 현재 건물은 1621년에 다시 지어졌고, 지금은 보물로 지정되어 있다.얼핏 평범해 보이는 건물지만, 대웅보전의 진짜 재미는 고개를 들어야 보인다. 시선을 들어 처마 귀퉁이 쪽으로 돌려 보자. 쪼그려 앉아 두 팔로 지붕을 받치는 듯한 작은 인물들이 보인다. 흔히 '나부상'이라고 부르는 조각이다.여기에는 목수 장인(도편수)과 주막 여인에 얽힌 이야기가 전한다. 도편수가 전등사 공사를 하며 근처 여인과 사랑에 빠져 공사로 번 돈을 맡겼는데, 여인이 돈을 가지고 달아나자 벌을 주는 마음으로 나체로 지붕을 떠받치게 조각했다는 내용이다. 이야기만 들으면 그럴듯하다. 괜히 조각의 표정이 비웃는 것처럼 보인다.그런데 정말 배신한 여인을 조각한 것일까? 불전을 장엄하는 조각이 오직 한 사람을 원망하는 용도로 만들어졌다는 설명은 어딘가 석연치 않다. 전등사 대웅전을 연구한 한국이민사박물관 관장 신은미(<전등사 대웅전 귀공포 조각상 연구>)는 다른 가능성을 제시한다.인도에서 전해진 야차(힘센 수호신 형상의 존재)의 전통과, 건축 부재를 받치는 '각신'의 역할이 결합했다는 것이다. 도망간 여인을 벌주는 조각이 아니라, 불법과 불전을 지키는 상징으로 해석할 수 있다는 뜻이다.조각의 정체를 단정하기는 어렵다. 나는 다시 고개를 들어 처마 끝의 인물상을 바라보았다. 조금 전까지는 벌을 받는 모습처럼 보였는데, 이제는 묵묵히 불전을 떠받치는 수호신처럼 보이기도 한다.한동안 경내를 거닐다가, 명부전 뒤로 난 자드락길을 따라 서쪽의 정족산사고로 향한다. 사고는 조선왕조실록을 보관했던 곳으로, 현재의 건물은 1930년대에 소실된 것을 현대에 복원한 것이다. 그런데 한 가지 의문이 든다. 중요한 기록이라면 임금이 머무는 도성 가까이에 두는 편이 관리하기도 수월하지 않았을까? 조선은 왜 굳이 바다 건너 강화도의 산성 깊숙한 곳에 실록을 보관했을까?그 이유는 임진왜란의 뼈아픈 경험에 있었다. 전쟁으로 여러 사고가 불타면서 소중한 기록들이 사라졌고, 조선은 같은 비극을 되풀이하지 않기 위해 실록을 여러 곳에 나누어 보관했다. 오늘날로 치면 데이터 '분산 백업'인 셈이다.사고와 산성의 역할이 빛을 발한 것은 1866년 병인양요 때였다. 프랑스군이 강화도를 침범 점령하자, 양헌수 장군이 이끄는 조선군은 정족산성에서 올리비에 대령이 이끄는 프랑스군과 맞섰다. 치열한 전투 끝에 조선군이 승리했고, 이는 프랑스군이 강화도에서 철수하는 중요한 계기가 되었다. 덕분에 정족산사고의 실록도 약탈을 피할 수 있었다. 정족산성 동문 안쪽에는 당시 승리를 기념하는 양헌수 승전비가 지금까지도 남아 있다.정족산사고를 둘러봤으니, 이제 정족산성의 성곽을 직접 걸어볼 차례다. 성곽으로 이어지는 산길은 짧지만 제법 가파르다. 조금 숨이 차오르고 발걸음은 무거워진다.숲길을 따라 오르다 보면 조금 전까지 눈앞을 채우던 전각들이 나무 사이로 모습을 감춘다. 경내에서는 처마와 기둥, 오래된 건축의 작은 부재들을 살피느라 고개를 들었다 숙이기를 반복했다. 그런데 성곽에 가까워질수록 시선은 자꾸 먼 곳을 향한다.마침내 능선에 올라서면 그 이유를 알게 된다. 눈앞에 강화의 너른 풍광이 시원하게 펼쳐진다. 가까이에는 크고 작은 산이 겹겹이 이어지고, 그 아래로는 논밭이 넓게 자리 잡고 있다. 시선을 조금 더 멀리 보내면 바다가 보인다. 산과 들과 바다. 여행지 몇 군데를 옮겨 다녀야 만날 법한 풍경이 내 눈 앞에 겹겹이 포개진다.여기서 잠시 걸음을 멈춰 보자. 가을이 깊어지면 이 풍경은 한층 다채로워진다. 산자락에는 붉고 노란 단풍이 번지고, 수확을 마친 들판에는 볏짚빛과 흙빛이 내려앉는다. 그 너머로 파란 바다와 하늘이 펼쳐진다. 산과 들, 바다가 저마다 다른 색으로 가을을 채우고 있다. 조금 전까지 오래된 목조 건축의 색과 형태를 살피던 눈이 이번에는 계절이 만들어낸 색의 조합을 즐긴다. 사실 필자가 가을마다 전등사를 찾는 가장 큰 이유가 여기에 있다.전등사의 오래된 전각과 그 안에 깃든 역사도 좋지만, 해마다 이맘때면 가장 먼저 떠오르는 것은 성곽 위에서 바라보던 풍경이다. 어디에 서면 무엇이 보이는지도 대강 알고 있다. 그런데도 다시 보고 싶어진다. 처음 보는 풍경의 놀라움도 아닌데 말이다.아마도 해마다 조금씩 다른 풍경이기 때문일 것이다. 산과 들과 바다는 제자리에 있지만, 계절이 달라지면 그 표정도 달라진다. 지난해와 올해의 단풍이 같을 리 없고, 들판의 색도 조금씩 다르다. 익숙한 장소에서 미처 보지 못했던 것을 발견하는 재미다.강화의 가을을 눈에 담으며 성곽길을 따라 내려온다. 올라올 때는 절을 만나기 위해 성문을 지났지만, 돌아갈 때는 절을 둘러싼 산과 들을 마음에 담고 그 문을 나선다.해마다 성균관의 은행나무를 찾아간다는 유홍준 선생의 마음을 이제는 조금 더 알 것 같다. 좋아하는 장소는 꼭 처음 보는 것처럼 새로울 필요가 없다. 익숙하기 때문에 더 반갑고, 오래 보아왔기 때문에 작은 변화에도 눈길이 머문다.