브라질·세르비아 우파 패배... 트럼프·네타냐후 떨고 있니

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 지난 9월 24일 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의에서 연설하고 있다. ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령의 견제에도 브라질과 대선과 세르비아 총선에서 좌파 진영이 잇따라 승리하면서 미국과 이스라엘 선거에 미칠 파급력이 주목된다.27일(현지시간) 치러질 이스라엘 총선은 이란을 함께 공격한 트럼프 대통령의 '동맹' 베냐민 네타냐후 총리가 승리를 장담하기 어려운 판세다. 트럼프 대통령도 다음 주 미국 중간선거에서 여당인 공화당이 다수당 지위를 내줄 위기에 몰렸다.전날 '남미 좌파의 대부' 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 4선에 성공한 브라질 대선은 이런 분위기에 불을 지폈다. 트럼프 2기 행정부 출범 후 중남미 대선에서 우파가 패한 것은 처음이다. 더구나 브라질은 중남미 최대 국가로 이번 대선 결과는 트럼프 대통령에게 큰 타격이 됐다.트럼프 대통령은 우파 후보 플라비우 보우소나루를 공개적으로 지지하지는 않았으나, 쿠데타 모의 혐의로 수감된 그의 부친 자이르 보우소나루 전 대통령의 재판을 '마녀사냥'이라고 강하게 비난했다. 또한 브라질산 수출품에 50%의 고관세를 부과하며 룰라 행정부에 보복을 가했다.이는 오히려 독이 됐다. AP통신은 "보우소나루에 대한 트럼프의 강력한 지지는 브라질의 민족주의적 반발을 불러일으켰다"라며 "룰라 대통령은 이를 '브라질은 브라질 국민의 것'이라는 구호로 승화시켜 대선 승리를 이끌었다"라고 평가했다.같은 날 치러진 세르비아 총선에서 14년간 장기 집권하던 우파 지도자 알렉산다르 부치치 전 대통령이 학생운동이 주도한 반정부 세력에 패한 것도 트럼프 대통령에게는 불편한 소식이다.지난 수년간 반정부 시위로 정권 기반이 흔들린 부치치 전 대통령은 트럼프 대통령의 힘을 빌리기 위해 많은 공을 들였다. 트럼프 대통령은 장남을 세르비아로 보내 부치치 대통령을 '은근히' 밀었고, 맏사위가 세르비아에서 대형 개발사업을 추진하다 특혜 의혹이 일기도 했다.미 온라인매체 <악시오스>는 세르비아 총선 결과에 대해 "트럼프의 일가와 측근에 구애하던 발칸의 권위주의 지도자가 정치적으로 상처를 입었다"라며 "러시아와 서방 사이에서 균형을 유지해 온 세르비아와 미국의 향후 관계에 의문을 제기할 것"이라고 관측했다.만약 이스라엘 총선에서도 네타냐후 총리가 정권 심판론에 밀려 퇴진한다면 가뜩이나 이란 전쟁으로 민심을 잃은 트럼프 대통령에게 직격탄이 될 수 있다.현재 상황으로 보면 중간선거에서 민주당의 하원 다수당 탈환이 유력하고, 상원에서도 다수당이 될 것이라는 전망까지 나온다. 트럼프 대통령도 이같은 현실을 인식하고 있는 듯 만약 민주당이 의회를 장악한다면 벌써부터 모든 법안에 거부권을 행사할 것이라고 으름장을 놓고 있다.영국 <가디언>은 브라질, 세르비아, 미국, 이스라엘 등 네 나라의 선거 결과가 세계 정치 지형을 근본적으로 바꿔놓을 수 있다면서 지금처럼 권위주의 확산 흐름을 강화하거나, 민주주의 규범의 회복을 알리는 신호탄이 될 수 있다고 짚었다.그러면서 "네 나라의 대권 경쟁은 서로 밀접하게 얽혀 있을 뿐만 아니라, 그 양상 또한 매우 유사하다"라며 "만약 한 국가에서 민주화 운동가들이 승리하면 전 세계에 있는 그들의 동맹들에게 희망과 용기를 줄 것"이라고 전했다. 브라질과 세르비아의 선거 결과가 이스라엘, 미국 선거에도 영향을 미칠 것이라는 분석이다.AFP통신도 "브라질과 세르비아의 선거 결과는 진보 진영에 긍정적인 추세"라며 "미국과 이스라엘을 넘어 올해 말과 내년에 선거를 앞둔 스페인, 프랑스, 핀란드, 그리스, 폴란드, 이탈리아 등에서도 비슷한 경쟁이 펼쳐질 수 있다"라고 전했다.다만 미국의 경우 민주당이 승리하더라도 트럼프 대통령이 의회를 무시하고 협력을 거부할 수 있어 곧바로 민주적 견제의 회복으로 이어지기보다는, 의회와 대통령이 장기간 충돌하는 헌정 위기가 올 가능성이 크다고 덧붙였다.