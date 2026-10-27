"송산 다 같이 행복하게"… 주민이 만든 가을 축제

큰사진보기 ▲신평면에 거주하는 이성아 씨 가족이 제4회 송산면 지역축제 ‘송산 다행이다’를 찾아 공연과 체험을 즐겼다. 특히 남편과 삼형제, 여동생, 아버지까지 3대가 함께 축제장을 찾아 웃음과 추억을 나눴다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마와 딸이 인생네컷 부스에서 다정한 포즈를 취하며 사진을 찍고 있다. 축제에서 함께 웃고 추억을 남기며 모녀만의 특별한 시간을 남겼다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲송산면 남·여의용소방대원들이 유치원생들에게 화재 발생 시 소화기 사용법과 초기 대응 요령을 설명하며 어린이 눈높이에 맞춘 안전교육을 진행하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송산면 서정1리 정영옥 부녀회장이 축제장 콜팝 부스에서 먹거리를 준비하며 봉사활동을 펼쳤다.이어 주민들과 함께 나누는 마음으로 축제 현장에 힘을 보탰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲송산면주민자치회 김향곤 회장이 제4회 송산면 지역축제 ‘송산 다행이다’의 의미와 내년 축제 계획을 전하고 있다. 무엇보다 주민들이 함께 어울리고 소통하는 마을축제를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 24일, 충남 당진시 송산면 유곡리 송산근린광장공원에 주민들의 발길이 이어졌다. 제4회 송산면 지역축제 '송산 다행이다' 현장에서는 체험 부스를 둘러보는 아이들, 먹거리를 준비하는 주민들, 무대 공연에 박수를 보내는 가족들이 어우러져 마을에 활기를 더했다.이번 축제는 송산면주민자치회가 주최하고 현대제철과사단법인 송산면개발위원회가 후원했다.송산면봉사단체연합회협력 주민들이 한자리에 모여 소통하고 세대 간 정을 나누자는 취지로 마련됐다.'송산 다행이다'에는 '송산 다 같이 행복하게, 이 마을의 축제에 다시 오고 싶다'라는 의미가 담겼다. 축제장을 찾은 주민들이 체험과 공연을 즐기고 이웃과 이야기를 나누는 모습에서, 누구나 함께 어울리고 내년에도 다시 찾고 싶은 마을을 만들려는 축제의 뜻을 엿볼 수 있었다.아울러 행사장에는 어린아이부터 어르신까지 다양한 세대의 주민들이 모였다. 가족 단위 방문객들은 체험 부스를 둘러보고 무대 공연을 관람하며 가을의 끝자락 여유를 즐겼다. 체험 프로그램은 ▲방향제 만들기 ▲다육이 심기 ▲키캡 만들기 ▲송산네컷 ▲타임캡슐 ▲냉장고 마그넷 만들기 등으로 꾸려졌다. 송산 주민 참가자들은 직접 만들고 꾸미는 활동에 참여하며 축제의 즐거움을 나눴다. 사진을 찍어 추억을 남기고, 타임캡슐에 시간을 담는 프로그램도 마련돼 축제에서의 순간을 기억할 수 있도록 했다.안전교육과 학교폭력 예방 활동은 축제에 교육적 의미를 더했다. 송산면 남·여의용소방대는 소화기 사용법과 심폐소생술 교육을 진행해 어린이들이 화재 발생 시 초기 대응 방법과 응급상황에서 필요한 대처 요령을 익힐 수 있도록 했다.학교폭력 예방 부스에는 송산중학교 남학생들이 참여해 학교폭력의 심각성을 살펴보고, 서로 존중하는 학교문화를 생각해 보는 시간을 가졌다. 축제가 단순한 여가 활동을 넘어 생활 속 안전수칙과 공동체 안에서 지켜야 할 배려의 가치를 배우는 기회로 이어졌다.2부에서는 색소폰 연주와 댄스팀 공연을 시작으로 지역 가수 공연, 트로트 장구, 주민 노래자랑이 이어졌다. 주민들은 공연을 관람하고 노래자랑에 참여하며 각자의 방식으로 축제에 함께하며, 행사 후반에는 경품 추첨도 진행돼 현장에 즐거움을 더했다. 이번 축제에서 눈여겨볼 대목은 체험과 공연뿐 아니라 안전교육까지 한자리에서 이뤄졌다는 점이다. 주민들이 즐기는 축제에 생활 속 안전을 배우는 프로그램을 더해 가족 단위 방문객도 함께 참여할 수 있도록 했다.신평면에 거주하는 이성아씨는 "남편과 삼형제, 여동생, 아빠까지 3대가 함께 축제를 찾아 또 하나의 추억을 쌓았다"며 "재미있는 공연으로 눈과 귀가 즐겁고, 유익한 체험 프로그램까지 있어 아이들이 더욱 즐거워했다. 내년 4월에도 가족과 함께 꼭 다시 찾고 싶다"고 말했다.송산면 서정1리 정영옥 부녀회장은 "송산면 주민들이 다 같이 행복하고 건강하게 지냈으면 좋겠다"며 "먹거리 부스를 운영하느라 몸은 힘들었지만, 주민들과 함께한다는 마음으로 즐겁게 봉사활동을 했다"고 말했다.송산면 주민자치회 김향곤 회장은 "올해는 선거 일정으로 축제를 10월에 열게 됐지만, 많은 주민이 함께해 주셔서 보람을 느낀다"며 "당진시 보조금으로 연간 2500만 원의 예산을 지원받아 축제를 운영하고 있지만, 한정된 예산으로 다양한 프로그램을 마련하고 주민들의 기대를 충족하기에는 어려움이 있다"고 말했다. 이어 "내년에는 벚꽃이 흩날리는 따뜻한 봄날, 주민들이 아름다운 풍경 속에서 함께 어울리며 추억을 쌓을 수 있는 축제를 열고 싶다"면서 "앞으로도 주민들의 참여와 소통을 바탕으로 주민이 주인이 되는 송산면을 만들어 가겠다"고 밝혔다.