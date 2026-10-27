큰사진보기 ▲빗물식수화 시설도 구독하는 시대가 올까?학교가 빗물식수화 시설을 직접 구입하지 않고 서비스로 이용하는 RaaS(Rainwater as a Service) 개념도. 기업이 시설 설치와 유지관리를 맡고, 학생들은 BiTS 활동과 스마트폰 기반 SKYBOT을 통해 일상적인 점검에 참여한다. 학교는 초기 투자비 부담을 줄이고 기업은 장기적인 수익을 얻는 새로운 사업모델로, 10월 27일 메콩 마켓플레이스에서 제안할 예정이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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"교수님, 기업들이 돈을 벌 수 있게 해 주셔야 합니다. 그러면 확산은 저절로 됩니다."

큰사진보기 ▲빗물식수화 시설 구독하면 학교도 절약하고 기업도 돈을 벌 수 있을까?RaaS(Rainwater as a Service)의 경제성을 분석한 시뮬레이션. 학생 2000명인 학교는 기존 식수 구입 방식에 비해 20년간 약 9만 500달러(56.6%)를 절약할 수 있는 것으로 추산됐다. 기업이 10개 학교에 투자하는 모델에서는 약 4년 차에 투자금을 회수하고, 15년간 약 35만 5000달러의 누적 순현금흐름을 얻는 것으로 예상했다. 실제 사업실적이 아닌 가정에 따른 분석 결과다. ⓒ 한무영 관련사진보기

오는 10월 27일 태국 방콕에서 열리는 메콩 마켓플레이스(Mekong Marketplace)에서 조금 색다른 사업 아이디어를 발표하려 한다. 바로 빗물식수화 시설을 구독하는 서비스다.자동차도 구독하고, 정수기와 세탁기도 구독하는 시대다. 그렇다면 학교에서 사용하는 빗물식수화 시설도 직접 구입하지 않고 구독하면 어떨까?이름은 RaaS(Rainwater as a Service), '서비스로서의 빗물'이라는 뜻이다. 하늘에서 내리는 빗물은 공짜지만, 이를 안전한 식수로 만드는 시설과 유지관리에는 비용이 든다. 그 비용을 구독서비스로 해결하자는 것이다.얼마 전 아내가 로봇청소기를 살까 말까 망설이고 있었다. 이유를 물으니 "샀다가 고장 나면 어떻게 해요? 수리나 서비스를 제대로 받을 수 있을지도 걱정이고"라고 했다. 새로운 기술이 아무리 좋아도 구입한 뒤의 관리가 걱정되면 선뜻 선택하기 어렵다. 결국 우리는 로봇청소기를 직접 구입하는 대신 구독 서비스를 이용하기로 했다.그때 한 가지 생각이 떠올랐다. '그렇다면 빗물식수화 시설도 구입하지 않고 서비스로 이용하면 어떨까?' 학교가 원하는 것은 커다란 물탱크를 소유하는 것이 아니라 학생들에게 깨끗한 물을 지속적으로 공급하는 것이기 때문이다.나는 2000년부터 빗물 관리를 연구하고 여러 나라에 빗물 시설을 보급해 왔다. 좋은 기술을 개발하고 시범시설을 설치하는 것까지는 가능했지만, 수백 개, 수천 개 학교로 확산하려면 초기 투자비와 유지관리비가 큰 장벽이었다.이 문제를 고민하던 중 한 기업 관계자가 조언했다.처음에는 빗물 사업으로 돈을 번다는 말이 낯설게 들렸다. 그러나 기업이 지속적으로 참여하려면 적절한 수익이 있어야 한다. 아내의 로봇청소기 구독 경험과 기업인의 조언이 만나면서 RaaS라는 아이디어가 구체화되었다.기업이 빗물식수화 시설을 설치하고 유지관리 서비스를 제공하며, 학교는 매년 일정한 이용료를 내는 방식이다. 학교는 초기 시설비 부담을 줄이고, 기업은 장기적인 서비스 수입을 얻는다. 무엇보다 시설을 설치한 뒤에도 지속적으로 관리할 책임과 동기가 생긴다.그런데 왜 이런 사업 모델이 가능해졌을까? 여기에는 세 가지 중요한 조건이 갖추어졌기 때문이다.첫째는 기술 혁신이다. 빗물을 복잡한 화학 처리 없이 자연의 정화 원리를 활용한 비교적 간단한 시설로 처리하여 음용수 수질 기준을 충족할 수 있도록 한 것이다. 시설이 단순해야 설치비와 유지관리비를 줄일 수 있다.둘째는 사회혁신이다. BiTS라는 학생 동아리를 만들어 학생들이 일상적인 점검과 유지관리에 참여하도록 했다. 스마트폰 기반 SKYBOT으로 운영 정보를 기록하고 공유할 수도 있다. 전문가가 모든 학교를 매일 방문하지 않아도 되므로 관리 비용을 줄일 수 있고, 학생들에게는 살아 있는 과학교육이 된다.셋째이자 가장 중요한 것은 원료비가 들지 않는다는 점이다. 일반적인 제조업은 제품을 만들 때마다 원료를 구입해야 하지만, 빗물은 하늘에서 공짜로 내린다. 물론 빗물을 모으고 처리하고 저장하는 데에는 비용이 들지만, 물 자체를 구입할 필요는 없다.간단한 기술로 시설비를 줄이고, 학생들의 참여로 관리비를 줄이며, 공짜로 내리는 빗물로 원료비를 없앤다. 이 세 가지가 결합하면서 학교의 비용을 낮추면서도 기업이 수익을 얻을 수 있는 가능성이 생긴 것이다.아이디어가 아무리 좋아도 경제성이 없다면 실현되기 어렵다. 그래서 학생 2000명이 다니는 학교를 가정하여 계산해 보았다. 학생 한 명이 하루 1리터씩 연간 200일 동안 식수를 마시고, 물값이 리터당 0.02달러라면 연간 8000달러, 20년이면 16만 달러가 필요하다.RaaS 경제성 시뮬레이션에서는 구독료를 단계적으로 낮추고 15년 후 학교가 자체 운영하는 방식을 가정하였다. 그 결과 학교의 20년간 총비용은 약 6만 9500달러로, 기존 방식보다 약 56.6% 절약할 가능성이 나타났다.기업 입장에서도 가까운 10개 학교를 하나의 그룹으로 묶어 시설과 관리 인력, 예비 저장 시설을 공동으로 운영하는 모델을 검토했다. 시뮬레이션에서는 약 4년 차에 투자금을 회수하고, 15년간 약 35만 5000달러의 누적 순현금흐름을 얻는 시나리오가 제시되었다. 물론 이는 일정한 가정에 따른 예측으로, 실제 투자수익을 보장하는 것은 아니다.특히 학생들이 일상적인 유지관리에 참여하면 기업의 관리비용을 줄일 수 있다. 나는 그 절감액의 일부가 서비스 이용료 인하나 교육 지원의 형태로 학교에 돌아가야 한다고 생각한다. 전문적인 수리와 수질 안전은 기업과 전문가가 책임지되, 학생들은 배우면서 참여하는 구조다.학생들의 참여가 경제적 가치를 만들고, 그 이익이 다시 학생들에게 돌아오는 것. 이것이 RaaS가 단순한 시설 구독을 넘어 교육과 경제활동을 연결하는 새로운 모델인 이유다.캄보디아에서는 1000개 레인스쿨을 확산하는 구상이 추진되고 있다. 이를 모두 정부 예산이나 기부금으로 건설해야 할 필요가 있을까? 10개 학교씩 묶으면 100개의 지역 사업 단위가 된다. 기업들이 참여하여 장기적인 서비스를 제공한다면 원조에만 의존하지 않는 새로운 시장이 형성될 가능성이 있다.시장은 있다. 학생들에게는 매일 마실 물이 필요하기 때문이다. 기술도 있고, 레인스쿨의 운영 경험도 쌓이고 있다. 이제 필요한 것은 실제 사업을 통해 경제성과 안전성을 검증하고 투자자가 참여할 조건을 만드는 일이다.27일 메콩 마켓플레이스에서 나는 이 새로운 모델을 기업과 투자자들에게 제안하려 한다. 빗물시설을 판매하자는 것이 아니라, 학교에 안전한 물을 지속적으로 공급하면서 기업도 적절한 수익을 얻는 방법을 함께 찾아보자는 것이다.기업 관계자의 조언에 한 가지를 덧붙이고 싶다. "기업이 돈을 벌되, 그 이익이 다시 학교와 학생들에게 돌아가도록 합시다." 과연 투자자들은 이 제안을 어떻게 받아들일까? 어떤 가능성을 보고, 어떤 문제를 지적할까? 내일 현장에서 그 답을 찾아보려 한다.