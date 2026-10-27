동유럽 7박 9일의 여행, 풍경보다 오래 남을 인연

큰사진보기 ▲1992년 도시 전체가 문화유산으로 등재된 체코 '체스키크룸로프'유네스코에 등재된 도시답게 너무 아름답고 예뻤다. 동화 속 마을 분위기 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘츠부르크 모차르트 생가.음악천재 모차르트 생가 앞에서 많은 사람들이 사진에 담고 있다. 감회가 새로웠다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘츠카머구트 호수를 따라 유람선에서 바라본 호숫가 전경.자욱한 안개와 단풍이 어우러져 이국적인 정취를 더한다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한폭의 수채화 같은 알프스의 풍경츠뵐퍼호른 산을 오르는 케이블카 너머로 볼프강 호수와 장크트 길겐마을 전경 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲비엔나 음악회 감상음악의 도시 비엔나에서 모차르트, 요한 슈트라우스등 유명한 작곡가의 곡을 들을 수 있는 너무 멋진 시간이었다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲구스타프 클림트 <키스>오스트리아 벨베데레 궁전 상궁 갤러리에 전시된 구스타프 클림트의 대표작. 특히 두 연인이 서 있는 발끝을 자세히 보면 아찔한 낭떠러지(절벽)로 이어져 있다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲부다페스트 국회의사당 앞 야경다뉴브강을 사이에 두고 어둠이 내려앉으면 도시 전체가 은은한 조명으로 물든다. 웅장항과 화려함에 한동안 바라봤다. 현장의 분위기를 오랫동안 느끼고 싶어 영상으로도 담았다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲체코 프라하성 야경체코의 수도 프라하를 대표하는 명소인 카를교에서 바라본 프라하성과 블타바강의 야경. 부다페스트의 야경과는 다른 은은한 멋에 한동안 일행들은 벤치에 앉아 여행의 마지막 밤을 즐겼다. ⓒ 김경희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.혹~시 사진이 너무 많으면 빼주세요~~ 그리고 저도 버금 정도는 올려주세요. 이틀 삼일 작업해서 올리는 기사인데요ㅠ

10월 15일부터 23일까지 남편과 함께 체코·오스트리아·헝가리로 7박 9일 여행을 다녀왔다. 전국에서 모인 9팀 20명이 함께한 여행이었다. 13시간을 날아 프라하에 도착하니 한국과 7시간의 시차가 났다. 호텔 방에 들어서니 아담한 1인용 침대 두 개가 나란히 놓여 있었다. 낯선 풍경에 웃음이 났다.첫 여행지는 이름도 생소한 체고의 '체스키크룸로프'였다. 블타바강이 마을을 휘감아 흐르고, 붉은 지붕의 집들과 오래된 건물들이 이어져 있었다. 성 위에서 내려다본 마을은 정말 동화 속 같았다. 사진을 찍을 곳이 너무 많아 어디를 먼저 담아야 할지 모를 정도였다. 오래된 골목을 직접 걸어보는 기분도 좋았다.일요일(24일) TV 채널을 돌리다 '세계의 도시를 걷다'라는 채널을 고정했다. 익숙한 풍경이 나왔다. 바로 '체스키크룸로프' 이 도시를 예쁘게 찍어 방송 중이었다. 가보지 않았다면 채널을 바로 돌렸을 것이다.오스트리아 잘츠부르크에서는 모차르트 생가 앞에서 사진을 찍었다. 좁은 골목과 상점마다 달린 철제 그림 간판이 인상적이었다. 좁은 골목을 지나 푸니쿨라를 타고 호엔잘츠부르크성으로 올라갔다. 이곳은 유럽 중부에서 가장 잘 보존되고 있는 요새로 손꼽힌다. 호엔잘츠부르크성의 벨 타워(Bell Tower)에서는 시가지 전부를 감상할 수 있다. 아름다운 풍경을 한눈에 바라볼 수 있어 모두가 환호했다.잘츠카머쿠트는 맑은 호수와 알프스 산맥의 수려한 풍경이 조화를 이루는 오스트리아의 대표적인 자연 휴양지이다. 잘츠카머구트에서는 한국어를 유창하게 하는 파란 눈의 안내원을 따라 유람선에 올랐다. 빙하가 녹아 형성된 호수인 볼프강 호수를 배를 타고 유람하며 호수와 숲, 절벽등 평화롭고 아름다운 모습을 볼 수 있었다. 영화 <사운드 오브 뮤직>의 '도레미 송'이 들리는 듯했다. 잠시나마 근심을 잊을 수 있었다.해발 1522미터의 케이블카를 타고 올라가 내려다본 반짝이는 푸른 호수와 마을, 장엄한 산세가 어우러진 파노라마 뷰까지 알프스의 풍경도 잊기 어렵다. 영화 <사운드 오브 뮤직>을 이곳에서 촬영했다 한다. 긴 비행과 시차로 피곤했던 몸과 마음에 조금씩 여유가 생겼다.자연이 빚어낸 그림 같은 마을할슈타트에서는 높은 산과 호수, 아담한 마을이 어우러진 모습이 특히 아름다웠다. '이런 멋진 곳에서 사는 사람들은 근심, 걱정이 있을까?' 생각해봤다. 거기서 사 먹은 생크림이 들어 있는 빵도 맛있었다. 빵을 고르다 보니 진열된 빵 위에 벌이 앉아 있어 놀랐다. 그런데 구경을 마치고 나오면서는 화장실 사용법을 몰라 3유로나 쓰고 말았다. 아름다운 풍경과 맛있는 빵, 아까운 3유로가 함께 기억에 남는다.오스트리아 빈에서는 작은 음악회에 갔다. 익숙한 곡들이 반가웠고 익살스러운 바이올리니스트의 연주도 재미있었다. 전날 피자가 너무 짜서 음식 때문에 스트레스를 받았는데 음악을 들으며 기분이 풀렸다. 시차로 잠이 오지 않는 밤에는 공연장에서 녹음한 음악을 숙소에서 다시 들었다.비엔나 여행에서 빼놓을 수 없는 곳이 바로 '벨베데레 궁전'이다. 화려한 궁전과 잘 정돈된 정원도 아름답지만, 이곳을 반드시 찾아야 하는 이유는 단연 구스타프 클림트의 명작 <키스(The Kiss)> 때문이다. 상부 궁전 갤러리에 전시된 <키스> 앞에 서면 찬란하게 빛나는 황금빛과 영원한 사랑을 갈구하는 두 연인의 몰입감이 시선을 압도한다.부다페스트의 도나우강 야경은 사진으로 여러 번 보았지만 직접 보니 달랐다. 일행들과 감탄하고 환호하며 사진을 찍었다. 강변에서 하늘을 보니 드론인 줄 알았던 것이 새 떼였다. 그 장면도 오래 기억에 남는다. 다음 날에는 함께 어부의 요새에 올랐다. 이곳은 도나우강을 내려다보는 언덕에 있고, 일곱 개의 탑으로 알려져 있다. 전날 밤 보았던 국회의사당과 강을 낮에 다시 바라보니 또 다른 느낌이었다. 일행들과 이야기를 나누고 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보냈다.다시 돌아온 프라하에서는 시간이 넉넉하지 않아 프라하성을 다 둘러보지 못했다. 가이드의 설명을 들으며 일부를 돌아봤다. 특히 밤의 프라하가 마음에 들었다. 부다페스트의 화려한 야경과 달리 은은한 조명 아래 오래된 건물들을 의자에 앉아 바라보는 것만으로도 좋았다. 여행하는 동안 비도 오지 않고 날씨도 좋아 아름다운 밤이었다.이번 여행에서 풍경만큼 기억에 남는 것은 함께한 사람들이다. 처음에는 낯설었던 20명이 시간이 지날수록 서로 챙기고, 고향에 대한 이야기와 살아온 이야기도 나누었다. 특히 제주도에서 온 세 분의 언니들과 우리 부부는 이야기가 잘 통했다. 부모님과 함께 여행 온 젊은 청년은 여기저기 사진 찍어 주기 바빴다. 아들이 너무 인기가 많으니 그의 어머니께서는 "이제부터는 돈 받고 사진 찍어줘라!"라고 말해 모두가 한바탕 웃었다.마지막 날 인천공항에서 제주도 언니들과는 전화번호도 주고받았지만 여수로 내려오는 버스 시간이 촉박해 다른 일행들에게 제대로 인사하지 못한 것이 내내 마음에 걸렸다. 언젠가 또 만날 인연일지도 모른다. 유명한 도시와 아름다운 풍경을 많이 보았지만, 함께 웃고 서로 배려하며 보낸 시간도 오래 기억할 것 같다.