아기 돌보러 갔는데 내 몸이... 잊지 못할 산모의 한마디

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큰사진보기 ▲방 안의 모습산모의 배려로 혼자 휴식을 하게 된 방 ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

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"관리사님, 오늘 컨디션이 좀 안 좋아 보이세요."

"그동안 우리 아기 때문에 너무 애쓰셔서 몸살 난 거 아니에요? 제가 오히려 미안해요."

"아니에요. 아기 때문은 아닌 것 같아요. 그냥 몸이 좀 안 좋네요."

"관리사님, 오늘은 저쪽 방에 가서 좀 누워 계세요."

"아니, 어떻게 그래요. 괜찮아요."

"저 어젯밤에 남편이 아기를 봐줘서 푹 잤어요. 지금은 잠도 안 오고 몸도 많이 회복됐어요. 그러니까 잠깐이라도 쉬세요."

"관리사님, 오늘 우리 맛있는 거 시켜 먹는 건 어때요?"

"아니에요. 제가 식사 차리는 게 뭐가 어렵다고요. 괜찮아요."

"사실 제가 먹고 싶어서 그래요. 관리사님도 쉬시고, 핑계 대고 저도 바깥 음식 좀 먹어 보고 싶어요."

큰사진보기 ▲창가 모습10월의 창가 모습 ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.돌봄을 하는 사람도 때로는 누군가의 따뜻한 배려가 큰 힘이 된다는 것을 알게 되었습니다.

지난해 10월 말이었다. 산모의 집에서 일을 시작한 지 2주쯤 되었을 때, 아침부터 몸이 이상하게 무거웠다. 열이 나는 것도 아니고 뚜렷한 감기 증상이 있는 것도 아닌데 온몸이 가라앉는 느낌이었다. 평소에는 좀처럼 아프지 않은 편이라 대수롭지 않게 생각했지만, 시간이 지나도 나아지지 않았다. '이 상태로 남은 기간을 계속 일할 수 있을까?'산모신생아 건강관리사는 체력이 뒷받침되어야 하는 직업이다. 아기를 안고 달래고, 산모의 식사를 준비하고, 집안일하다 보면 하루가 금세 지나간다. 무엇보다 내가 건강해야 산모와 아기를 제대로 돌볼 수 있기에 평소에도 건강관리에 신경을 쓰는 편이다.산모와는 4주 계약을 했고, 절반쯤 지났을 때였다. 일을 하다 보면 산모와 관리사가 서로 맞지 않거나 관리사에게 갑작스러운 사정이 생겨 담당자가 바뀌는 경우도 있다. 나 역시 몸 상태가 계속 좋지 않다면 다른 관리사에 남은 기간을 맡겨야겠다고 생각했다. 산모는 아직 몸조리가 필요한 시기였으므로 내 사정만 앞세울 수는 없었다.그런데 마음에 걸리는 것이 있었다. 아기는 처음에 조금 예민한 편이었다. 돌보는 일이 쉽지 않았지만 시간이 지나면서 차츰 나에게 익숙해졌다. 이제는 분유도 잘 먹고 잠도 편안하게 자기 시작했다. 겨우 서로 호흡을 맞춰 놓았는데 다른 관리사가 오면 아기가 다시 불안해하지 않을까 걱정스러웠다.그렇다고 몸이 좋지 않은 상태에서 끝까지 일하겠다고 고집하는 것이 과연 옳은 일일까. 며칠 쉬고 싶은 마음도 있었다. 한편으로는 이제 겨우 익숙해진 아기를 끝까지 돌봐주고 싶었다. 내가 남은 기간을 책임지는 것이 나은지, 다른 관리사에게 맡기는 것이 산모와 아기를 위한 선택인지 쉽게 판단할 수 없었다. 그렇게 마음이 복잡할 때였다.산모가 먼저 내 몸 상태를 알아차렸다. 잠시 망설이다가 솔직하게 이야기했다. 감기는 아닌 것 같은데 몸이 많이 가라앉아 아무래도 몸살이 난 것 같다고 했다.그러자 산모가 작은 방에 가서 잠깐 쉬라고 했다.몇 번이나 사양했지만 산모는 거듭 쉬라고 권했다. 결국 작은 방으로 들어가 누웠다. 처음에는 마음이 편치 않았다. 산모와 아기를 돌보러 온 사람이 근무시간에 누워 있다는 것이 아무래도 마음에 걸렸다. 하지만 자꾸 쉬라고 권하던 산모의 마음이 고마웠다. 나도 그 배려를 받아들이기로 했다. 그렇게 두 시간 가까이 누워 쉬었다.평소에는 내가 산모의 몸 상태를 살핀다. 밤새 잠은 잘 잤는지, 식사는 입에 맞는지, 어디 불편한 곳은 없는지 묻는다. 그런데 그날은 산모가 먼저 내 안색을 살피고 쉴 자리를 마련해 주었다.점심때가 되자 산모가 또 뜻밖의 제안을 했다.그 말에 나도 웃었다. 산모는 모유 수유를 하지 않았고 평소에도 음식을 특별히 가리지 않는 편이었다. 우리는 매콤한 해물찜과 음료를 주문했다. 평소 같으면 내가 부엌에서 점심을 준비했을 시간이었지만, 그날은 산모와 함께 배달 음식을 먹으며 편안한 시간을 보냈다.돌이켜 보면 산모는 내가 사양할 때마다 자신의 사정을 먼저 이야기했다. 어젯밤 푹 잤으니 쉬어도 괜찮다고 했고, 점심도 자신이 먹고 싶어서 시키는 것이라고 했다. 미안해하지 말고 쉬어도 된다는 말처럼 들렸다. 누군가 내 마음을 헤아려 준다는 것이 이렇게 따뜻한 일이구나.그날 집으로 돌아와 몸을 따뜻하게 하고 일찍 잠자리에 들었다. 다음 날 아침에는 다행히 몸이 한결 가벼워졌다. 건강을 회복한 덕분에 남은 기간도 무사히 마칠 수 있었다. 만약 몸 상태가 나아지지 않았다면 다른 선택을 해야 했을 것이다. 끝까지 일하는 것만이 책임은 아니니까.그날의 경험은 내가 하는 일을 다시 돌아보게 했다. 산모에게 필요한 것을 챙겨주는 것도 중요하지만, 상대가 부담 없이 받아들일 수 있도록 마음을 쓰는 것 역시 배려라는 사실을 산모에게서 배웠다.다시 10월의 끝자락이다. 일 년이 지났지만, 그날 산모가 몇 번이나 쉬라고 권하던 목소리가 아직도 귓가에 남아 있다. 10월의 싸늘한 바람 속에서도 그날을 떠올리면 마음 한쪽이 따뜻해진다.