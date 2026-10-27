불편한 영화는 없애야 하나... 바이마르 공화국의 경고

큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 9월 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 포스터. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' ⓒ SBS 관련사진보기

"나는 당신의 말에 동의하지 않지만, 당신이 그렇게 말할 수 있는 권리를 위해서 목숨을 바쳐 싸우겠다."

1930년 12월 11일, 바이마르 공화국에서 제1차 세계 대전의 참상을 그린 영화 <서부 전선 이상 없다>의 상영이 금지됐다. 베를린에서 개봉한 지 불과 엿새 만이었다.상영 금지 요구에 앞장선 것은 나치당이었다. 나치는 해당 영화가 독일군을 모욕하고 반애국주의를 전파하는 유대인의 음모라고 주장했다. 이들은 영화관에 쥐를 풀고 악취탄을 터뜨리는가 하면, 대규모 시위까지 벌이며 상영을 방해했다. 아직 권력을 잡기 전이었던 나치는 이렇게 국가의 검열을 이끌어내고 바이마르 공화국의 민주주의에 균열을 낼 수 있었다.이 사건을 먼 과거의 일로만 볼 수는 없다. 최근 잇달아 발생한 작품들에 대한 정치적 공방과 상영 금지 요구는 96년 전 베를린에서 일어난 일을 연상케 한다.국민의힘은 허진호 감독의 영화 <암살자(들)>이 박정희 전 대통령이 육영수 여사 피격 사건의 배후에 있었을 가능성을 암시한다며, 영화가 역사를 왜곡한다고 비판했다.박 전 대통령에 대한 정치적 호오를 떠나, 역사적 추측에 대한 무책임한 묘사가 '역사적 상상력'이라는 명목으로 정당화될 수만은 없다. 창작물이 제기한 의혹이 역사 왜곡과 음모론의 영역으로 이어질 수 있기 때문이다. 그렇기에 영화 내용에 대한 비판은 정당하다.문제는 이들의 행보가 작품에 대한 비판에 그치지 않았다는 점이다. 국민의힘 일부 의원은 <암살자(들)>의 상영 중단과 허 감독의 국정감사 출석까지 요구하고 나섰다. 이인선 의원은 각 교육청에 학교들의 <암살자(들)> 단체 관람 현황 자료를 제출하라고 요구하기도 했다.국내에서 시작된 논란은 해외로까지 번졌다. 지난 6일 국민의힘은 소속 의원 109명 전원의 명의로 싱가포르국제영화제 측에 서한을 보내 <암살자(들)>의 개막작 선정 철회를 요구했다. 영화가 역사를 왜곡했다는 이유에서였다. 그러나 영화제 측은 창작자의 시각을 존중한다며 요구를 받아들이지 않았고, 영화는 지난 21일 예정대로 상영됐다.국민의힘의 상영 중단 요구는 헌법상 금지된 사전검열에는 해당하지 않는다. 하지만 표현의 자유가 위축되는 경로가 법률적인 검열에만 한정되는 것은 아니다. 바이마르 공화국 역시 헌법으로 표현의 자유를 보장하고 있었지만, 나치를 위시한 극우 세력의 압력 끝에 <서부 전선 이상 없다>의 상영을 금지했다.<서부 전선 이상 없다>의 상영금지는 정치적 압력에 국가가 굴복함으로써, 극단적인 정치 세력이 강압적인 수단으로 국가의 결정을 좌우할 수 있다는 사실을 보여줬다. 당시 주독 미국 대사 프레더릭 새킷 역시 나치가 이 영화를 통해 정부를 굴복시켜 그 위신에 타격을 입혔다고 평가했다.지난 9일 첫 방송을 시작한 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>는 24일 방영된 6회 내용으로 때아닌 '논란'에 휩싸였다. 극 중에는 계엄군이 광주 시민들을 폭행하고 총격을 가하는 장면과 주인공 일행이 국립5·18민주묘지를 방문하는 장면이 등장했다. 방송 말미에는 가상의 전직 대통령 '지두석'이 등장하기도 했다.이를 두고 일각에서는 '정치적 편향'이라는 비난이 쏟아졌다. 급기야 국회에는 드라마의 방영 중단을 요구하는 국민동의청원까지 등장했다. 청원인은 드라마의 방영 중단뿐 아니라 제작진의 국회 증인 채택과 방송심의기관의 조치까지 요구했다.특정 작품에 대해 '정치적 편향'이라는 이유로 방영 중단을 요구하는 비정상적인 의견들이 나타난 데에는 표현의 자유를 경시한 정치인들의 책임이 적지 않다. <암살자(들)>에 대한 비판에서 상영 금지 요구로 나아간 국민의힘과 마찬가지로, 민주당 역시 이러한 비판에서 자유롭지 못하다.지난 7월, 래퍼 '리치 이기(Richy Iggy·본명 이민서)' 등의 노무현 전 대통령 비하 논란이 불거진 이후 더불어민주당 김현 의원은 이른바 '음원 검열법'을 발의했다. 법안은 유통업체가 음원의 유해성을 자체 검사해 유해 음원의 유통을 금지하도록 하는 한편, 방송미디어통신위원회에 긴급 유통 제한 및 차단을 요청할 수 있도록 하는 내용을 골자로 했다.이를 두고 1996년 헌법재판소의 영화 음반 사전심의 위헌 결정 취지에 어긋나는, 사실상 '사전검열'이라는 비판이 쏟아졌다. 결국 법안은 발의 2주 만에 철회됐다. 그러나 해당 논란은 한국 정치권이 표현의 자유라는 가치를 얼마나 등한시하는지 보여주는 사례가 됐다.이 문장은 표현의 자유를 대표하는 말로 여겨진다. 비록 상대의 주장에 동의할 수 없고 그것이 터무니없다고 생각할지언정, 그 발언의 권리 자체는 보호한다는 것이다.바이마르 공화국은 당대 유럽에서 가장 선진적이고 민주적인 정치 체제를 갖춘 국가였다. 그러나 정치적 양극화 속에서 무너져 갔고, 결국 세계 최악의 독재 정권이 등장했다. 그 정권이 등장하기 2년여 전부터 나타난 징조가 바로 외부의 압력에 따른 표현의 자유 위축이었다.민주주의는 불편한 표현을 없애는 것으로 지켜지지 않는다. 작품에 대한 비판은 또 다른 반박과 토론으로 이뤄져야지, 정치적 압력으로 그 작품을 볼 기회마저 빼앗는 방식이 되어서는 안 된다.